En İyi Savaş Oyunları 2019

Hangi savaş oyunları zaman ayırmaya değer? Bu, PC oyun dünyasındaki en çok sorulan soru. Aynı zamanda cevaplanması çok zor bir soru. Örneğin Counter-Strike‘daki mücadele asla bitmeyecek ve Call of Duty her zaman çatışmayı kızıştırmak için başka bir jeopolitik neden bulacak. Kısacası bilgisayar savaş oyunlarının bir sonu asla gelmeyecek.

Savaş oyunlarını asla bitmeyecek maceraların bir yansıması olarak düşünüyoruz ve ciddi anlamda araştırılarak başlanması gereken bir oyun kategorisi olduğunu iddia ediyoruz. Kısacası savaş oyunlarının mükemmel olduğu sürükleyici etmenlerin çok fazla olduğunu söylüyoruz. Bu harikaların bir kısmı tarihi felaketleri, bilgili ama hareketli ayrıntılarla yeniden yaratırken, diğerleri fantastik canavarlarla ve sihirbazlarla ilgilidir, ancak yine de savaş mücadeleleriyle ilgili gerçekliği bizlere gösterirler.

Bu savaş oyunları listesinde ayrıca çok çeşitli türler bulunmaktadır, bu yüzden birçok maceracıdan bahsetmeden, bağımsız maceralardan büyük strateji oyunlarına kadar her şeyi bulmayı bekleyebilirsiniz. 2019 yılının en iyi savaş oyunları listesini sizler için hazırladık. Dilediğinizden başlayabilirsiniz.

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2019 Yılının En İyi Savaş Oyunları

1. DEFCON

DEFCON gibi savaş oyunları oynamak, istemediğiniz bazı politik sorunlarla karşılaşacağınız anlamına gelebilir. Bu belki de arkadaşlarınızla Steam’de bir akşam geçirirken bulabileceğiniz en net yoldur. 1983’teki sinema kültü klasik Wargames’ten esinlenerek, DEFCON, paranoyayı ve Soğuk Savaş’ın yüksek miktarlarını çekmek için çok oyunculu oyunların kullanıldığı en tuhaf strateji oyunlarından biridir.

Bir yeraltı sığınağının güvenliğinden milyonlarca insanın hayatını kurtarmak için genel bir rol oynuyorsun. Yakında karşılıklı güvence altına alınmış bir yıkımın, göründüğü kadar basit bir kavram olmadığını ve stratejik nükleer savaşın yoğun bir baskıya sahip psikolojik bir oyun olduğunu öğrenmeye başlayacaksınız. Düşmanlarınızı yok etmek ve misilleme kapasitelerini devre dışı bırakmak ve bunun kendi silolarınızın ve denizaltılarınızın konumlarını ortaya çıkaracağını bilerek bekliyorsunuz.

İttifaklar hızlı bir şekilde oluşur ve korkunç ihanetler sonrasında daha çabuk dağılırlar. Fakat doğru yaparsanız, kendinizinkileri kurtarırken rakibinizin sivil nüfusunu imha etmeyi başaracaksınız.

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2. Brothers in Arms: Road to Hill 30

Özgünlük, en iyi savaş oyunlarının tümü için sorgulanabilir bir sorundur. Herhangi bir kusursuz şekilde yeniden oluşturulmuş bir savaş alanı, korkularıyla yaşama deneyimini nasıl yakalayabilir? Brothers in Arms, ABD’nin 101. Hava İndirme Birimi’ndeki paraşütlü piyade alayının gerçek hikayesini anlatıyor.

Seviyeler, 1940’ların Normandiya’sında çekilmiş tarihi keşif fotoğrafları etrafında oluşturulmuştur. Hikaye, hem gazilerle hem de savaş taktikleriyle ilgili sınıf dersleriyle yapılan röportajları içeriyor. Sonuç, etkileşimli bir Kardeşler Grubu’na ve en nadir görülen şeylere tanıklık eder en yakın şey olmaya devam ediyor. Kısacası oyun, etkileyici ve en iyi 2. Dünya Savaşı oyunlarından biri.

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3. Valiant Hearts: The Great War

Bir oyun size bir silah verdiğinde ve hedefinize gönderdiğinde, katledilen sayıları düşünmeye başlamanız için teşvik edilmiştiniz. Bundan dolayı da içinde bulunduğunuz her hangi bir savaşta rol oynayabiliyorsiniz. Valiant Hearts, çoğu savaş oyunundan farklıdır: Fransa’yı harap ettiği için Büyük Savaş’a şahitlik eden bir tür yumuşak bulmacadan oluşur.

Rayman’ın Ubisoft Montpellier’inin bir oyunu olan Valiant Hearts’in, her zamanki gibi yapamadığı, ancak yine de savaşın gerçekliğini yakalamaya çalıştığı bir oyundur. Yani gerçek savaş yerine karikatürün soyutlanmasını tercih ettiği bir görsellik söz konusudr. Ancak, ortamları titremeye neden olan gerçek dünya tarihinin parçacıkları ile doluyken, sanat tarzı nedeniyle üzücü detaylara dayandığını düşünmeyin.

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4. This War of Mine

Savaşta herkes asker değildir. Bosna Savaşı sırasında 1.425 gün kuşatma altında yaşayan Saraybosna vatandaşlarının deneyimlerine dayanan bir oyundur. Kısacası savaş oyunları arasında eski tarihi yeniden yorumlayan bir kurguya sahip.

Kısaca özetleyecek olursak, oyun size kömür renginde binalardan bir kesiti ve içinde bir varlık ortaya çıkaran insanları görünmeyen bir bakış açısıyla sunar. Hayatta kalma oyunlarının örneklerini alıyorsunuz, hayatlarını yönetiyorsunuz, onları gün boyunca zanaat ve ticarete yönlendiriyorsunuz ve sonra – keskin nişancılar gittiğinde – onları gece yiyecek ve ilaç için temizlemeye gönderiyorsunuz. Bunu, Fallout Shelter’a eşdeğer savaş oyunları olarak düşünün.

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5. Battlefield 5

EA, Battlefield 1’deki Büyük Savaş’ının ciddiyetini aşmaya başladığında kaliteli oyun üretmeyi bir kenara bıraktı. Birkaç savaş oyunu, Battlefield 1’in yaptığı gibi bu çatışmanın dehşetini resmetti ve sizi İmparatorluk Ordusu’na karşı umutsuz bir son duruşta, zamansız ölümleriyle karşılaştıkları bir dizi genç adamın botlarına yerleştirdi.

Ancak Battlefield 5’de durum değişti. 2. Dünya Savaşı’nın ölüm alanlarına hazırlanırken, kasvetli bir ortamı devam ettirir. Battlefield 5’in Savaş Hikayelerinin her biri, “umutsuzluk hisleri yaratmaya” yönelik tek oyunculu rol oyunlarına dayanmaktadır. Her ölümde, karakterinizin adı, doğum tarihi ve ölüm tarihi, bu savaş oyununun sadece eğlence olmadığını anımsatır.

Oyunda deneyimi söz konusu olduğunda, Battlefield 5, PC’deki en iyi FPS oyunlarına rakip oluyor. Silahlar, Call of Duty: Black Ops 4’ün fütüristik özelliklerine kıyasla canlandırıcı bir şekilde sarsılıyor, tatmin edici bir çıngırak ve attığınız her atışla geri tepiyor. Yıkılabilir binalar parçalara ayrıldığından, molozlu oyuncuları nişan alırken, savaş alanları kendilerini sürekli olarak değiştiriyor.

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