En iyi Tabletler 2017

2017 yılının en yeni ve en iyi tabletlerine ilişkin rehberiniz. Bu yılın en popüler tabletleri hakkındaki en yeni incelemelerimize ve satın alma rehberimize bakın.

Satın Alabileceğiniz En İyi Tablet Nedir?

2017’de en iyi tabletlere ilişkin satın alma rehberiniz

Aşağıda incelenen tabletlerin çoğunun bir yıl veya daha önce gözden geçirildiğini fark edeceksiniz. Tablet pazarı önemli ölçüde yavaşladığı için. Strateji analizine göre, tablet satışları, muhtemelen birçoğunun zaten sahibi olduğu için – son üç ayda yüzde 10’luk bir düşüşle pazar daraldı. Ayrıca akıllı telefonlar kadar yenilenmesi gerektiği düşünülmüyor.

Şirketler düzenli olarak yeni modeller üretmiyor ve Surface Pro 4 çıktığından bu yana artık bir yıldan uzun sürdü. Pro 5 ağır söylentilere rağmen, bugüne kadar hayata geçirilmedi.

Ancak son zamanlarda bazı önemli modeller piyasaya sürüldü. Apple yeni 9.7-inç iPad ve Samsung Galaxy Tab S2 güncellendi ve güçlü bir rakip olan Galaxy Tab S3 incelememizi okuyabilirsiniz.

Yeni tabletler diğer üreticilerden geliyor ve yine de yeni bir Google Nexus 7‘den hoşlanmamıza rağmen henüz çıkmadı. Ayrıca, Microsoft’un Surface Pro 5‘e göz kulak olduğunuzdan emin olun ve daha fazlası için 2017’de gelecek en yeni tabletleri kontrol edin.

Hangisi en iyisidir: Android, iPad veya Windows?

Sıkı bir bütçeniz varsa ve en iyisini istiyorsanız, dört ana seçeneğiniz var: bir iPad, bir Android tableti, bir Amazon Fire Tableti veya bir Windows tableti.

Apple’ın iPad’leri, Apple’ın kendi iOS işletim sistemini çalıştırır ve bu işletim sistemi yaygın olarak en iyilerden biri olarak kabul edilir. Kullanımı kolaydır ve uygulayıcılar genellikle ilk tercihlerini yapar, dolayısıyla neyin peşinde olduğunu garanti altına alırsınız.

Bunlar, Windows tabletten kontrol edemeyeceğiniz için uygulamaları (özellikle de akıllı ev veya fitness aletleri) gerektiren aksesuarları satın aldığınızda değerlidir.

Çoğu durumda, uygulamalar iPad’lerin yanı sıra Android’de de kullanılabilir durumdadır, ancak her zaman değil. Android tabletleri iPad’lerden daha ucuz olabilir, ancak aynı veya daha pahalı olan bazı Samsung modelleri vardır. Windows tabletleri hem ucuz hem de pahalı aksesuarlarla gelir ancak Windows, tablet işletim sistemlerinin “en kötü” hali olmasına rağmen, dizüstü bilgisayarınızda veya PC’nizde kullandığınız aynı programları çalıştırmanıza olanak tanır. Yalnızca parmağınızla çok kolay kullanım yapamazsınız. Android’in en son sürümü Android 7.0 Nougat‘tır.

Ve bu yüzden çoğu Windows tableti bir klavye ile gelir ya da bir seçenek olarak sunar: bunlar aslında bir dizüstü bilgisayarın ve tabletin bir karışımıdır (all in one). Ancak, Windows tablet incelemelerimizin çoğunda öğreneceğiniz gibi, bu her iki dünyanın da en iyisini elde etmek için nadiren bir durum. Bir istisna, Microsoft’un Surface Pro 4‘üdür.

Dördüncü seçenek Amazon’un Fire tabletleridir. Bunlar Android’e dayanıyor ancak Amazon’un sistemine kilitlenmiş durumda: onlarda herhangi bir Google hizmeti veya uygulaması bulamayacaksın.

