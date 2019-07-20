En İyi Snapdragon 710 İşlemcili Telefonlar 2019

En İyi Snapdragon 710 işlemcili telefonlar hangisi? 2019 yılının SD710 işlemcisinin bulunduğun en iyi akıllı telefon nedir? Akıllı telefonlar, günümüzün vazgeçilmez unsurları haline geldi. Özellikle birçoğumuz için uygun fiyatlı akıllı telefonlar gerçekten paha biçilemez oluyor. İyi bir akıllı telefona sahip olmak için, bir kişinin tonlarca para atması gerektiği günler geride kaldı.

Ayrıca işlemci üreticileri bile bize daha iyi işlemcilere sahip uygun fiyatlı akıllı telefonlar sunmak için çok çalışıyorlar. Qualcomm ie bu duruma daha çok el atarak, popüler Snapdragon 710 işlemcisi ile birçok uygun fiyatlı telefonun kalbi haline geldi.

Bu nedenle sizler için en iyi Snapdragon 710 işlemcili telefonlarından bir listesini hazırladık. Böylece bütçe ve orta sınıf bir akıllı telefon satın almak isterseniz, bu liste çok işinize yarayacak. Telefonların fiyatları konusunda bilgi almak için başlıklarına tıklayabilirsiniz.

En İyi Snapdragon 710 İşlemcili Telefonlar

Realme X akıllı telefon 15 Mayıs 2019’da piyasaya sürüldü. 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 710 işlemci tarafından destekleniyor ve 4GB RAM ile geliyor.

16MP açılır selfie kamerası ve 6.53 inç FullHD+ Süper AMOLED ekrana ev sahipliği yapıyor.

Telefonun ekranında çentik bulunmadığı için boydan boya ekran tasarımına sahip. Akıllı telefonun arkasında 48MP ve 5MP olmak üzere çift kamera kurulumu bulunuyor. VOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisine sahip 3.765mAh bataryası var. Ayrıca ekran içi parmak izi sensörü ile donatılmıştır.

Xiaomi Mi CC9 serisi 2 Temmuz’da piyasaya sürüldü. FullHD+ (2340 x 1080 piksel) çözünürlük ve %91 ekran/ gövde oranı bulunan 6.39 inç AMOLED ekran ile donatılmıştır. 7. nesil ekran içi parmak izi tarayıcısına sahip.

Adreno 616 GPU ile birlikte 10nm Qualcomm Snapdragon 710 Mobil Platformu ile destekleniyor. 6GB + 64GB ve 6GB + 128GB depolama seçeneklerinde geliyor.

Ön tarafında 32MP selfie kamerası yer alırken, arka panelde 48MP birincil, 8MP süper geniş açılı, 2MP derinlik sensörü olan üçlü kamera kurulumu bulunuyor. VDE tarafından düşük mavi ışık koruma sertifikasıyla birlikte geliyor. Düşük ışıklı ortamlarda titremeyi önlemek için donanım tabanlı DC karartma özelliği içeriyor.

Lenovo Z6 Youth Edition Nisan 2019’da piyasaya sürüldü. 1080 x 2340 piksel çözünürlüğe sahip 6,30 inç dokunmatik ekran ile geliyor. Akıllı telefonda yer alan sekiz çekirdekli Snapdragon 710 işlemci, 4GB RAM ile eşleşmiştir.

Android Pie ile gelen Lenovo Z6 Youth Edition, özel hızlı şarjı destekler. Kameralar bölümünde, arkada 16MP, 8MP, ve 5MP olmak üzere üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Selfie çekimleri için ön tarafta 16MP sensör bulunuyor. microSD kartıyla genişletilebilen 64 GB dahili depolama alanı barındırıyor.

Benzersiz tasarıma sahip olan Oppo Reno, 10 Nisan 2019’da tanıtıldı.

Telefon, 19.5:9 en boy oranında 1080 x 2340 piksel çözünürlüğü bulunan 6.40 inç dokunmatik ekran ile geliyor.

2.2 GHz 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 710 işlemci, 6GB RAM ile eşleştirilmiştir. Oppo Reno Android 9.0 Pie işletim sistemini kullanıyor ve 3.765mAh batarya ile çalışıyor. Kamera bölümünde arka panelde, 48 megapiksel birincil ve 5 megapiksel ikincil barındırıyor. Selfie çekimleri için ön tarafta 16 megapiksel kamera bulunuyor. 128 GB dahili depolama sunuyor.

Ayrıca bkz: Oppo Reno 10x Zoom İncelemesi

Realme 3 Pro, Realme ailesinin bir üyesi olarak Snapdragon 710 işlemcili telefonlar arasında yerini alıyor.

Telefonun öne çıkan özellikleri arasında 16MP ve 5MP çift kamera kurulumunun olması ilk sırada yer alıyor. Ön tarafta AI kamera özelliklerini destekleyen 25 MP’lik selfie kamerasına sahip.

6.3 inç FullHD+ damla çentik ekranı ile donatılan akıllı telefon hızlı bir şarj cihazı ile büyük bir 4.045mAh bataryaya ev sahipliği yapıyor. AyrıcaHyperboost 2.0 ile güçlendirilmiş olan telefon, oyun sırasında kolay kontrolleri kullanmaya ve kare hızı ayarlarını düzenlemenize de olanak sağlıyor.

Ayrıca bkz: Realme 3 Pro İncelemesi

Nokia 7 Plus‘un devamı niteliğindeki akıllı telefon Nokia 8.1 5 Aralık’ta tanıtıldı. HMD’nin Pureview olarak adlandırdığı en son ki ekran teknolojisini kullanmaktadır.

Üst tarafta bir çentik ve 18.7:9 en boy oranı olan bir 6.18 inç IPS LCD ekranı mevcut. Ekran, 2246×1080 piksel FHD+ çözünürlük ve %86.5 etkileyici bir ekran gövde sunuyor.

Zeiss lens kullanan 12+13 MP çift arka ve 20 MP çözünürlükte tek ön kamera bulunuyor ve arka kamerası ile 4K video kayıt (30 fps) yapabiliyorsunuz. Cihaz, 4GB RAM ve 64 GB genişletilebilir depolama ile eşleştirilmiştir. Cihazda suya / toza dayanıklılık ve kablosuz şarj malesef yok fakat hızlı şarj desteği sunuyor.

Lenovo Z5 Pro, 6 GB RAM ile birlikte geliyor. Telefonda 64GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Kameralar söz konusu olduğunda, Lenovo Z5 Pro’nun arka tarafında 16 megapiksellik (f/1.8) ve 24 megapiksel çözünürlükte çift kamera sistemi bulunuyor.

Ön tarafta ise, 16 megapiksel (f/2.2) ve 8 megapiksel çözünürlükte çift kamera yer alıyor. Bu kameralar telefonu yukarı doğru kaydırdığınızda ortaya çıkıyor. Sürgülü mekanizması oldukça muazzam bir tasarım.

Lenovo Z5 Pro bir 3350mAh batarya tarafından desteklenmektedir. Cihaz ayrıca 155.12 x 73.04 x 9.30 (yükseklik x genişlik x kalınlık) ölçülerin ve 210 gram ağırlığındadır.