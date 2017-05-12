En İyi Telefonlar 2017

2017 yılının en yeni telefonları henüz açıklanmadı. Mevcut akıllı telefonunuzu güncellemeden önce, en yeni haberleri ve bu yıl piyasaya çıkacak en yeni telefonların listesini hazırladık.

Bu Yıl Gelecek En Yeni Akıllı Telefonlar

Apple iPhone 8

Samsung Galaxy S8 & Galaxy Note 8

Google Pixel 2

Xiaomi Mi6 & Mi Mix 2

LG G6

HTC U

OnePlus 5

Nokia 8

Sony Xperia XZ Premium

Başlık performans rakamlarının Snapdragon 801′e kıyasla yüzde 25 daha hızlı grafik sunumu ve yarı yarıya güç tüketimi içerdiği yeni Snapdragon 835 çip sayesinde 2017’nin en yeni telefonları daha hızlı performans ve daha uzun pil ömrü sunacak.

Bu işlemcinin en az 4 GB ama potansiyel olarak 8GB RAM, minimum 32GB depolama alanı, ekstra geniş Quad-HD ekranlar ve sınıfında önde gelen kameralarla eşleştirilmesini bekleyebilirsiniz.

Apple iPhone 8 & iPhone 8 Plus

Apple, 2016 nispeten küçük yükseltmeyi telafi etmek için yeni bir yol deneyebilir. iPhone’un 10. yıldönümünde büyük bir sürpriz yapabilir. Tasarım ve donanım değişikliklerinin bir kombinasyonu, iPhone 8‘i, Eylül 2017’de piyasaya sürüldüğünde bugüne kadarki en radikal yeni iPhone yapmalıdır.

iPhone 8, Jony Ive’nin nihayet kendi yolunu bulması için gereken bir iPhone olabilir: Kenardan kenara OLED ekrana sahip tek bir cam tabakasını andıran bir iPhone.

Diğer söylentiler, iPhone 8‘in ilk kez kablosuz şarj özelliğine ve yüz tanıma veya iris taraması gibi biyometrik özelliklere sahip olacağını öne sürüyor. Apple A11 işlemcisini ve hareket co-işlemcisini çalıştırıyor ve çok acayip hızlı davranıyor.

BlackBerry KEYone

Ne okuduğunuzu unutun, BlackBerry ölü değil. 5 Mayıs’ta satışa sunulan yeni KEYone, Nougat 7.1‘i çalıştırıyor ve ekranda gezinmeye ve uygulamalar arasında gezinmeye yardımcı olmak için akıllı klavye altı dokunmatik iz parçasını koruyarak BlackBerry Passport‘un daha ince bir sürümünü andırıyor.

Her ne kadar orta sınıf bir Snapdragon 625 işlemcisine sahip olsa da 2.200 TL’lik fiyat etiketi oldukça yüksek. Ama yine de KEYone’dan sonra kullanıcılar çok fazla umursamayacak. BlackBerry markası şu an küçük müşteri tabanından şiddetli bir sadakati ortaya çıkarıyor.

Google Pixel 2

Bir sonraki Google telefonunun su geçirmezliği ve düşük ışıklı fotoğrafçılığa sahip gelişmiş bir kameranın yanı sıra kavisli bir ekran ve Snapdragon 835 işlemci de bulunduğu söyleniyor.

Yeni Google telefonunun, Android O‘yu ilk çalıştırılacak cihaz olduğunuz biliyoruz. Bu Android için, Geliştirici önizlemesi artık mevcut. Pixel 2‘nin, Ekim’in 2017 gibi çıkması bekleniyor..

Huawei P10

Nisan 2017’de satışa sunulan Huawei P10 ve P10 Plus parlak, renkli ve selfie kullanımlar için ideal özelliklere sahiptir.

Huawei P9‘u anımsatan tasarımdaki P10’ların içleri Huawei Mate 9‘la hemen hemen aynı. Aynı Kirin 960 işlemci, Mali G71 GPU, aynı miktarda RAM (4GB) kullanıyor ve aynı miktarda depolama, 64GB.