Tableti Ne Yapmak İçin İstiyorsun?

Tabletler video ve TV izlemek, oyun oynamak, eBook okumak ve we’de gezinmek için harika. Fotoğrafları paylaşmak ve Facebook, Instagram veya Pinterest ile keyif almak, iPad’ler ve Android cihazlarda harika olur. Ve e-postayı da unutmamalısınız.

Bir bülten, sunum hazırlamanız veya bir rapor hazırlamanız gerekiyorsa o kadar da iyi değiller. Tabletinizle uyumlu bir yazıcıya sahip değilseniz, bir e-tablo veya belgeyi yazdırmak sorunlu olabilir. Bunlar mümkündür, ancak bir dizüstü bilgisayarda veya PC’de daha kolay bulabilirsiniz.

Bir bilgisayarda olduğu gibi, bir tablete ek yazılım (uygulamalar olarak da bilinir) yükleyebilirsiniz. Birçoğu özgürdür, ancak bazıları pahalı olabilir. Tabletinizdeki ilgili mağazadan uygulamaları yüklemelisiniz: iPad’de Apple’ın App Store, Android tabletinde Google Play Store ve Fire Tablet’te Amazon Appstore.

Windows 10 tabletinde normal Windows yazılımını yükleyebilirsiniz, ancak ayrıca özel tablet uygulamaları için Windows Mağazasına göz atabilirsiniz. Ancak seçim diğer tablet türlerinden çok daha sınırlıdır.

Aynısı müzik ve diğer medyalar için geçerlidir: Apple, Google, Amazon veya Microsoft‘dan satın alabilirsiniz. Kendi müzik, video ve fotoğraflarınızı bir bilgisayardan tabletinize aktarabilir veya birçok bulut depolama hizmetleri ile onlara erişebilirsiniz. Apple, Google, Amazon ve Microsoft‘un kendi bulut hizmetleri var, ancak bir telefon, tablet, dizüstü bilgisayar veya bilgisayar olursa olsun dosyaları ve medyayı saklamanıza ve tüm cihazlarınızdan almanıza izin veren Dropbox gibi diğer kullanıcıları da kullanabilirsiniz .

Hangi Boyutta Tablet En İyisi?

Tabletler neredeyse akıllı telefon boyutundaki ekranlardan yaklaşık 13 inç boyutuna kadar birçok boyutta gelir. İlk tercihlerden biri, istediğiniz bir tablet miktarınızdır. Bazıları için, bir telefona kıyasla daha rahat (örneğin, web tarama için), ancak el çantasına sığacak kadar küçük ve yalan söylerken bileğinize daha az baskı uygulayacak kadar büyük olduğundan 7-8 inçlik bir tablet mükemmel olur.

Daha büyük tabletler üretkenlik açısından daha iyidir ve daha güçlü işlemciliğe sahip olma eğilimindedir, ancak daha ağırdır ve açıktır ki daha büyük ve daha az taşınabilirdir.

Bu gün ekranların kalitesi daha iyi ve daha az gizli dosya var, ancak özellikle iyi veya kötü olanın olup olmadığını öğrenmek için incelememizi okumaya değer. Çözünürlük, piksel yoğunluğu ve en / boy oranı gibi özellikleri ararsınız ancak hiçbiri ekranın renk doğruluğu, kontrastı veya parlaklığı hakkında bir şey söyleyemez. Bir IPS veya AMOLED ekranı arayın ve TN ekranlı bir şeyden kaçının.

Wi-Fi veya 4G?

Tabletinizle ve dışadayken internete girmeniz gerekiyorsa, bir 3G veya 4G SIM kartı (telefonunuz gibi) kabul edecek birine gitmek isteyebilirsiniz. Pek çok Android tabletinde bu seçenek yok, ancak tüm iPad’ler bunu yapıyor.

