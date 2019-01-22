En iyi Telefonlar (2019)

Bir cep telefonu yaratıcılığınızı gerçekten önemli ölçüde etkileyebilir mi? En iyi telefonlar olarak değerlendirme yaparken, herhangi bir telefonun tanıtım videosunu izleyin; özellikleri hakkında yapılan iddialar çok fazladır. Ama aslında, dünyanın en iyi akıllı telefonlarına baktığınızda, işlemlerinizi daha kolay, daha paylaşılabilir ve hatta daha iyi hale getirebilecek özelliklere sahipler. Yani kısacası tanıtım videolarına inanmayın, iPhone ve Android uygulama videolarına baktığınızda, inen uygulama ile alakasının olmadığını anlarsınız.

Peki şu anda dünyadaki en iyi akıllı telefon ne? 2019 yılının en iyi telefonlar listesininin zirvesinde hangi telefon duruyor? Aslında Samsung Galaxy Note 9, muhteşem ekranı, S Pen’i ve her yönüyle mükemmelliği sayesinde zirvenin sahibidir diyebiliriz. Bütçeniz dahilindeyse ve yeni çıkan iPhone’lar ilginizi çekmiyorsa, Note 9 sizin için bir başlangıç olabilir.

Ama akıllı telefon dünyasında çok fazla seçenek var. Bu yazımızda, hangi cep telefonunu satın alacağınıza karar vermenize yardımcı olmak için çeşitli üreticiler ve bütçelerden ve Android ve iOS seçeneklerinden oluşan tüm şekil ve boyutlardaki üst düzey akıllı telefonları inceleyeceğiz.

Tabii ki, ekran kalitesi ve işlem gücü yapmanız belirleyici faktörler arasında ilk sırada. Ancak kamera olsun, fiyat olsun, donanım olsun bunların hepsini değerlendirmeniz gerekecek. Şu anda piyasada bulunan en iyi telefonlar neler? Yazımızı okumaya devam edin.

Telefonların isimlerine tıklayarak Cep Telefonu Karşılaştırma alanından faydalanabilirsiniz. Dilediğiniz telefonu seçerek, çok daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Şu Anda Dünyanın En İyi Akıllı Telefonları

Genel olarak en iyi akıllı telefon. Satın alma imkanınız varsa asla kaçırmayın!

Çıkış tarihi: Ağustos 2018 | Ağırlık: 205g | Boyutlar: 162 x 76,4 x 9mm | İşletim Sistemi: Android 8.1 | Ekran boyutu: 6.4-inç | Çözünürlük: 2960 × 1440 | CPU: Exynos 9810 | RAM: 6 / 8GB | Depolama: 128 / 512GB (kartla 1 TB’a kadar) | Batarya: 4,000mAh | Arka kamera: 12MP + 12MP | Ön kamera: 8MP

Şu anda, genel olarak en iyi akıllı telefonun Samsung Galaxy Note 9 olduğunu düşünüyoruz. Pek çok alanda üst düzey performansa sahip, hatta bir oyun telefonu olarakta düşünebilirsiniz. Bu büyük ekrandaki renkler ve netlik, görsel projelerinizi şarkı söylettirecek ve kutuda gelen gelişmiş S Pen kalemi ile sunulan ekstra işlevselliğe bayılacaksınız.

Yani sadece ismini almıyorsunuz, yanında bir dünya özelliği beraberinde getiriyor. Batarya çok büyük 4.000mAh’a yükseldi – bu kapasitede çok az sayıda akıllı telefon var. RAM ve son teknoloji yonga seti, genel olarak bir akıllı telefondan beklenilen bütün özellikleri yapacak kapasitede.

Elbette Note 9, dünyadaki en iyi telefonlar arasında en üstte ama en ucuz seçenek değil. Aşağıda daha uygun fiyatlı birçok seçenek var. Üstelik fiyat, yalnızca 1TB dahili depolama birimine yükseltme yapmak istediğinize karar verirseniz artar.

Ayrıca bkz: Samsung Galaxy Note 9 İncelemesi

Çıkış tarihi: Ağustos 2018 | Ağırlık: 176g | Boyutlar: 157.9 x 74.3 x 7.5mm | İşletim Sistemi: Android 8.1 | Ekran boyutu: 6,3 inç | Çözünürlük: 1080 x 2340 | İşlemci: Hisilicon Kirin 970 | RAM: 6GB | Depolama: 64GB | Batarya: 3750mAh | Arka kamera: Çift 16MP | Ön kamera: 16 MP

Bu fiyat aralığında 6.3 inçlik bir ekrana sahip bir akıllı telefonunun sadece alarm zilleri çalması gerekir, kullanımı oldukça yavaştır, korkunç kameralara sahip olmalı ya da en azından çirkin olmalı, değil mi? Yanlış, Honor Play kanıtıdır.

Nosyonel olarak oyuncular için tasarlanan devasa FullHD+ ekran ve HiSilicon Kirin 970 yonga seti, dünyanın en iyi telefonlar listesine girmeye hak kazanması anlamına geliyor. 16MP çift objektifli ana kamera, Instagram dostu çekimler için iyi iş çıkarıyor (düşük ışıkta fotoğraf çekimi zorlaşmaya başlasa da), zarif boyutları ve tam metal tek parça kılıfı Honor Play’in görünüşü ve hissi olduğunu gösteriyor. Tüm bu özelliklere sahip ucuz bir akıllı telefon arıyorsanız, bizim en iyi önerilerimizden birisidir.

Ayrıca bkz: Huawei Honor Play İncelemesi

Şu anda en iyi kameralı cep telefonlarından sadece birisi

Çıkış tarihi: Mart 2018 | Arka kamera: 12MP + 12MP | Ön kamera: 8MP | OIS: Evet | Arka kamera açıklığı: f/1.5-2.4, f/2.4 | Otomatik odaklama tipi: Faz algılama | Ağırlık: 189gr | Boyutlar: 158.1 x 73.8 x 8.5mm | Depolama: 64/128 / 256GB + microSD | Batarya: 3500mAh | Arka kamera: 12MP | Ön kamera: 8MP