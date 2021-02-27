En İyi Spor Filmleri 2021

Spor tutkunların kesinlikle bakması gereken 15 filmi sizin için seçtik.

1.Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı

Gart Stein’in yayınladığı andan itibaren en çok satanlar listesine giren kitabından uyarlanan film, Enzo isimli yaşlı bir golden cinsi köpeğin gözünden insan hayatını konu almıştır. Enzo tüm hayatını, çevresinde akıp giden dünyayı gözlemler. Enzo, bir araba yarışçısı olan Denny, beyin tümörüyle mücadele veren eşi ve kızlarından oluşan ailesinden aldığı hayat derslerini uygulamaktadır.

2.Kızlar Sahada (1992)

Başrollerinde Tom Hanks, Geena Davis ve Madonna’nın yer aldığı “Kızlar Sahada” filmi ikinci Dünya Savaşı sırasında geçen bir hikayeyi anlatmaktadır. İş sektörlerinde oluşan boşlukların kadın işçilerle doldurulduğu dönemlerde Beyzbol takımı sahipleri de kadın takımları kurar. Takımın eski oyuncularından Jimmy Dugan alkolikliği bırakıp takımın başına gelecektir.

3.Coach Carter

Eskiden başarılı bir basketbol oyuncusu olan Ken Carter, mezun olduğu Richmond Lisesi’nden gelen koçluk teklifini kabul eder. Koç Carter oyuncularının sahada kazananlar olmasının yanında, sınıflarında da çok başarılı olmalarını istemektedir. Bundan dolayı tüm oyuncularını, ortalamalarını 2.3’ün üzerinde tutacaklarına, sınıfta en ön sırada oturacaklarına ve tüm derslere gireceklerine dair bir sözleşme imzalamaya zorlar. İş disipline geldiği zaman koç Carter tamamen acımasızdır, kondisyonun ve defansın her zaman hücumdan önemli olduğunu savunmuş ve takımını da bu yönde çalıştırmaya başlamıştır.

4.Miracle (Efsane)

1980 Kış olimpiyatlarında gerçekleşen bir mucizenin etkileyici öyküsü. Amerikan Buz Hokeyi takımının Sovyetlerin dişli takımını yenip Altın Madalyaya uzanmasını anlatıyor.

Bu inanılmaz başarının altında ise oyunculuktan gelen Takım Koçu Herb Brooks’un sıradan oyunculardan oluşan takımına duyduğu güven yatıyor.

5.Green Street Hooligans (Yeşil Sokak Holiganları)

Green Street Hooligans (Yeşil Sokak Holiganları), İngiltere’de geçen futbol holiganizmi ile ilgili 2005 yapımı dram filmidir.Lexi Alexander tarafından yönetilen filmin başrollerini Elijah Wood ve Charlie Hunnam paylaşmaktadır. Filmde, Amerikalı bir üniversite öğrencisinin okuldan atılmasına sebep olan bir olaydan sonra, İngiltere’de karşılaştığı ve kendisine yabancı, ama bir o kadar da ilgi çekici gelen “holiganizm” mentalitesini kendine aşılamasını anlatıyor.

6.Shaolin Futbolu

Unutulmaz Spor filmlerinden biri olan “Shaolin Futbolu” azim ve kararlılığı izleyicilerine fantastik güçlere sahip ufak bir futbol takımıyla öğretmektedir. Ünlü yönetmen ve aktör Stephen Chow imzalı yapım Shaolin kung-fu’su ile futbolu birleştirerek eğlenceli bir film olmuştur. Filmde Karen Mok, Cacilia Cheung, Vincent Kok ve Wei Lu’da rol almıştır

7. I, Tonya

Buz pateni sporunda başarılı olan ve iki defa olimpiyat madalyası kazanan Tonya harding’in hikayesinin anlatıldığı filmde stres dolu hayatın çıkardığı sorunlarla baş edemeyen Tonya hile ve komplolara baş vurur. 1994 yılı ABD şampiyonası için hazırlıklara başlayan Tonya en büyük rakibi olan Nancy Kerrigan’a karşı eski eşiyle birlikte bir plan kurar ve Nancy’i sakatlaması için birini tutar. Ancak bu plan başarılı olmazsa Tonya’nın başı büyük bir belaya girecektir. Başrolünde Margot Robbie’nin yer aldığı başarılı spor filminin yönetmenliğini Craig Gillespie yapmıştır.

