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En İyi Survival (Hayatta Kalma) Oyunları 2021

Oyunlar, bizi günlük hayattan koparan eğlence araçları... Bu yazımızda en iyi hayatta kalma oyunlarını ele aldık.

Ayşen Sıla

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2021 yılına kadar birçok “survival” yani hayatta kalma temalı oyunun yayımlandığı gördük. Fakat bazı oyunlar var ki hem yıllardır gözlerden düşmüyorlar – ya da gelecekte düşmeyecekler – hem de her oynandığında insanda yine aynı heyecanlı hissettiriyorlar.

Özellikle karantina günlerinde, evde ama maceraya atılmak dışında hiçbir şey yapmak istemeyen bir oyunseverseniz, bu yazı tam da size göre! Sizler için en beğendiğimiz on hayatta kalma oyununu burada derledik:

1 – Minecraft

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Dünyanın en ünlü ve en çok satan oyunu olma rekorunu hala elinde tutan Minecraft, küp küp grafikleriyle sadece hayatta kalmak için sizi zorlamıyor; aynı şekilde yaratıcılığınıza da ölçebileceğiniz bir platform oluşturuyor. Çevrimiçi moduyla açılan sunuculara girebilir, çevrimdışı olarak “hardcore” “survival” ve “creative” modlarını deneyebilir ve sizin için en uygun hangisiyse onu seçebilirsiniz.

2 – The Long Dark

survival-oyunlari

Eğer oyunuzda ne bir “battle royale” ne de zombi hikayeleri istiyorsanız, The Long Dark tam da size göre bir oyun! Doğaya ve beraberinde getirdiği zorlu şartlara karşı hayatta kalmaya çalıştığınız oyun sizi etkileyici kurgusuyla resmen kendine çekecek.

3 – Realm Royale

survival-oyunlari

2018’de çıkan bu oyunu Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve Microsoft Windows üzerinden oynayabiliyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz bir hayatta kalma oyunu olan Realm Soyale, “battle royale” türünde bir oyun.

4 – Fortnite Battle Royale

survival-oyunlari

Realm Royale’den bahsetmişken Fortnite Battle Royale’den bahsetmemek olmaz. Realm Royale’de oynayabileceğiniz platformlar dahil olmak üzere ek olarak Android, iOS ve Mac OS üzerinden de erişebileceğiniz bir oyun. Eğlenceli bir hayatta kalma havası estiren oyun, şu an dünyanın en popüler oyunlarından biri.

5 – The Forest

survival-oyunlari

Seyirde olduğunuz uçak eğer birden düşseydi ne yapardınız? Sizi bilemeyiz ama bu oyunda ormanın ortasında hem yamyam yerlilerden kaçıp hayatta kalmaya çalışacaksınız hem de oğlunu arayan bir karaktere bürüneceksiniz.

6 – Rust

survival-oyunlari

Bu oyuna elinizde bir taş, sağlık paketi ve meşale ile doğanın ortasında başlıyorsunuz. Yani tam olarak bir gerçek yaşam hayatta kalma oyunu. Diğer oyuncularla birlikte ittifak kurmak kadar onlarla savaşma imkânı da sunan Rust, bir farklı deyişle medeniyete ilerleyiş oyunu diyebiliriz.

7 – LifeAfter: Night Falls

survival-oyunlari

İlk olarak ücretsiz bir hayatta kalma oyunuyla başlayalım. İlk oyunumuz Life After: Night Falls. Oyun, bir salgından ötürü zombiye dönmeye başlayan insanlar arasında hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Özellikle dünyamız salgınla kavrulurken oynanabilecek, deneyimlenebilecek bir oyun.

8 – Last Day on Earth: Survival

survival-oyunlari

Zombi oyunlarıyla başladık, biraz daha öyle devam edelim. Last Day on Earth: Survival, kıyamet sonrasını ele alan zombi temalı bir “survival” oyunu. Aynı Life After: Night Falls gibi ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Hem Android’de hem de iOS’da oynanabilir.

9 – This War of Mine

survival-oyunlari

Biraz da gerçeğe dönelim. This War of Mine, 1992-1996 arasındaki Bosna Savaşı’nda gerçekleşen Saraybosna Kuşatması’ndan ilham alınarak yapılmıştır. 11 bit studios tarafından yayımlanmış bu cesur oyun, 2014 yapımı, bir savaşta kalma oyunudur.

10 – Dead Trigger 2

survival-oyunlari

iOS, Android, Web tarayıcısı ve Windows Phone’da oynanabilen, 2013 yılında piyasa sürülmüş bir mobil FPS oyunu. Oyun kendini geliştiren ve yenileyen bir yapıda olduğu için sık sık mekaniklerinde iyileşmeler görülüyor. Eğer zombilerle alakalı başka bir oyun oynamak isterseniz bu oyun da idealleriniz arasında olmalı. İyi oyunlar dileriz!

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