Daha fazla güç arayan kullanıcılar 6GB RAM, 128GB depolama alanı ve WQHD ekrana sahip daha büyük Huawei P10 Plus‘ı seçebilirler.

HTC U

HTC, 16 Mayıs’ta gerçekleşecek olan yaklaşan HTC U (diğer adıyla HTC 11) tarihi içeren davetiyeleri basınla paylaştı.

Son iki HTC amiral gemisinin biraz sıkıcı olduğunu düşünüyorsanız, HTC U tarafından uçmaya hazırlanın. Sadece yeni bir jest ve sıkıştırmaya dayalı çalışma moduna sahip olmakla kalmaz, bazı önemli özellikleri de olacaktır.

Doğruysa Snapdragon 835 işlemci, 6GB RAM, 256GB’a kadar depolama alanı, Hızlı Şarj 4.0 ve 5.5 inç Quad-HD ekrana sahip daha yüksek kapasiteli bir pil olacaktır.

LG G6

MWC 2017‘de LG, 24 Nisan’da satışa sunulan en son amiral gemisi olan LG G6‘yı duyurdu. Cihaz, 18: 9 en-boy oranı ile standart 16: 9’dan daha uzun olan etkileyici bir Quad HD 5.7 inç ekrana sahiptir.

2016 G5’in modüler tasarımını yerinden oynatıyor, bunun yerine çıkarılabilir olmayan bir metal ve cam tasarımı tercih ediyor ancak mükemmel çift kamerayı koruyor. Google Asistan ile birlikte gelen ilk Google olmayan telefon.

Microsoft Surface Phone

Surface phone söylentileri az ve çok uzakta, bazılarının efsaneden başka bir şey olmadığını düşünmelerine yol açıyor. Fakat Microsoft CEO‘su Satya Nadella geçtiğimiz günlerde, Surface Phone’un “nihai mobil cihaz” olabileceğini söyleyerek taraftarların beklentilerini yükseltti.

Surface phone‘un gerçekten mevcut olması halinde, 2017’de 5.5 inç Quad-HD AMOLED ekran, 4GB RAM, 64 ve 128GB depolama seçenekleri (microSD desteği ile), 64-bit Intel işlemci ve 21Mp arka ve 8Mp ön kameraların yanı sıra. Surface Phone da Surface Pen ve USB-C bağlantı noktası alabilir.

Nokia telefonlarının Android telefonlarına rakibinden farklı olduğu söyleniyor: Nokia’nın günlük deneyime odaklı uğraşı; Üstün tasarım ve yapı kalitesi; Aylık güvenlik güncellemeleri, hızlı Android platform güncellemeleri ve Google Asistanı uygulamasıyla gördüğünüz en saf Android sürümünü kullanarak.

Nokia, nihayet Nokia 3, 5, 6 ve yeni 3310‘u duyurduysa mobil telefon oyununa geri döndü demektir. Fakat yakında çıkacak olan Nokia 8 amiral gemisi hakkında daha heyecanlıyız. Ayrıca bir Nokia 9 Beklentisi olabileceğine dair bir söylenti var. Haziran’da duymamız muhtemel.

OnePlus 5

OnePlus 5 daha erken piyasaya çıkarak Mayıs/Haziran lansmanı ile 2017 amiral gemilerine göre bir avantaj elde edebilir, bu da Snapdragon 835‘i kullanırken diğerleri 821 ile takılabilir. Ayrıca, 5.5 inç full HD ekranın bir Quad-HD modelini kullanıyor.

Diğer söylentiler, OnePlus 5‘in 8GB RAM, 21 veya 23Mp bir kamera ve Dash Charge’li 3,500 ila 4,000mAh pil ile geleceğini söylüyor.

Samsung Galaxy Note 8

Galaxy Note 7 felaketinden sonra Samsung‘un Note ailesini bırakmasını duyduğunuz herhangi bir saçmalığı unutun: Note 8‘in Ağustos ayında açıklanacağını hep birlikte göreceğiz.

