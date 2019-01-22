En iyi Telefonlar (2019)

Bir cep telefonu yaratıcılığınızı gerçekten önemli ölçüde etkileyebilir mi? En iyi telefonlar olarak değerlendirme yaparken, herhangi bir telefonun tanıtım videosunu izleyin; özellikleri hakkında yapılan iddialar çok fazladır. Ama aslında, dünyanın en iyi akıllı telefonlarına baktığınızda, işlemlerinizi daha kolay, daha paylaşılabilir ve hatta daha iyi hale getirebilecek özelliklere sahipler. Yani kısacası tanıtım videolarına inanmayın, iPhone ve Android uygulama videolarına baktığınızda, inen uygulama ile alakasının olmadığını anlarsınız.
Peki şu anda dünyadaki en iyi akıllı telefon ne? 2019 yılının en iyi telefonlar listesininin zirvesinde hangi telefon duruyor? Aslında Samsung Galaxy Note 9, muhteşem ekranı, S Pen’i ve her yönüyle mükemmelliği sayesinde zirvenin sahibidir diyebiliriz. Bütçeniz dahilindeyse ve yeni çıkan iPhone’lar ilginizi çekmiyorsa, Note 9 sizin için bir başlangıç olabilir.
Ama akıllı telefon dünyasında çok fazla seçenek var. Bu yazımızda, hangi cep telefonunu satın alacağınıza karar vermenize yardımcı olmak için çeşitli üreticiler ve bütçelerden ve Android ve iOS seçeneklerinden oluşan tüm şekil ve boyutlardaki üst düzey akıllı telefonları inceleyeceğiz.
Tabii ki, ekran kalitesi ve işlem gücü yapmanız belirleyici faktörler arasında ilk sırada. Ancak kamera olsun, fiyat olsun, donanım olsun bunların hepsini değerlendirmeniz gerekecek. Şu anda piyasada bulunan en iyi telefonlar neler? Yazımızı okumaya devam edin.
Telefonların isimlerine tıklayarak Cep Telefonu Karşılaştırma alanından faydalanabilirsiniz. Dilediğiniz telefonu seçerek, çok daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.
Şu Anda Dünyanın En İyi Akıllı Telefonları
1. Samsung Galaxy Note 9
Genel olarak en iyi akıllı telefon. Satın alma imkanınız varsa asla kaçırmayın!
Çıkış tarihi: Ağustos 2018 | Ağırlık: 205g | Boyutlar: 162 x 76,4 x 9mm | İşletim Sistemi: Android 8.1 | Ekran boyutu: 6.4-inç | Çözünürlük: 2960 × 1440 | CPU: Exynos 9810 | RAM: 6 / 8GB | Depolama: 128 / 512GB (kartla 1 TB’a kadar) | Batarya: 4,000mAh | Arka kamera: 12MP + 12MP | Ön kamera: 8MP
Şu anda, genel olarak en iyi akıllı telefonun Samsung Galaxy Note 9 olduğunu düşünüyoruz. Pek çok alanda üst düzey performansa sahip, hatta bir oyun telefonu olarakta düşünebilirsiniz. Bu büyük ekrandaki renkler ve netlik, görsel projelerinizi şarkı söylettirecek ve kutuda gelen gelişmiş S Pen kalemi ile sunulan ekstra işlevselliğe bayılacaksınız.
Yani sadece ismini almıyorsunuz, yanında bir dünya özelliği beraberinde getiriyor. Batarya çok büyük 4.000mAh’a yükseldi – bu kapasitede çok az sayıda akıllı telefon var. RAM ve son teknoloji yonga seti, genel olarak bir akıllı telefondan beklenilen bütün özellikleri yapacak kapasitede.
Elbette Note 9, dünyadaki en iyi telefonlar arasında en üstte ama en ucuz seçenek değil. Aşağıda daha uygun fiyatlı birçok seçenek var. Üstelik fiyat, yalnızca 1TB dahili depolama birimine yükseltme yapmak istediğinize karar verirseniz artar.
- Ayrıca bkz: Samsung Galaxy Note 9 İncelemesi
2. Huawei P20 Pro
En iyi yenilikçi akıllı telefonlardan birisi olarak sıkı bütçeler için en iyi seçenektir.
