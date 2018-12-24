Sony, akıllı telefon çağının bir emektarıdır. Cihazları yıllardır en iyi akıllı telefon listelerinin üstünde yer alıyordu. Ancak son zamanlarda şirketin tasarım ilerlemesi eksikliğinden kaynaklı olarak biraz daha öneminimi kaybetmeye başladı.

Fakat bu açığı kapatmak için son zamanlarda piyasaya sürülen Xperia telefonları, en yeni işlemciler ve iyi kameralar ile donatılmıştır. Hatta Xperia XZ1, Android Oreo’yu kutudan çıkaran ilk Google olmayan telefon oldu. Kalın çerçeveleri olabilir ama en azından bu çerçeveler kaliteli bir stereo kurulumuna ev sahipliği yapıyor.

Artık şirketin en yeni telefonu olan ve yeniden tasarlanan XZ3‘ü Android 9 Pie ile gelmekte. Diğer model de olan kalın çerçevelerden ziyade daha ince çerçevelere sahip olduğu bir gerçek.

Telefonların isimlerine tıkladığınızda genel olarak bütün özelliklerinin bulunduğu sayfalara yönlendirileceksiniz. Ayrıca kararsız kaldığınız telefonlarda karşılaştırma bölümünden karşılaştırmalar yaparak hangisi size en uygunsa onu seçenebilirsiniz.

İşte 2018’de satın alabileceğiniz en iyi Sony Xperia telefonlarının sıralaması.

Bu, şu anda satın alabileceğiniz en iyi Sony telefonudur. Tabiki en iyi olmasındaki sebebi en sonki çıkan amiral gemisi olmasındandır.

XZ2 modelinin tasarımındaki değişiklikler ve OLED ekranındaki yeni geliştirmeler sayesinde, sonunda Galaxy S9 ve OnePlus 6 ile omuz omuza gidebiliyor.

Ancak bazı yazılımsal sıkıntılar, kullanıcıları biraz hayal kırıklığına uğrattı. Fakat kamerası, diğer Sony modellerinin en iyisi diyebiliriz. İyi bir fiyata içerisinde birçok özelliğin bulunduğu bir cihazdır.

Xperia XZ2 Compact, XZ2 modelinde bulunan neredeyse her önemli özelliğe sahiptir. Daha küçük bir çerçesi bulunur. Biraz kalın bir arka kısmını olsa da, 5 inçlik telefonlar arasında en iyisidir diyebiliriz.

Ön tarafında bulunan çerçeveli tasarımını ve kablosuz şarj özelliğinin olmamasını göz ardı ederseniz, bu fiyat ile herhangi bir telefondan daha iyi performans elde edemezsiniz.

Sony Xperia XZ1 cep telefonunda Samsung ya da diğer telefon tasarımlarının olmadığını göz ardı ederseniz, telefon kelimenin tam anlamıyla kusursuzdur diyebiliriz. Metal gövdesi bulunan telefonun mükemmel yapı kalitesi ve iyi bir pil ömrü var. Aynı zamanda ekrandaki kalın çerçevenin bir stereo hoparlörü barındırması, bu kalınlığı biraz unutmanıza yardımcı olur.

Kulaklık ile harika bir ses kalitesi sunar ve kameraları sağlamdır diyebiliriz. Aynı zamanda Android Oreo ile birlikte geliyor. Bu da Google Pixel 2‘den sonra bu yükseltmeyi alan ilk telefon olduğu anlamına gelir.

Sony’nin yeni bir tasarım getirmesi için çok uzun bir süre bekledik. Şirket, 18:9 ekrana geçmesine rağmen, parmak izi tarayıcısı ve güç düğmesi garip yerlerde bulunan bir tasarımla karşımızda çıktı. Bundan dolayı ağır tasarımından rahatsız oluyoruz. Ayrıca kulaklık girişini de kaldırmışlardır.