Yalnızca bir tablet için bir SIM yuvası daha ödeyeceğinizi ve sözleşmede veya aylık ücretli ödeme anlaşmasında özel bir yalnızca veri SIM’i ödemeniz gerektiğini unutmayın. Çoğu insan için buna değmez: çevrimiçi olabilmek için telefonunuzu kullanabilir veya telefonunuzu Wi-Fi hotspot olarak ayarlayabilir ve böylece Wi-Fi (ancak SIM kartı olmayan) olan normal bir tablet çevrimiçi hale gelebilir.

Tüm tabletlerde Wi-Fi var ancak bazıları eski 802.11n sürümüne sahipken bazıları yeni 802.11ac standardını da destekliyor. Eski 802.11n standardı bile oldukça hızlı ve evdeki yönlendiricileri de içeren birçok Wi-Fi erişim noktasının daha hızlı 802.11ac standardını desteklemesi pratikte önem taşımıyor. Her iki durumda da, her ikisi de ortalama genişbant hızından daha hızlıdır.

Bir tablette GPS isteyeceğiniz pek olası değildir, ancak bir navigasyon cihazı olarak kullanmak isterseniz bir GPS alıcısına sahip olmasından emin olun. Sadece Wi-Fi + hücresel iPad’lerde bu var – Sadece Wi-Fi olan iPad’lerde GPS yok.

iPad’lerin ayrıca bir “lightning” konektörüne sahip kendi tescilli şarj kablosu vardır. Bu, iPad’le özel olarak çalışan çevre birimlerine ihtiyacınız olduğu anlamına gelir. Android ve Windows tabletleri genellikle standart bir kablo ve şarj aleti kullanabileceğiniz anlamına gelen bir microUSB bağlantı noktası üzerinden bağlanır, ancak bazı Windows tabletlerinde ayrıca bir USB flash sürücü, sabit disk veya klavye takmak için çok kullanışlı tam boyutlu USB konektörleri bulunur. Yakın zamanda USB Type-C de daha yaygın hale geliyor.

Tabletinize bir USB flash sürücüsü bağlamanız gerekiyorsa, microUSB portu OTG’yi (hareket halindeyken) desteklediği sürece Android de iyi bir seçenek olabilir; ayrıca bir microUSB konektörüne sahip belirli bir OTG flash sürücüsüne de ihtiyacınız olacaktır.

Bazıları tabletlerini TV’ye bağlamak ister. Unutmayın ki tüm uygulamalar, örneğin Sky Go uygulaması gibi, büyük bir ekranda görüntülemenize izin vermez. Tabletleri bir TV’ye kablosuz olarak bağlamak için bazı yollar vardır: iPad’leriniz Apple TV‘niz varsa ve Android tabletleri ise Miracast’ı kullanabilir veya bir 35 Watt Google Chromecast alabilir ve Android tabletinizi dev bir uzaktan kumanda gibi kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bir Android tableti bir TV’ye nasıl bağlayacağınızı öğrenin.

Ne Kadar Hafızaya İhtiyacım Var?

Depolama önemlidir, ancak bir microSD yuvası olmayan tabletlerde daha önemlidir, çünkü yuva, tableti satın aldıktan sonra daha fazla depolama alanı ekleyemeyeceğiniz anlamına gelir. iPad‘lerin microSD yuvaları yoktur ve aynı durum, birkaç Android tableti için de geçerlidir.

Dahili depolama için başlık numarası yanıltıcı olabilir. Örneğin 8GB’lık bir tablette yalnızca 5GB boş alan mevcut olabilir: geriye kalanlar işletim sistemi ve önceden kurulmuş uygulamalar tarafından kullanılır. Bunun için Windows tabletleri en kötüsü olabilir: 64GB’lık bir Microsoft Surface, 23GB’a kadar kullanılabilir alana sahip olabilir.

MicroSD kartları ve USB sürücüler gibi ek depolama alanı ucuz olabilir, ancak tüm tabletler bir microSD karta uygulama yüklemenize izin vermediğinden dahili depolama alanı kadar iyi değildir. Bazı USB sürücüler ve microSD kartlar dahili bellekten çok daha yavaş olduğundan performans da düşebilir.