Çıkış tarihi: Nisan 2018 | Ağırlık: 180gr | Boyutlar: 155 x 73.9 x 7.8 mm | İşletim Sistemi: Android 8.1 | Ekran boyutu: 6.1 inç | Çözünürlük: 1080 x 2240 | İşlemci: Kirin 970 | RAM: 6GB | Depolama: 128GB | Batarya: 4,000mAh | Arka kamera: 40MP + 20MP + 8MP | Ön kamera: 24mp
Huawei, Android destekli akıllı telefon yelpazesiyle son zamanlarda girişimlerini çarpıcı bir şekilde yükseltti. Bunun bir göstergesi olarak Huawei P20 Pro, şimdiye kadar üretilmiş en iyi Huaweitelefon. FullHD ekran, gün boyu yetecek pil ömrü ve inanılmaz bir kamera kurulumu, 40MP sensörlü üçlü Leica, ile övünen P20 Pro, Apple ve Samsungiçin rekabeti artırıyor.
İnanılmaz kamerasının yanı sıra, telefonun geniş 6.1 inçlik ekranı tasarımlarınızda ve resimlerinizde daha ince ayrıntıları görmek veya klavye ve CMS’yi rahatça kullanmak için gerçek bir nimet. İstediğiniz gibi deneyin, Huawei P20 Pro modelinde bir hata bulmak gerçekten çok zor. Fiyat bakımından ise rakiplerine göre oldukça uygun.
- Ayrıca bkz: Huawei P20 Pro İnceleme
3. Samsung Galaxy Note 8
Galaxy Note 8 hala süper bir seçenek.
Çıkış tarihi: Eylül 2017 | Ağırlık: 195 gr | Boyutlar: 162.5 x 74.8 x 8.6mm | İşletim Sistemi: Android 7.1.1 | Ekran boyutu: 6,3 inç | Çözünürlük: 1440 x 2630 | CPU: Exynos 8895 | RAM: 6GB | Depolama: 64GB / 128GB / 256GB | Batarya: 3,300mAh | Arka kamera: Çift 12MP | Ön kamera: 8MP
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Note 9 gerçekten iyi ancak pahalı bir telefon. Şayet ona yakın daha uygun fiyatlı bir akıllı telefon arıyorsanız, Samsung Galaxy Note 8 kolay bir seçim olabilir. aslında önceki sürümünde çarpıcı bir yükseltme söz konusu olmasa da, biraz eski tarihli olması Note 8’i çok daha ekonomik hale getiriyor.
Fantastik kameralara ve ucuz bir dizüstü bilgisayarda zayıf görünmeyecek işlemci gücüne sahiptir. Etkileyici çift lensli ana kameradan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak şık özellikler, anında bokeh için canlı odaklama ve güçlü optik ve dijital zoom içerir. Özellikler ve fiyat bakımından Note 8, dünyadaki en iyi telefonlar arasında yerini devam ettiriyor.
- Ayrıca bkz: Samsung Galaxy Note 8 İnceleme
4. iPhone XS Max
Yaratıcı reklamların en iyi akıllı telefonu
Çıkış tarihi: Ekim 2017 | Ağırlık: 174g | Boyutlar: 143.6 x 70.9 x 7.7mm | İşletim Sistemi: iOS 11 | Ekran boyutu: 5.8-inç | Çözünürlük: 1125×2436 | CPU: A11 Biyonik | RAM: 3GB | Depolama: 64 / 256GB | Batarya: 2716mAh | Arka kamera: 12MP + 12MP | Ön kamera: 7 MP
En yeni, en iyi Apple akıllı telefon için biraz daha beklemeniz gerekiyor ve parada tasarrufa gidiyorsanız, doğrudan devam edip iPhone XS Max modelini satın alabilirsiniz. Akıllı telefonun 6.5 inçlik gibi canavarı 3 milyondan fazla pikselle dolu olan ekranı vardır: neredeyse inanılmayacak kadar çok diyebiliriz. Açıkçası bu kadar piksel yoğunluğu olan başka bir akıllı telefon yok.
