2019 yılının en iyi video düzenleme programları hangileri? Profesyonel olarak video düzenlemek istiyorsanız, video düzenleme programlarına güvenebilirsiniz? İhtiyaçlarınız için en iyi video düzenleme programını indirmek, çalışmalarınız için oldukça iyi olmaktadır.

Neyse ki, internet dünyasında en iyi çalışmayı yapmanıza yardımcı olacak tonlarca ücretli ve ücretsiz video düzenleme programları var. Fakat bu kadar çok seçenekle, doğru video düzenleme yazılımını nasıl seçersiniz? Korsan ve kullanımı zor programlardan kaçınmak ve seçtiğiniz video düzenleyicinin size ihtiyacınız olan sonuçları almasını sağlamak kolay değildir.

Açıkçası düşük kaliteli bir video editörü indirmek sadece hayal kırıklığına ve daha az cilalanmış bir arayüze sahip ürüne yol açacaktır. Bu rehberde sizin için seçtiğimiz programlar, sınıflarındaki en iyi editörlerdir. Ancak video düzenleme konusunda yeni iseniz, En İyi Ücretsiz Video Düzenleme Programları adlı makalemize göz atabilirsiniz.

En İyi Ücretli Video Düzenleme Programları 2019

Adobe Premiere Pro, endüstri standardı bir video düzenleme programıdır. Bundan en iyi şekilde yararlanmak için biraz para yatırımı yapmanız gerek. Ancak video düzenleme konusunda ciddiyseniz, paraya değer.

Birleştirilmiş ses ve video filtreleri, 360 derece ve VR video desteği, çok sayıda dosya formatı için yerel destek ve başka platformlar ile işbirliği içinde çalışabilme yeteneği var. Videolarınızı içe aktarmayı tamamlamadan önce düzenlemeye bile başlayabilirsiniz.

Bir karar vermeden önce buradaki diğer video editörlerini denemeye değer, ancak Premiere Pro son derece çok yönlü ve bulut tabanlı bir programdır. Profesyonel video düzenleme programı istiyorsanız, en iyi seçimdir.

Platform: Windows / Mac | Ücretsiz deneme: 7 gün | Doğrudan YouTube’a Yükleme: Evet | 8K desteği: Evet | 360 desteği: Evet | Satın alma türü: Abonelik

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Bu program, tamamen profesyonel olmayı amaçlayan bir video editörüdür. Ayrıca gereksiz yere karmaşık değildir. Arayüz çoğundan biraz farklıdır ve sizi seslendirme, müzik ve başlıklar gibi belirli ‘roller’ halinde düzenlemenizi teşvik eden bir zaman çizelgesi etrafında inşa edilmiştir.

Hatta dronlar ile eşleşecek bir video editörü arıyorsanız, Final Cut Pro mükemmel bir seçimdir. Tüm büyük markalardan ve modellerden gelen ham videoyu destekler ve ek profillerle düzenli olarak güncellenir.

Ayrıca, 360 derece video düzenlemeyi (birinci sınıf video düzenleme yazılımı için hızlı bir şekilde zorunlu hale gelir) ve HDR’yi, gelişmiş renk derecelendirme ile destekler. Adobe, Adobe gibi bir abonelik modeli benimsemek yerine, Final Cut Pro’yu bir defalık sabit bir ücret karşılığında kullanıma sunmayı seçti. Göreceli olarak pahalıdır.

Platform: Mac | Ücretsiz deneme: 30 gün | Doğrudan YouTube’a Yükleme: Evet | 8K desteği: Evet | 360 desteği: Evet | Satın alma türü: Bir defalık

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Adobe Premiere Elements ve Apple Final Cut Pro X gibi çeşitli video düzenleme programları sizin için yeterince iyi değilse, CyberLink PowerDirector’a bir göz atmanız gerekebilir.

PowerDirector birinci sınıf özelliklerle dolu bir video editörü olmasına rağmen, yeni başlayanlar için post prodüksiyona nazik bir giriş sunar. Magic Movie Wizard, videoları birkaç tıklamayla birleştirme ve en iyi hale getirme görevini ayıran en önemli örnek.

Zaman çizelgesi editöründe biraz zaman geçirerek daha iyi sonuçlar elde edersiniz. Ayrıca Facebook’ta yayınlamak için bir şeyi hızlı bir şekilde bir araya getirmek isteyen herkes için idealdir. Yazılım ayrıca kontrol panelleri ve zaman çizelgesi etrafına dayalı standart bir üretim sonrası arayüz sunar.

Platform: Windows | Ücretsiz deneme: 30 gün | Doğrudan YouTube’a yükleme: Evet | 8K desteği: Evet | 360 desteği: Evet | Satın alma türü: Bir defalık

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HitFilm Pro, fanfilm yapımcılarının favorisi olan ve oldukça seçkin bir video editörüdür. Çarpıcı özel efektler oluşturmak için bir sürü araçla doludur.

HitFilm Pro’nun en büyük satış noktalarından biri, editör içindeki video post prodüksiyonun hemen hemen her yönüyle başa çıkma yeteneğidir. Animasyonlara, başlıklara, ses düzenlemesine ve renk derecelendirmesine birkaç tıklamayla erişilebilir. Ayrıca arayüz sezgisel olarak tasarlanmıştır ve asla karışıklık hissetmezsiniz.

Diğer video düzenleme programlarından farklı olarak HitFilm Pro, özel 3D modellerin içe aktarılmasını ve canlandırılmasını, benzetilmiş 3D kameralarla, özel gölgelerle ve dinamik ışıklandırmayı da destekler.

Platform: Windows | Ücretsiz deneme: Zaman sınırı yok, ancak dışa aktarılamıyor | Doğrudan YouTube’a yükleme: Evet | 8K desteği: Evet | 360 desteği: Evet | Satın alma türü: Bir defalık

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Bu programdaki tüm premium video editörleri arasında, Adobe Premiere Elements en acemi odaklı olanıdır. Video düzenlemeyi mümkün olduğu kadar kolaylaştırmak için tasarlanmıştır ve Uzman arayüzü bile son derece basittir.

Adobe’nin premium yazılımının aksine (Premiere Pro gibi), Premiere Elements yalnızca bir defalık satın alma olarak kullanılabilir, bu yüzden kullanmaya devam etmek için aylık bir ücret ödemeyi taahhüt etmiyorsunuz.

Ayrıca Adobe gibi büyük bir isim için etkileyici olan, en uygun fiyatlı video editörlerinden biridir. Bazı video editörleri başlamadan önce belli bir derecede tanıdık olduğunu varsayar, ancak Premiere Elements yeni başlayanlar için bile idealdir.

Platform: Windows / Mac | Ücretsiz deneme: 30 gün | Doğrudan YouTube’a yükleme: Evet | 8K desteği: Hayır | 360 desteği: Hayır | Satın alma türü: Bir defalık