En İyi Teknoloji Siteleri

Her gün yeni cihazların ve dijital uygulamaların geliştirildiği veya yaratıldığı modern teknolojinin bu çağında, teknoloji web siteleri ve bloglar kullanışlı oluyor. İnternet kullanıcıları bu yeni teknolojileri takip etmek isteyecekler ve bu yazı tam size göre hazırlandı.

Aşağıdaki teknoloji siteleri Alexa ve Google’da en çok sıralanan ilk 20’de yer alıyor.

1. TechCrunch.com

Tech Crunch, yeni araçlar ve teknoloji haberleri ile ilgili kaliteli bilgi sağlamak için iyi bilinen ve popüler web sitelerinden biri olarak kabul edilir. Ayrıca, Tech Crunch, internetteki en ünlü teknoloji bloglarından ve çevrimiçi olarak en ünlü teknoloji bloglarından biridir. Temelde bu internet portalları, son teknoloji ürün incelemeleri ve haberler vb. İle ilgili makaleler sunar.

2. TheNextWeb.com

Next Web, internet kullanıcıları için günlük olarak teknoloji ürünleri sağlayan internetteki bir başka lider blog. Çoğunlukla işletme, kültür ve teknoloji ile ilgili rehberleri ve konuları kapsar. Ayrıca, yaklaşmakta olan araçlar ve ürünler için faydalı makaleler yayınlamaktadır. Yeni nesil gadget’lar için bu web sitesini okumanız ve ziyaret etmeniz şiddetle tavsiye edilir. İlginç olan, aylık yedi milyon ziyaret ve ayda on milyondan fazla sayfa görüntüsü almasıdır.

3. Wired.com

Wired.com, en son teknoloji trendleri ile ilgili haberleri veren, internetteki en popüler üçüncü teknoloji sitesidir. Ayrıca, en yeni veya gelecek olan araçlar, bilim, eğlence, iş ve tasarım vb. ile ilgili faydalı rehberler yayınlamaktadır. Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde, Wired.com‘u kaliteli şeyler yayınlamaktan dolayı kesinlikle seveceksiniz.

4. Tech2.com

Tech2.com, çoğunlukla TV, mobil, tablet, dizüstü bilgisayar ve oyun cihazları gibi yeni araçlar ile ilgili makaleler ve kılavuzlar paylaşmaktadır. Bunun dışında en son teknoloji trendleri ile ilgili podcast’leri, videoları ve fotoğrafları da kapsar. Ayrıca, web sitelerini veya yeni gadget’ları aynı anda bu web sitesin kolayca karşılaştırmak için gerçekten kullanışlı şeyler sunar. Bu web sitesini günlük olarak okuyarak çok değerli bilgiler elde edeceğinizi düşünüyoruz.

5. Gizmodo.com

Gizmodo.com, internet üzerinden çoğunlukla ilgili haber ve rehberlerle ilgili gadget’ları kapsayan bir başka lider kaynak ve gadget sevenler için en iyi çevrimiçi portallardan biri. Temel olarak gadget’larla ilgili en son haberleri, gadget’lar için en iyi rehberleri ve gadget’larla ilgili öğreticileri kapsar. Gadget’ı seviyorsanız, bu web siteleri gerçekten değerlidir ve en son ve yaklaşan gadget’ların haberlerini bulmak için bu web sitesini günlük olarak kontrol etmeniz gerekir.

6. Mashable.com

Birçoğunuz internetteki en son ve en son teknoloji haberlerini, gadget’ları, bilim ve ilginç şeyleri kapsayan ve internet kullanıcılarına yardımcı rehberler sunan en ünlü teknoloji bloglarından biri hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Bu web sitesinin en iyi yanı, en son teknoloji haberleriyle ilgili videoları da izleyebilmenizdir. Ayrıca, aylık yirmi milyondan fazla eşsiz ziyaret sayısına ve altı milyondan fazla sosyal medya takipçisine sahip.

7. TheVerge.com

Verge, teknoloji haberleri, ürün incelemeleri ve ürün bilgileri vb. okumakla ilgilenen teknoloji severler için en popüler ve en ünlü teknoloji blogudur. Ayrıca, teknoloji ve toplumu nasıl etkilediği hakkında ilginç rehberler paylaşmaktadır.

8. DigitalTrends.com

Dijital Trendler bir diğer en büyük teknoloji merkezi, bilgisayar oyun cihazları ve ilginç yaşam tarzı rehberleridir. Ayrıca müzik, araba ve fotoğrafçılık ile ilgili rehberleri de kapsar ve bazen Apple haberleri hakkında da yazılar yazar.

9. TechRadar.com

Bu internet üzerinden en popüler teknoloji haberleri ve gadget’lar ile ilgili web sitesidir. Ayrıca, tablet, dizüstü bilgisayarı ve cep telefonu ile ilgili yardımcı rehberler sağlar. Ayrıca, farklı türdeki akıllı telefonları ve tabletleri de değerlendirir. En iyi şey, eğer android ile aranız iyiyse, o zaman bu web sitesi aynı zamanda android ile ilgili haberleri yayınlar ve web sitesinde çeşitli rehberler yer alır.