Genel görünümü ile yaratıcı, doğru ve profesyonel olarak çalışmanıza olanak tanıyan eşsiz bir iPhone molidir. Yeni Bionic A12 yongası, görüntü işlemlerinizi daha hızlı hale getirmenize ve bir dizüstü bilgisayardaymış gibi çalışmanıza yardımcı olarak şaşırtıcı işlem gücü vaat ediyor. Aynı zamanda Apple’ın en iyi kamera donanımlarından birisine sahip.
- Ayrıca bkz: iPhone XS Max İnceleme
5. iPhone 8 Plus
Genel kullanımda çalışmak için harika, daha uygun fiyatlı bir iPhone.
6. Honor Play
Piyasadaki en ucuz akıllı telefonlardan birisi
- Ayrıca bkz: Huawei Honor Play İncelemesi
7. Samsung Galaxy S9 Plus
Şu anda en iyi kameralı cep telefonlarından sadece birisi
Çıkış tarihi: Mart 2018 | Arka kamera: 12MP + 12MP | Ön kamera: 8MP | OIS: Evet | Arka kamera açıklığı: f/1.5-2.4, f/2.4 | Otomatik odaklama tipi: Faz algılama | Ağırlık: 189gr | Boyutlar: 158.1 x 73.8 x 8.5mm | Depolama: 64/128 / 256GB + microSD | Batarya: 3500mAh | Arka kamera: 12MP | Ön kamera: 8MP
2018 yılında piyasaya sürülen tam bir Android telefon istiyorsanız, o zaman Samsung Galaxy S9 Plus tam size göre. Çok güzel bir 6.2 inç OLED ekrana, hızlı Snapdragon 845 / Exynos 9810 (pazara bağlı), bol miktarda RAM ve akıllı bir kameraya sahip.
Onu takip eden Note 9 modelinde olduğu gibi, ana 12 megapiksel sensör f/2.4 ile f/1.5 diyafram arasında geçiş yapabilir, bu da düşük ışıklı çekimlerin güzel ve parlak çıkmasını sağlar. Çoğu zaman iyi çalışır, ancak dikkatli değilseniz aşırı parlak çekimlerle sonuçlanabilir. Telefoto çekimlerinde kullanılabilecek ve konuların etrafına bokeh ekleyebileceğiniz ikincil bir 12 megapiksel sensör de bulunmaktadır.
- Ayrıca bkz: Samsung Galaxy S9 Plus İncelemesi
8. Google Pixel 2 XL
Video için en iyi akıllı telefon
Çıkış tarihi: Ekim 2017 | Ağırlık: 175gr | Boyutlar: 157.9 x 76.7 x 7.9 mm | İşletim Sistemi: Android 8 | Ekran boyutu: 6-inç | Çözünürlük: 1440 x 2960 | İşlemci: Sekiz Çekirdekli (4×2.35 GHz Kryo ve 4×1.9 GHz Kryo) | RAM: 4 GB | Depolama: 64GB / 128GB | Batarya: 3520mAh | Arka kamera: 12.2MP | Ön kamera: 8MP
Bu kadar çok marka ve model mevcutsa, cep telefonu dünyasından sıyrılmak zor olabilir. Google Pixel 2 XL, size bir servete mal olmadan kamera işlevselliğine odaklanarak gelir ve oldukça başarılıdır. Ana kameradaki f/1.8 diyafram açıklığı ve 12.2MP sensörle çektiğiniz fotoğraflardan etkilenmemek zor, ancak 4K video çekimi ve HDR + özelliğini bir yere bırakın ve kaliteden ödün vermeyeceksiniz.
Aynı zamanda gerçek OIS ve sıfır deklanşör gecikmesiyle gelir ve tabii ki Play Store’da bir dizi uyumlu uygulama vardır. Diğer birçok telefonun artık kullandığı büyük bir çerçeveye takılacağınızı unutmayın. Ancak fiyatı bu listedeki diğer bazı telefonlarla karşılaştırın ve Pixel 2 XL’yi almaya karar vermiş olabilirsiniz.
- Ayrıca bkz: Google Pixel 2 XL İnceleme
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