En İyi Torrent Siteleri (2018)

Torrent sitelerine karşı son zamanlarda artan yasal işlemler, en iyi torrent listelerinin sürekli olarak yenilenmesini gerektirmiştir. Yasal olarak kapatılan siteler, kendi proxy ağlarını oluşturarak her geçen gün adreslerini güncellemektedirler. Ayrıca, torrent sitelerinin engellenmesi VPN hizmetlerine yönelik talebi daha da yükseltmiştir. BitTorrent ağını düzenli olarak kullanan kişiler dev bir torrent sitesi olan KickAss’ın nasıl bir anda kapatıldığını çok iyi hatırlarlar.

Torrent sitelerine artan rağbetin sebeplerin bir tanesi de Netflix ve Amazon Prime gibi izleme paketlerinin giderek yaygınlık kazanmasındandır. Para verip izlemek yerine torrent siteleri üzerinden indirip ücretsiz olarak izlenmesi dünya genelinde benimsenmiştir. Yalnızca film değil, program, oyun, dergi ve kitap gibi binlerce kategori de ücretsiz erişim sağlayan en iyi torrent siteleri binlerce insana hizmet vermeye bir şekilde devam edecektir.

Bu yıl en popüler torrent siteleri hangileri? Uzun süredir devam eden bir geleneği sürdürürken, The Pirate Bay’in sağlam bir şekilde önde olduğunu görüyoruz. Birkaç torrent sitesi yakın zamanda sahneyi terk ettiğinden, bu yılın en iyi listesinde bazı yeni isimler de var.

Alexa Sıralaması: 127

Kıdemlilerin kıdemlisi olan The Pirate Bay sitesini yazmayan hiç bir liste asla tamamlanmış olmayacaktır. Torrent konusunda en eski ve en ünlü torrent sitelerinden bir tanesidir. Site şu anda oyunlar, filmler, müzik ve diğerleri gibi her tür kategoriden yüz binlerce torrent dosyasına barındırmaktadır.

Bununla birlikte güvenilir indirmeler yapmak için indirme sayılarına göz atmanız da yarar olacaktır. Çünkü birçoğunda virüsler olmaktadır. Sisteminize zararlı programların yüklenmesini istemezsiniz. Ayrıca hızlı seed ve peer bulma oranları sayesinde olağanüstü indirme hızları sunabilen güvenilir bir torrent sitesidir. Bununla birlikte, The Pirate Bay dünya genelinde birçok bölgede engellenmiş olduğu için VPN olmadan erişmeyi neredeyse imkânsız kılar.

Alexa Sıralaması: 210

YTS.ag torrent sitesi özellikle film severler için popülerdir. Bu torrent sitesi, daha düşük bir Alexa derecesine sahip yeni bir alan ismine taşınmıştır. Yalnız dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Bu web sitesinin birkaç yıl önce işlevleri kapatılan YTS / YIFY grubuyla hiçbir bağı yoktur.

Genel olarak torrent sitelerinin ana sayfaları en popüler bağlantıları listelerken YTS ana sayfasında sadece bir arama sayfasına sahiptir. Ana sayfanın bu şekilde olması benzer içerikli torrent siteleri ile farklı bir rekabeti beraberinde getirmektedir.

Alexa Sıralaması: 559

Torrentz2 ismi tanıdık geliyorsa, bunun nedeni Torrentz sitesinin şu andaki halefi olduğu içindir. Resmi sitenin birkaç yıl önce kapanmasından dolayı Torrentz2, torrentçilerin ihtiyaçlarını başarılı bir şekilde karşılamaktadır. Site kendi başına bir torrent dosyasına sahip olmasa bile, yüzlerce farklı torrent sitesinden 60 milyondan fazla torrent dosyasını dizinlemeye fırsatı sunar.

Pek çok torrent dosyasını bir dizin halinde kullanıcıya sunması oyunların, müziklerin veya filmlerin herhangi birinin olup olmadığını bulmanıza yardımcı olur. Diğer sitelerden farklı olarak Torrentz2, dizinlenen dosyaların çoğunun fazla peer oranlarına sahip olmasının yanı sıra neredeyse hiç virüs içermemesi, sitenin bu anlamda oldukça temiz bir sicile sahip olmasına yardım eder.

Alexa Sıralaması: 912

Birinci sıralarda her ne kadar The Pirate Bay’in büyük bir torrent deposu olduğunu ifade etmiş olsakta bu depo LimeTorrents’in deposu ile neredeyse karşılaştırılamaz. LimeTorrents bir tracker sitesi olmasa da, şimdiye kadar görülen en büyük torrent koleksiyonuna sahip olmakla birlikte yaklaşık 10 milyon aktif torrente sahiptir.

Büyük bir torrent ağına sahip olmasının yanı sıra, bu site oldukça hızlı indirme sunmaktadır. Bu da müzik, oyun, film ve istediğiniz diğer şeyleri indirmek için mükemmeldir. Bu site ile ilgili tek sorun, bazı eski torrentlerin iyi bir seed’inin ve peer’inin olmamasıdır.