Xperia XZ2’nin temel özellikleri gayet iyi ama akıllı telefon pazarında artık bir farklılaştırıcı özelliğe sahip değil.Fakat ön planda harika fotoğraflar yakalayan kamerası vardır. Xperia XZ2 Compact, bu modele göre daha iyi bir seçim sunar. En yeni işlemciye ve yazılıma sahip olmak istemezseniz, eski XZ1 modeli daha iyi bir seçenek haline gelir.

Xperia XZ2 Premium şu anda satın alabileceğiniz en pahalı Sony telefonudur. Diğer Xperia telefonlarının çift kamera kurulumu gibi sahip olmadığı özellikleri olsa da, lüks bir görünüm elde etmek için çok yüksek bir fiyat olduğunu düşünüyoruz.

XZ2 Premium genel olarak değerlendirildiğinde en şişman ve en ağır telefon olduğunu söyleyebiliriz. Eğer boyut ve fiyatı sizin için sorun değilse, o zaman 4K HDR ekran ve mükemmel kameralarının yanı sıra donanımsal ve özellikleri açısından en iyi Xperialardan biridir.

Xperia hayranları genellikle Xperia XZ1 Compact’ı çok severler. XZ1 ve XZ Premium‘da bulunan Snapdragon 835 işlemcisine sahip. Ancak daha küçüktür ve daha ucuz bir fiyatı etiketi bulundurur.

Ekran çözünürlüğü ve batarya boyutunun yanı sıra, daha küçük bu Compact model, özelliklerinden taviz vermez. Daha küçük boyut siz istediğiniz bir telefon değilse, başka seçenekler de vardır.

Sony Xperia XZ Premium, hem tasarım hem de performans açısından çekici bir akıllı telefondur. Aynaya benzeyen görünümü vardır. Ancak lekelerin ortaya çıkması nedeniyle herkes sevebilir diyemeyiz. Fakat genel anlamda zarif ve yüksek kaliteli bir görünüm sunar.

4K HDR ekranı parlak ve canlıdır. Etkileyici Motion Eye kamerası ile mükemmel fotoğraflar çekmenize olanak sağlar. Görüntülediğiniz tüm içeriğin 4K olmayacağını, dolayısıyla da fazladan çözünürlüğün genellikle kullanılmadığını unutmayın.

Ortalama batarya ömrü bulunan kaliteli kameralara sahip son teknoloji ürünü bir akıllı telefon arıyorsanız, Sony Xperia XZ Premium, XZ1 serisini de düşünmekle birlikte sağlam bir seçenektir.

Xperia XZ, tasarım açısından oldukça çekiçidir ve yapı kalitesi mükemmeldir. Aynı zamanda IP68 sertifikası bulunur ve tamamen su geçirmezdir.

Elbette, yeni Sony telefonların modern donanımsal özellikleri ve teknik özellikleri var. Ama XZ, daha çok parada tasarruf etmek istiyorsanız ve 2 yıllık bir amiral gemisinin sizin için sakıncası yoksa, göz atmaya değerdir.

Xperia XA2 biraz garip bir konumda yer alıyor. Fiyatını baz alırsak, sağlam özellikleri ve performansı var. Ancak 16:9 ekranının ve kalın bir gövdesinin olması söz konusu rekabet olduğunda bir adım geriye gider. Kamerası ise fazla iyi değildir.

4K veya ağır çekim videoları sizin için gerekliyse, XA2 modeli, fiyatı ile yeterince iyi bir seçimdir.

Sony Xperia XA2 Ultra, garip bir telefondur. Sony, orta ölçekli Xperia’yı kendi amiral gemilerinden daha düşük bir maliyetle yapabilirdi. Ancak biraz yüksek bir fiyat etiketi var.

Şayet 6inçlik 16:9 ekran-gövde oranı bulunan bir telefon istiyorsanız, XA2 Ultra piyasadaki en iyi telefondan biridir ve performansı sağlamdır. Arka kamera kabul edilebilir ve Android Oreo tarafından çalıştırılır. Ses kalitesi en üst düzeydedir.

Ama daha ucuz 18:9 oranlı 6 inçlik bira ekranı bulunan Honor 7X gibi daha ucuz orta ölçekli telefonları da düşünebilirsiniz.