Beklenen özellikleri, S Pen desteği olan 5.7 inç Quad-HD veya Super AMOLED ekran, en iyi mobil VR deneyimine sahip güçlü bir işlemci ve RAM combo, çift kamera, su yalıtımı ve daha fazlasını içeriyor.

Samsung Galaxy S8 & S8 Plus

Samsung‘un yeni Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus akıllı telefonları 28 Nisanda resmi olarak satışa çıktı. İki telefon arasındaki en önemli fark Galaxy S8‘in 5.8 inç ve Plus model 6.2 inç ile ekranın boyutudur.

Her ikisinde de çılgınca yüksek çözünürlüklü 2960×1440 piksel ekran, Gorilla Glass 5 ve çift kavisli kenarlar var. İçinde Snapdragon 835 işlemci, 4GB RAM ve 64GB hızlı UFS depolama alanı bulunuyor. Ayrıca bakını: Galaxy S8 inceleme

Samsung Galaxy X

Söylentilere inanılırsa, bükülebilir telefon nihayet 2017’de gerçek olacak. Samsung‘un, pahalı olmasını beklemese de, bu yılın üçüncü çeyreğinde 100.000 adet Galaxy X katlanabilir telefonunu gönderileceği iddia ediliyor.

Daha önce Proje Vadisi olarak bilinen Galaxy X‘in, 7 inçlik bir tableti ortaya çıkarmak için katlanan bir çift ekranlı (her iki tarafında bir tane) akıllı bir telefon olduğu düşünülüyor. 5 inç bir telefona kadar katlanan 8 inç tablet adı da söylentilere yol açtı.

Snapchat Smartphone

Tamam, burada dürüst olalım, aslında tamamen Snapchat akıllı telefon olduğuna inanıyoruz, fakat 2017’de gerçeğe dönüşeceğini dönüşmüyoruz. Şirketin bağlı bir kamera üzerinde çalışması ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyoruz, ancak kesinlikle biliyoruz ki bir Snapchat telefonu olacak.

Bir Snapchat akıllı telefon gerçek olursa, muhtemelen nihai selfie telefon olacak ve belki de 360 derecelik bir kameraya sahip ilk telefon olacak.

Sony Xperia XZ Premium

MWC 2017′de Sony, Sony Xperia XZ‘yi duyurduktan sadece altı ay sonra Snapdragon 835 ile çalışan XZ Premium‘u bize tanıttı. Bununla birlikte, satışa çıkması için biraz daha beklemek zorunda kalacağız.

Sony‘nin kilit satış noktası, bir akıllı telefonda ilk kez görülebilen 5.5 inç 4K HDR ekran. Ayrıca, bir mobil cihazda şimdiye kadarki en iyi kameraların birine sahip olduğunu düşünüyor. Çözünürlük 19Mp’ye düştü ancak piksel yüzde 19 daha büyüdü ve kamera 960fps gibi süper yavaş çekimde bir çağ atlatıyor.

Xiaomi Mi6

Xiaomi resmi olarak Mi6’sını duyurdu ve son amiral gemisi çift kamera (her ikisi de 12Mp), Snapdragon 835 yongası ve yeni dört taraflı kıvrımlı cama sahip (özünde köşeleri ve yanları kavisli).

Mi6’yı şimdi ön sipariş verebilirsiniz ve Haziran ortasında teslim edilecektir.

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi CEO’su Lei Jun geçtiğimiz günlerde şirketin tasarımcı Philippe Starck ile devrim yaratan Mi Mix ‘bezel-less’ telefonun halefini oluşturmak için bir kez daha çalışacağını doğruladı.

Xiaomi, cihazın önünü tamamen kaplayan bir ekrana sahip bir telefon tasarlamayı umuyor. Artı fiziksel düğmeler olmadan ilk Çinli telefon olabilir.

Evet 2017 yılında çıkmış ve çıkacak olan en iyi telefonları listeledik. Umarım bu konumuz telefon seçiminizde yardımcı olur.