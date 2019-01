En İyi Steam Oyunları 2019

Bilgisayarda oyun oynamaya bayılıyorsanız, Steam, en yeni oyunları bulmak için için en iyi yerdir. Bunun nedeni, platformda 23.000’den fazla insanın bulunması ve saygın bir oyun platformu olmasıdır. Bu yüzden en iyi Steam oyunlarını sıralamak oldukça zor olabiliyor.

Steam’in en büyük avantajlarından biri, bir oyun satın almanıza, indirmenize ve istediğiniz kadar kurmanıza olanak sağlamasıdır. Ayrıca otomatik güncellemelere de erişebileceksiniz, bu nedenle her şeyin güncel olup olmadığını görmek için yeniden indirme ve kontrol etme işleminden geçmeniz gerekmez.

Günümüzde çoğu oyun, film ve TV katalogunda olduğu gibi, tek sorun çok fazla seçenek bulunması. Tabii ki bunun olması kötü bir sorun değil. Ama bu Steam’in dev labirentindeki oyunlarda kaybolabileceğiniz, sık sık yaptığı satışlarla cazip hale gelen oyunları tekrar tekrar göz atmanız ya daönce hiç yüklemediğiniz bir oyun ile karşılaşabileceğiniz anlamına geliyor.

Neyse ki, Cepkolik ailesi olarak En İyi Steam Oyunları makalesini sizler için oluşturduk. En son çıkan sürümler ve eskiler de dahil olmak üzere en sevdiğimiz Steam oyunlarını bir araya getirdik.

2019 Yılının En İyi ve En Popüler Steam Oyunları

Kenshi

En iyi Steam Oyunları arasında değerlendirilenlerden bazıları, başka hiçbir yerde bulunamayan oyunlardır. Bilgisayarın özelliklerine göre sıralanan, karmaşık RPG’ler ve strateji oyunları vardır. Bunlara en iyi örnek ise Kenshi oyunudur.

Eski Mount&Blade oyunlarından ilham alan Kenshi, kendi hikayeni hazırladığın kum, takım tabanlı bir RPG oyunu. Elder Scrolls:Daggerfall diye adlandırılan çok büyük bir dünyanın ortasına düştünüz.

Oyun içerisinde, hiç birşeyle sınırlı değilsiniz. Sadece kendiniz için bir ev inşa edebilir veya epik bir maceraya başlayabilirsiniz. Kenshi’den saatlerce süren oyun oynamanın zevkine varacaksınız, çünkü bu dünya bir oyun değil, sadece bir ortamdır.

Ayrıca bkz: En İyi 5 Oyun Klavyesi 2019

What Remains of Edith Finch

Bu inanılmaz oyun 2017 yılında geldi, ancak son zamanlarda “en iyi oyun” olan BAFTA ödülünü kazandımıştır. What Remains of Edith Finch, içinde büyüdüğünüz evi keşfedeceğiniz, birinci şahıs tarzı, Edith Finch’in başından geçenlerin anlatıldığı heyecan dolu bir macera.

Ölü aile üyelerinin günümüze kadar gelen cesetlerine bakarak, Finches’in nasıl öldüğünün hikayesini izleyebilirsiniz. Kulağa korkunç gelebilir, bu gayet doğal. Bununla birlikte, büyüleyici stili ve büyülü gerçekçilik eğimi, What Remains of Edith Finch doğrudan bitirmek yerine, sizi oyuna dahil etmeyi sağlar.

Doğrudan etkileşimli bir film gibi oyun deneyimi sunar. Kaybolmanın dışında bir şekilde başarısız olamazsınız ve tüm oyun deneyimi 20 saat yerine 2-3 saat sürer.

Oyun kısa sürdüğü için size uygun olmadığını düşünüyorsanız, bunu satın almayın. Ancak Firewatch’i, Everybody’s Gone’ı veya Gone Home oyunlarını oynadıysanız, What Remains of Edith Finch’i gerçekten seveceksiniz.

Ayrıca bkz: En İyi Minecraft Haritaları

Ni No Kuni II: Revenant Kingdom

İlk defa Ni No Kuni oyunu Japon animasyon ustaları tarafından Studio Ghibli ile işbirliği yapılarak oluşturuldu. Fakat Ni No Kuni II, bu gruba dahil değildir, ama aynı büyüleyici sanat tarzını korur.

Oyunda farklı olarak dövüş mekanikleri de değişmiştir. Senin için savaşsı için avatarları eğitmek yerine, Ni No Kuni II eğlenceli ve gerçek zamanlı bir savaş sistemine sahip. Hızlı, yavaş ve sihirli atakların yanı sıra kaçma yeteneği ile üç dövüşçüyü aynı anda komuta ediyorsun. Bu sayede daha fazla aksiyon dolu bir his yaşayabilirsin.

Her şey hareketlerle ilgili değil. Ni No Kuni II bir aksiyon-macera tarzında RPG oyunu olsa da, karakterlerin için bonus kazanmada rol oynayan bir krallık inşa etmek zorundasın. Özellikle inşaat bölümü şaşırtıcı derecede heyacan veriyor.

Ayrıca bkz: Lol Skin Hilesi

Into the Breach

En popüler ve en iyi Steam oyunu PS4 ve Xbox One’da 60 dolardan satılacak gibi destansı bif fiyata sahip değil. Daha uygun bir fiyata işyerinde öğle tatilinde oynayabileceğiniz zarif bir bilim kurgu stratejisi oyunu sizi bekliyor.

Son on yılın en sevdiğimiz bilgisayar oyunlarından biri olan Into the Breach, Faster than Ligh ekibi tarafından yapılmıştır. Aynı zamanda oyunun içinde Advance Wars’dan karakterler de eklenmiştir..

Dünya uzaylılar tarafından istila edilmiştir ve neredeyse tamamı ele geçirilmiştir. Into the Breach, bu kaderi tersine çevirmek için gelecekten gönderilen makine gruplarını kontrol etmenize olanak sağlar.

Surviving Mars Bazı ekran görüntüleri, Surviving Mars’ın The Sims: Red Planet sürümüne benzemesine neden oluyor. Fakat Sim City’ide yerlan karakterlerin Marslılar ile buluşması gibi bir benzetme yapmak daha makuldür.

Mars’ın her hangi bir bölgesine bir karakol inşa ediyorsun ve kolonistlerin gezegenin sert yüzeyinde ölmesini önlemek için çalışmasını sağlamak zorundasın. Bu kadar basit söylememize bakmayın, oldukça zor bir oyun. Sim City veya Civilization’daki kaynakları yanlış yönetme, sakinlerinizi kızdırabilir veya gelirinizi düşürebilir. Fakat Surviving Mars’da, yaşam destek sistemlerinin başarısız olduğunu görmeniz, bir zincirleme reaksiyona neden olabilir.