8.Warrior

Denizciliği bırakarak evine dönen Tommy (Tom Hardy), eski bir güreş koçu olan alkolik babasının desteğiyle MMA dövüşleri için hazırlanmaya başlar. Turnuvaya girdikten sonra kardeşi Brendan’ın (Joel Edgerton) da katıldığını gördükten sonra iki kardeş gerçek hayatta kaçtıkları yüzleşmeyi ringin içinde yapmak zorunda kalacaklardır.

9.Million Dollar Baby

Boks antrenörü yaşlı Frankie (Clint Eastwood), işçi sınıfından dövüşmeye hevesli bir kadını eğitmek istememektedir. Ancak Maggie’nin ısrarlarına bir süreden sonra karşı gelemeyip kabul eder ve aralarındaki kurulan bağ onları sonsuza kadar değişecektir. Oscar Ödül Töreni’nden 4 ödülle evine geri dönen film, çıktığı yıl da en ses getiren filmlerden biri olmuştur.

10.Rush

1970’lerde yakışıklı ve kadınların sevgilisi James Hunt ile hayatını sadece arabalara ve yarışmaya veren Niki Lauda‘nın ilişkisini anlatmaktadır. İkili yarış pisti ve dışında da rekabet içinde olmalarına rağmen zamanla birbirlerine saygı duymaya başlamıştır. Başrolleri Chris Hemsworth ve Daniel Brühl paylaşırken, filmin yönetmen koltuğuna tecrübeli yönetmen Ron Howard oturmuştur.

11.Lagaan: Once Upon a Time in India

Sene 1893, Hindistan İngiltere İmparatorluğu’nun altındadır. Acımasız bir komutan fakir bir kasabaya ödeyemeyecekleri bir vergi getirir. Bu köyde çiftçilik yapan Bhuvan (Aamir Khan) ise bu emirlere uymayarak vergiyi ödemez ve İngilizlere bir teklif sunar. Bir kriket maçı yapılacaktır ve eğer köylüler kazanırsa vergi getirilmeyecektir. Ancak bir sorun vardır: Kriket sporu daha Hindistan’a gelmemiştir.

12.Field of Dreams

Ray Kinsella ( Kevin Costner), ailesiyle Iowa’ya yeni yerleşmiş ve çiftçiliğe başlamıştır. Bir gün yine tarlasında çalışırken gizemli bir sesin ona ‘İnşa ederse geleceklerini’ söyler. Ray bunu tek şekilde yorumlar : ses, tarlasına beysbol stadyumu inşa etmesini söylemektedir. Eşi bu yoruma çok güvenmese de Ray’e kalbindeki sesi dinlemesini söyler. Ray stadyumu inşa etmeye başlar, bu sırada gizemli sesler kendisini bir beysbol uzmanı olan Terence Man’e (James Earl Jones) yönlendirir ve ikili Ray’e gaipten ve düşlerinde gelen mesajların izini sürmeye başlarlar.

13.Treto Poluverme

1942 yılında Bulgar liginde oynayan Levki ve Makedonya takımlarının arasında gerçekleşen maçlarda, Makedon takımı kaybederse kurşuna dizilmekle tehdit edilmektedir. Nazilerin ülkeye tanklarla giriş yapmasının ardından bu riski ortadan kaldırmak için takım yöneticileri farklı planlar uygulamak zorunda kalır.

Gerçek bir olaydan alınan ve 2. Dünya Savaşı yıllarında geçen film, dramatik bir spor müsabakasının ve Nazilerin bunun üzerindeki etkileri üzerine senaryoya sahip.

14.Remembers The Titan

Siyahi bir Amerikan futbolu koçu, yeni geldiği lise takımında bütün oyuncuları beyaz olan bir takım ve bütün oyuncuları siyahi olan bir takımı birleştirme görevini üstlenir. Denzel Washington, Koç Herman Boone‘u canlandırarak bu ilham verici gerçek öyküsünü sinema perdesine taşımıştır.

15.The Blind Side

Beyaz bir kadın ve ailesinin, geçmişinde birçok travma yaşamış evsiz siyahi bir öğrenciyi yanlarına alarak onu NFL’de profesyonel bir Amerikan futbolu oyuncusu yapma öyküsünü konu alan film Sandra Bullock‘a ilk Oscar ödülünü getirmiştir. Film bazı kitleler tarafından ‘beyaz-sevici’ veya ‘beyazları melek olarak gösteren bir film’ şeklinde eleştiriler alsa da IMDb’de kullanıcılar tarafından 7,7, Rotten Tomatoes da ise sinema yazarları tarafından %66 puanına layık görülmüştür.