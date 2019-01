En iyi Telefonlar (2019)

Galaxy Note 8 hala süper bir seçenek.

Çıkış tarihi: Eylül 2017 | Ağırlık: 195 gr | Boyutlar: 162.5 x 74.8 x 8.6mm | İşletim Sistemi: Android 7.1.1 | Ekran boyutu: 6,3 inç | Çözünürlük: 1440 x 2630 | CPU: Exynos 8895 | RAM: 6GB | Depolama: 64GB / 128GB / 256GB | Batarya: 3,300mAh | Arka kamera: Çift 12MP | Ön kamera: 8MP

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Note 9 gerçekten iyi ancak pahalı bir telefon. Şayet ona yakın daha uygun fiyatlı bir akıllı telefon arıyorsanız, Samsung Galaxy Note 8 kolay bir seçim olabilir. aslında önceki sürümünde çarpıcı bir yükseltme söz konusu olmasa da, biraz eski tarihli olması Note 8’i çok daha ekonomik hale getiriyor.

Fantastik kameralara ve ucuz bir dizüstü bilgisayarda zayıf görünmeyecek işlemci gücüne sahiptir. Etkileyici çift lensli ana kameradan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak şık özellikler, anında bokeh için canlı odaklama ve güçlü optik ve dijital zoom içerir. Özellikler ve fiyat bakımından Note 8, dünyadaki en iyi telefonlar arasında yerini devam ettiriyor.

Yaratıcı reklamların en iyi akıllı telefonu

Çıkış tarihi: Ekim 2017 | Ağırlık: 174g | Boyutlar: 143.6 x 70.9 x 7.7mm | İşletim Sistemi: iOS 11 | Ekran boyutu: 5.8-inç | Çözünürlük: 1125×2436 | CPU: A11 Biyonik | RAM: 3GB | Depolama: 64 / 256GB | Batarya: 2716mAh | Arka kamera: 12MP + 12MP | Ön kamera: 7 MP

Plus modellerinin sonuncusu (en azından şu an için), iPhone 8 Plus, adında X bulunmayan en yeni büyük ekranlı Apple akıllı telefonu. Ekran büyük ölçüde 1080p’li iPhone 7 Plus ile aynı kalsa da, 8 Plus’daki kamera asıl satış noktası.Huawei ve Leica’nın tekliflerinden farklı olarak, iPhone 8 Plus kamera 1x – 2x optik zoom özelliklerine sahiptir. Yapı kalitesi, dışarıdaki hemen hemen bütün telefonlardan daha iyidir ve Apple Pay ile 3D Touch ve Dokunma Kimliği gibi özellikler onu gerçek bir kazanan haline getiriyor.

Piyasadaki en ucuz akıllı telefonlardan birisi