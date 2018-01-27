Kullanıcıların hayal ettikleri şehirleri kurmalarına imkan sunan en iyi şehir kurma oyunlarının en iyi ve başarılı olanlarını sizler için bir araya topladık.

İlk olarak 1969’da yayınlanan The Sumer Game ile başlayan şehir kurma oyunları, modern dönemde karşımıza SimCity ile çıktı. The Sims serisinin yapımcısı ve bir deha olan Will Wright’ın liderliğinde popülerleşen bu oyun türünün örnekleri yıllar geçtikçe çoğaldı. Bu oyunlardan bazıları bizleri geçmiş dönemlere çekip ilkel sorunlarla karşı karşıya bırakırken, bazıları da bizi geleceğe taşıyıp tahmin edemeyeceğimiz sorunlarla uğraştırıyor. Şehir kurma oyunlarının bazıları ileri savaş mekanikleri ve derin stratejilerle süsleniyor. Fakat listemizin odağında büyük oranda şehir kurmaya odaklanmış oyunlar mevcut. Listedeki tüm oyunların günümüz şartlarında oynanabilir oyunlar olduğunu da belirtelim.

Banished

Listemizin en ilk temasına sahip olan oyunu ilk sıraya koymak istedik. Banished, sıradan insanların için değil de sürgün edilmiş ve gezgin konumda olan insanlar için bir şehir yaratmanız gerekiyor. Kendini doğaya bırakan ve üstlerindeki temel kıyafetler dışında başka bir şeye sahip olmayan insanların ilk önceliği nüfusu arttırmak oluyor. Bunun içinde temel ihtiyaçların giderilmesi, sağlık ve karın tokluğu gibi önemli durumlara önem verilmesi gerekiyor. Banished’de insanların doğum-ölüm oranı diğer şehir kurma oyunlarına göre oldukça ön planda tutulmuş, bu konuda son derece dikkatli olmak gerekiyor. Oyunu benzerlerinden farklı bir noktaya koyan diğer özellik ise inşa edilebilir her şeyin oyunun başından beri kullanılabilir olması, özel bir bina yapmak için herhangi bir hedef tutturmanız gerekmiyor. Elinizde yeterli kaynağınız bulunuyorsa istediğiniz yapıyı inşa edebilirsiniz.

Cities: Skylines

Oyun hakkında detaylı bilgi vermeye başlamadan önce Cities: Skylines’ın alabileceğiniz en iyi şehir kurma oyunlarından biri olduğunun altını çizelim. Çıkışını gerçekleştirdiği haliyle bile kapsamlı bir içeriğe sahip olan ve alışması kolay mekaniklere sahip olan oyun bugüne dek yayımlanan birçok indirilebilir içerik paketiyle çok daha güzel bir hale geldi. After Dark güncellemesi ile oyun gündüz-gece döngüsünü de katan yapımcılar, Mass Transit ek paketliyle toplu taşımayı çeşitlendirdi. Green Cities eklentisiyle doğa dostu şehirler ortaya çıkarma imkanını kullanıcılara sundu. Tüm bu resmi eklentilere ek olarak Steam Atölyesi desteği de bulunan oyuna, kullanıcılar tarafından geliştirilen birçok mod eklenebiliyor. Firmanın resmi Türkçe dil desteği bulunmasa da Steam Atölyesi’nden Cities: Skylines türkçe dil paketini indirebilirsiniz.

Tropico 5

Şehir kurma oyunlarının en farklı örneklerinden biri olan Tropico 5’te ve tüm Tropico serisinde şehir kurmaya ek olarak ”El Presidente” rolünü de alıp başarılı bir diktatör olmanız gerekiyor. Adından da anlaşılacağı gibi tropikal bir çevre sunan serinin çoklu oyuncu desteği de bulunan son oyununda 19. yüzyıl sömürge çağından 21. yüzyıla geçiş yapmanın mücadelesini vermeniz gerekiyor. Yeni dünya düzeni kurulurken gelişmiş ticaret mekanikleri, bilimsel araştırmalar, ticaret mekanikleri ve benzeri detaylarla boğuşmanız gerekiyor ancak oyunu zevkli kılan durum da bu alanlarda vermiş olduğunuz mücadele. Serinin yeni oyunu Tropico 6‘nın da bu sene piyasaya çıkacağını not düşelim.