Alexa Sıralaması: 364

Fazla modern bir görümümü olmaması bazı kullanıcılar için olumsuz özzellik değirlenmesine sebep olmuştur. Fakat bunun web sitesi için önemli bir anlama geldiği söylenemez çünkü kaliteli ve hızlı leechler ile daha sağlıklı torrent dosyaları sağlamaktadır. Ancak, kullanıcılar Rarbg sitesindeki bağlantılara tıklarken birçok reklam sekmesini görmeye hazır olmalıdırlar.

Alexa sıralamasında hafif bir düşüş olsa bile, Rarbg hala internetteki en iyi torrent sitelerinden biridir. Filmler, müzik, yazılım, oyunlar, vb. dâhil olmak üzere normal torrent indirme kategorilerinden başka Rarbg, farklı olarak film ve şovların fragmanlarını içeren ayrı bir web sayfasına da sahiptir. Genel olarak insanlar, fragmanlarını izlemek için bir torrent sitesini ziyaret etmeyebilir. Ama yine de, bazılarına yardımcı olabilir.

Alexa Sıralaması: 1890

BitTorrent sisteminde nispeten yeni bir isimdir. Ancak söz konusu başarı grafiği olunca, oldukça hızlı bir şekilde yükselmektedir. Bu artışısının en büyük sebebi veritabanlarında ki binlerce torrentin olmasıdır.

Diğer sitelere nazaran reklamların az olması, sitenin kullanımını oldukça etkin kılmaktadır. Zooqle’deki içerik esas olarak dizi ve film torrentleridir. Fakat diğer torrent siteleri bu kategorilere ek olarak farklı cihaz platformları için yazılım, oyun vb. gibi torrentleride barındırır.

Çok sayıda alt kategoriye sahip olan Zooqle, nadiren kullanan kişiler için bile çok daha kolay seçimi yapmaktadır. Web sitesi, 3 milyondan fazla doğrulanmış torrentleri dizinlemeye programlanmıştır.

Alexa Sıralaması: 2081

Diğer torrent siteleri kadar olmasa da TorrentDownloads, oldukça büyük torrent veritabanına sahiptir. Sitede müzik, TV şovları, filmler, oyunlar, yazılım, anime ve çok daha fazlası gibi kategorilerden 16 milyondan fazla torrent dosyası sunulmaktadır. Bu sitenin en güzel özelliği, neredeyse her ülkede hala erişilebilir olmasıdır.

Alexa Sıralaması: 2511

Torrents.me sitesi genel olarak diğer torrent sitelerinde bulunan verilerin bir arama motorundan arama yapılıyormuş gibi sonuçların dizinlenmesine yardımcı olur. Ancak Torrentz2 ile karşılaştırmaya başlamadan önce, web sitesinin sadece bir torrent arama motoru olmaktan çok daha fazlasına sahip olduğunu bilmek gerekmektedir. Aslında, Torrents.me, torrentleri arayan diğer sitelerden veri toplar.Torrents.html, Site torrent gereksinimlerini karşılamak için çok sayıda torrent sitesini listeler ve bunları farklı kategorilere ayırır. Örneğin, kullanıcılar ilgili kategori sayfasını ziyaret ederek filmler için en iyi torrent sitelerini kolayca bulabilir.

Bir torrent arama motoru olduğu için, en iyi torrent sitelerinde ki sonuçları Kitaplar, Spor, Uygulamalar vb. farklı kategorilerde listeler.

Alexa Sıralaması: 7057

Zooqle sitesine ek olarak “.com” uzantısını taşıyan sınırlı sayıda ki torrent sitelerinden birisidir. Sitenin operatörleri muhtemelen TorLock sitesinin paylaşımının daha kolay olması için ve mevcut en iyi torrent siteleriyle karşılaştırılmak için bu ismi almışlardır.

Giderek popülerlik kazanan torrent sitesi, çeşitli kategorilerdeki torrentleri barındırır ve sıklıkla torrent kullanan ziyaretçilerin kullanıcı hesaplarını koruma altına alırlar. Görsellik açısından TorLock bulabileceğiniz en iyi görünüme sahip olmayabilir. Ancak, kesinlikle Pirate Bay, RARABG, LimeTorrents, vb gibi birçok diğer torrent siteleri üzerinde bir hızı vardır.

TorLock hakkında iyi olan şey doğrulanmış torrentleri barındırmasıdır. İşte bu yüzden en iyi torrent sitelerinden biri. Turuncu onay işaretini görerek doğrulanmış torrentleri tespit edebilirsiniz.

Bazı torrent sitelerinin ülkemizde yasak olduğunu ve proxy ya da VPN kullanarak girmeniz gerektiğini hatırlatırmak isteriz.