10. Technorati.com

Technorati, blogcuların ve teknoloji blog sahiplerinin web sitelerinde daha fazla görüş almalarına yardımcı olan ve birçok kaliteli teknoloji rehberi ve haberi sağlayan internet dünyasında kullanışlı ve en popüler teknoloji web sitesidir. Bunun dışında android, apple, gadget’lar ile ilgili rehberleri de kapsıyor.

11. BusinessInsider.com

Business Insider, detaylı finansal, medya, teknoloji ve diğer sektör dikeyleriyle birlikte hızla büyüyen bir iş sitesidir. Busines Insider, 19 Temmuz 2007’de DoubleClick’in kurucuları Dwight Merriman ve Kevin Ryan ve eski üst düzey Wall Street analisti Henry Blodget’ın liderliğinde başlatıldı.

12. Macrumors.com

MacRumors.com, Apple haberlerine ve söylentilerine odaklanan bir web sitesidir. MacRumors, hem tüketicilerden hem de en son teknolojilerle ve ürünlerle ilgilenen profesyonellerden oluşan geniş bir kitleyi çekmektedir. Site aynı zamanda satın alma kararlarına ve iPhone, iPod ve Macintosh platformlarının teknik yönlerine odaklanan aktif bir topluluğa sahiptir.

13. Venturebeat.com

VentureBeat, şaşırtıcı teknolojiyi ve neden hayatımızdaki önemi kapsadığını saplantılı anlatan bir medya şirketidir. En yenilikçi teknoloji ve oyun şirketlerinden ve onların arkasındaki inanılmaz insanlardan her şeyi körükleyen paraya, teknoloji devriminin ayrıntılı kapsamına değinmektedirler.

14. Blog.us.playstation.com

İnteraktif ve dijital eğlence dünyasında dünya lideri olarak kabul edilen Sony Interactive Entertainment (SIE), PlayStation markasından ve ürünler ailesinden sorumludur. PlayStation, 1994 yılında Japonya’daki ilk PlayStation’ın piyasaya sürülmesinden bu yana pazara yenilikçi ürünler sunmuştur. PlayStation ürün ve hizmet ailesi arasında PlayStation 4, PlayStation VR, PlayStation Mağazası, PlayStation Now ve PlayStation Vue bulunur. SIE ayrıca PlayStation için özel, birinci sınıf oyunlar geliştirmekten sorumlu olan Worldwide Studios’u da yönetmektedir. Merkezi San Mateo, California’da bulunan SIE, Sony Corporation’ın yüzde yüz iştiraki olan ve Londra ve Tokyo’da bölgesel merkezlere sahiptir.

15. Gigaom.com

Gigaom teknoloji araştırma ve analiz firmasıdır. Odak noktası, işletme liderlerinin ortaya çıkan teknolojilerin ve bunların işletme, medya ve toplum üzerindeki etkilerini anlamalarına yardımcı olmaktır.

16. Engadget

Engadget, bağlantılı yaşam için kesin bir rehberdir. Teknoloji tamamen bitler ve işlemcilerle ilgili değildir. Laboratuarda yapay insan organları üreten ve yavaşça uzaya giden Şoförsüz araba gibi gelecekteki şeylerle ilgili her şeyi anlatmak için buradalar.

2004’ten bu yana Engadget son derece gelişmiş cihazları ve onlara güç veren teknolojiyi ayrıntılı bir şekilde ele aldı. İkinci on yıla girerken, yaşamlarımızı nasıl etkilediklerini keşfetmek için cihazların da ötesine gidiyorlar.

17. Slashgear.com

2005’ten beri kişisel teknolojideki en son ve en günceli vurgulamaya adanan SlashGear, en son teknolojiye sahip donanımlardan en yeni dijital yaşam tarzı trendine kadar her şeyi kapsar. Belirgin, bilgilendirici ve güncel. Slashgear size ilgili yorumların yanı sıra güvenebileceğiniz cihaz bilgileri ve incelemeleri de sunar.

18. Ubergizmo.com

Ubergizmo gadget’ları ve gadget’ları ilerleten teknolojileri seviyor. Elektronik hakkında herkesin ilgilenebileceği bir şekilde konuşuyorlar. Tasarımdan, kullanıcı arayüzüne, pratiklik, fiyatlandırma ve rekabete kadar, hangi araçlara ihtiyacınız olduğuna (veya gerekmediğine) karar vermenize yardımcı olacak listeler sunuyorlar.

19. Droid-life.com

Droid-life dünyadaki en büyük Android topluluğuna sahiptir. Genel haberleri ve uygulamalar içeriyor, telefonları gözden geçiriyorlar ve android ile ilgili pek çok şey öğretiyorlar. Android hakkında bilgi edinmek ve her şeyi teknoloji hakkında düşünen insanlarla konuşmak için en iyi yeri arıyorsanız, Droid Life tam size göre.

20. Eurogamer.net

Eurogamer.net Eylül 1999’da kuruldu ve o zamandan beri video oyunlarıyla ilgileniyor. Site bir PC odağı ve zamanın rekabetçi FPS sahnesine yoğun bir ilgi ile hayata başladı, ancak yıllar geçtikçe oyunun her yönünü kapsayacak şekilde büyüdü. Pek çok kullanıcı bu sitedeki yorumlara değer veriyor.