Kamera ve Pil Ömrü

Tablet kameraları, en iyi telefonlardan daha kötü kalitede olma eğilimindedir. Bir tablette iyi veya kötü kameralar olup olmadığını öğrenmek için incelemelerimize göz atın.

Pil ömrünü unutmayın. Tabletinizin yaklaşık altı saatten daha az sürmesini istemiyorsunuz ve şarj süresinin de bilinmesi gerekiyor. Bazı tabletleri şarj etmek epey uzun sürüyor. İncelemelerimizde her bir tabletin ne kadar süre kaldığını söylüyoruz.

Bir kıyaslama olarak, her iPad, videoları izlemek veya internette gezinmek için yaklaşık 10 saat kullanım sağlıyor. ‘Normal’ kullanımda ise kullanıma bağlı olarak iPad’iniz 3-4 gün açık kalabiliyor.

En İyi Tabletler 2017

Apple iPad Air 2 Fiyatı: 1.750 TL – 2.350 TL

iPad Air 2 artık yeni olmayabilir, ancak satın alabileceğiniz en iyi tabletlerden biri. Tabii, iPad Pro modelleri daha hızlıdır ve daha fazla özellik içerir, ancak Air 2, 2017’de bile, değer ve performansın her yönüyle en iyi kombinasyonunu sunar.

iPad Air 2’nin yeni versiyonu çıkmadı. Bu nedenle sonraki cihazlar şimdilik Yeni iPad ve iPad Pro olarak gelecektir.

iPad Air 2 ve iPad 2017 arasında bir seçim yapmak da isteyebilirsiniz. Bunun için tablet karşılaştırma aracımızı kullanmanızı öneririz.

Samsung Galaxy Tab S3 Fiyatı: 3.000 TL – 4.000 TL

Şüphesiz Samsung Galaxy Tab S3, yıllar içinde piyasaya çıkacak en iyi Android tablettir. Google’ın yazılımını çalıştıran ve iPad Pro‘ya rakip olacak bir üst düzey cihaz arıyorsanız o zaman budur. Ancak, bazı olumsuzluklarda yok değil.

Fiyat pek çok kişi için çok yüksek olacak ve çıkarılabilir klavye içermiyor, yazılım bir tablet için en iyisi değildir ve tablet birden çok nedenle en iyi seçim değildir.

Fiyatını sizlerde oldukça yüksek bulacaksınız ve bu rakamlar sizi iPad Pro’ya ya da diğer iPad modellerine yönelteektir.

Apple iPad Pro 9.7 Fiyatı: 2.599 TL – 4.099 TL

Hiç şüphe yok ki iPad Pro 9.7 orijinalinin gücünü iPad Air 2’nin çarpıcı form faktörüne (bir kamera çıkıntısına sahip) birleştiren Apple’ın şimdiye kadarki en iyi tabletidir.

Apple ayrıca yükseltilmiş kameralar ve bir tablette gördüğümüz en iyi ekranlardan biri gibi yeni özellikler ekledi.

Bir tane satın alsanız da bir başka sorudur ve perspektifinize bağlıdır (yukarıya bakın). Bazıları için, iPad Pro 9.7, iş ve oyun arasında mükemmel bir denge olacakken, başkaları için işe yaramayabilir.

Diyelim ki, bir kerede çok şey yapmaya çalışıyorsunuz, o zaman bu tablet tam size göre.

Apple iPad (2017) Fiyatı: 1.599 TL – 2.199 TL

2017 iPad, Apple’ın her zamanki büyük yükseltmesi değil. Bunun yerine, daha iyi performans ve en yeni yazılım özelliklerini isteyen eski iPad sahiplerine yöneliktir.

Ekranın lamine olmamasından biraz hayal kırıklığı yaratıyor ve kameraların iPad’te en iyi Apple özelliklerini sunmadığı ancak fiyatı düşünüldüğünde genel olarak iyi bir değerdir.

Kısacası paranız pro ya da iPad 2 Air’e yetmiyorsa iPad 2017 sizin için iyi bir seçim olacaktır.