Aven Colony

Yazımızdaki oyunların en güncel olanı Aven Colony yakın zamanda satışa sunuldu. 25 Temmuz 2017 tarihinde çıkışını gerçekleştiren oyunda farklı doğa koşullarına sahip ortamlarda insanlara yeni yaşam alanları oluşturmanız gerekiyor. Oyunda bulunan haritalarda çöl, tundra ve benzeri koşullara sahip olması oyuna çeşitlilik katıyor. Kolonileri oluştururken yiyecek, içecek, oksijen ve enerji gibi temel ihtiyaçları takibi bırakırsanız oyun kısa süre içerisinde sona erebiliyor. Koloniyi büyütmenin yoluysa gemileriyle gelen mültecileri kabul etmekten geçiyor. Görsel olarak tatmin edici olan Aven Colony, demeniz gereken yeni bir oyun.

Surviving Mars

Piyasaya sunulmuş oyunlara ek olarak bu yıl içerisinde sunulması beklenen bir oyunu da listeye eklemek istedik. Net bir çıkış tarihine sahip olmamasına rağmen ilkbahar aylarında piyasa sunulması beklenen Surviving Mars, Tropico serisinin yapımcıları tarafından oluşturuluyor. Strateji oyunu dendiğinde akla gelen ilk firmalardan olan Paradox Interactive tarafından dağıtılacak oyun için beklentiler yüksek seviyede. Mars’a gidip belirli stratejilerle bir koloni oluşturacak ve zaman içerisinde gezegenin sırrını bulmaya çalışacağız. Oyun hakkında detaylı bilgiyi çıkışının ardından sitemizde bulabileceksiniz.

SimCity

İlk sürümü 1989 senesinde Mac ve Amiga platformları için yayımlanan SimCity serisine yıllar geçtikçe birçok sürüm ve yeni oyunlar eklendi. Teknolojinin ilerleyişiyle birlikte üç boyuta geçen ve kullanıcılarına daha detaylı şehirler kurma fırsatı sunan serinin son oyunu yapımcıların başını ağrıttı. 2013 yılında satışa sunulan SimCity’nin oynanabilmesi için sürekli internet bağlantısı ve oyuncuların sunuculara sürekli bağlı olması gerekiyordu. Bu zorunluluklardan ortaya çıkan teknik sorunlar yüzünden hem oyuncular, hem de basından büyük eleştiriler toplayan oyun, birçok yönden başarılı olsa da yapımcı Maxis’in sonunu getirmeye yetti. SimCity’nin önemli sorunlarından biri olan şehir inşa edilecek alanların küçük olmasıydı fakat bu sorunların dışında mekanikler ve içerikleriyle oynanabilecek bir oyun olan SimCity’i kusurlarıyla kabul etmeniz gerekiyor.

Anno 2070

SimCity kadar eski olmasa da köklü şehir kurma oyun serilerinden biri olan Anno, serisinin ilk yapımı 1998 yılında karşımıza çıkmıştı. 1602 adında yayınlanan oyun 17. yüzyılı konu almıştı. İtalyanca’da ”yıl” anlamına gelen ”anno” kelimesinin yanına bugüne dek 1503’ten 2205’e kadar birçok takı getirerek yeni oyunlar çıkaran firmanın günümüzde oynayabileceğini en güncel oyunuysa Anno 2070. Oyun dünyanın en önemli problemlerinden biri olan iklim değişikliği sorunu üzerine kurulmuş. 2070 yılına gelindiğinde okyanuslardaki su seviyeleri yükseldiği ve kıyı şehirlerini ortadan kaldırdığı için şehir kurarken bu düzene uymanız gerekiyor.