En İyi Ücretsiz Android Uygulamaları 2019

2019 yılının en iyi ücretsiz uygulamaları hangileri? Birbirinden farklı en iyi ücretsiz uygulamalar sizlere hangi özellikleri getiriyor. Android ilk Google tarafından çıkarıldığından bu yana yaklaşık on yıldan fazla zaman geçti.

O zamanlar bugün sahip olduğumuz sayısız uygulamayı hayal etmek zordu. Şimdi neredeyse her şey için uygulamalar var ve bunların çoğu tamamen ücretsiz. Kuşkusuz çok geniş bir dünya, ama bu, hepsinin kaliteli olduğu anlamına gelmez.

Google Play Store’daki çeşitli listelerde size yardımcı olacak araçlar ve teknikler vardır. Size çeşitli kategorilerde Editörün Seçtikleri, yeni sürümler ve hatta önceki yüklemelerinize dayanarak sizin için özel olarak önerilen uygulamaları sunar.

2019 Yılının En iyi Ücretsiz Android Uygulamaları

Sound Amplifier – Ses Yükseltici, kulaklık kullanırken ses deneyimini geliştirmek için tasarlanmış bir Google uygulamasıdır. Bu uygulamayı yüklediğinizde, uygulama menüsünde bunu göremezsiniz. Bunun yerine, telefonunuzun ana ayarlar kısmında Erişilebilirlik bölümünde ve yalnızca kablolu kulaklıklar bağlandığında bulacaksınız.

Bu uygulama istenmeyen sesleri azaltabilir, mikrofon sesini ayarlayabilir. Ayrıca kulaklıklarınızın bir veya iki tarafından gelen sesi artırabilir veya ince ayar yapabilirsiniz.

Uygulamanın temel amacı, yüksek sesleri aşırı artırmadan sessiz sesleri artırarak sesi daha net hale getirmek ve sese daha iyi odaklanabilmek için arka plan gürültüsünü azaltmaktır.Testlerimizde oldukça iyi bir iş çıkardı, ancak kablolu kulaklıklara duyulan ihtiyaç gibi önemli bir konu var.

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Over sosyal medya görüntülerini bir üst seviyeye çıkarmak için yararlanabileceğiniz bir uygulama olabilir. Fotoğraflar, resimler ve metinlerle dolu şık tasarımlar oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm araçlara sahiptir.

Aynı zamanda Instagram, Facebook ve diğer birçok sosyal site için ve hatta afiş ve broşürlerde kullanım için de uygundur. Uygulama, birçoğu popüler sosyal siteler tarafından kullanılan boyutlarla tam olarak aynı şekilde çeşitli tuval boyutları arasından seçim yapmanızı sağlar.

Daha sonra, bir dizi yazı tipi, renkleri ve konumlandırma yeteneği ve daha fazlasını içeren çeşitli seçeneklerle resim ve metin eklemenizi sağlar.

Evinizi yeniden dekore etmek veya geliştirmek korkutucu bir beklenti olabilir. Ancak Houzz bunu biraz daha yönetilebilir hale getirebilir. Milyonlarca fotoğraf kitaplığından ilham alarak, çeşitli tarzlarda iç ve dış mekanlar sergileyerek sizlere bir fikir sunar.

Ayrıca, ihtiyacınız olan tüm mobilya ve diğer eşyaları bulmak ve artırılmış gerçeklik kullanarak evinizde ürünleri görmenize izin verecek kadar ileri gitmenize de yardımcı olur.

Sizleri ekstradan iç mimar ya da bir usta bulma zorluğundan kurtararak, bütün yükü üzerine alır. Görevi kendiniz üstlenmeyi planlıyorsanız, Houzz topluluğundan tavsiye alma sisteminin yanı sıra, yardımcı olacak birçok makale de bulunmaktadır.

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WhatsApp kullanıyorsanız, muhtemelen şirketin sticker hizmeti için destek eklediğini biliyorsunuzdur. Bu sayade emojiler ve GIF’ler gibi daha büyük emoji benzeri görüntüler gönderebilirsiniz. Tabiki yüklü olarak gelen çok az sticker var.

Sticker Maker sayesinde, kendi stickerınızı kendiniz yapabilirsiniz. Uygulamada, önce adlandırabileceğiniz yeni bir “etiket paketi” oluşturup ardından telefonunuza bir görüntü yükleyip, resmin etiket olarak kullanmak istediğiniz bölümünü kesmeniz yeterlidir.

Mükemmel bir kare veya daire kesmek için uygulamadaki araçları kullanabilirsiniz. İsterseniz görüntüyü de döndürebilir ve bütün işlem bitince stickerınızı kaydedebilirsiniz. Paketler en fazla 30 sticker içerebilir ve en az ise üç tane gerekir.

En az üçünü yaptıktan sonra, paketi diğerlerininki gibi özel çıkartmalarınızı kullanabileceğiniz WhatsApp’a gönderebilirsiniz. Daha sonra tekrar sticker eklemek veya çıkartmak istiyorsanız, bunu da yine buradan yapabilirsiniz.

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Pexels, ticari kullanımlar da dahil olmak üzere herhangi bir amaç için ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir fotoğraf veritabanıdır. Anahtar kelimeleri kullanarak arama yapabilir veya trend görüntülere göz atabilirsiniz.

Bir fotoğrafın üzerindeki kişi ismine dokunduğunuzda, kişinin Pexels üzerindeki diğer çalışmalarını gösterir ve takip edebilirsiniz. Böylece yükledikleri hiçbir şeyi kaçırmazsınız. Ayrıca Pexels içinde fotoları beğenebilir, kaydedebilir ve bunları uygulamanın dışına çıkarabilirsiniz.

Aynı şekilde Pexels, sizinde fotoğraflar yükleyip kullanmanıza izin verir. Son olarak Pexels’i kullanmayı seçtiniz anda, doğrudan hoş ve güzel bir arayüze sahip uygulama olduğunu anlayacaksınız.

Hiç kendine özgü bir emojini ve kendizin özel olarak oluşturacağı stickerlara sahip olamyı istedin mi? O zaman kesinlikle Bitmoji’yi indirmelisin.

Bu, kendi resimlerinizi karikatür biçiminde yeniden oluşturmanıza olanak sağlar ve mümkün olduğunca mükemmel görünmelerini sağlamak için bir çok araç kullanılabilir. Sonra bir kıyafet seçebilir ve yüzlerce çıkartma olmasa da onlarca kişiye erişim sağlayabilirsiniz.

Bunlar çeşitli sohbet ve sosyal uygulamalarla paylaşılabilir. Ayrıca Bitmoji, Gboard ile daha derin bir entegrasyona sahiptir ve çıkartmalarını doğrudan klavyeden paylaşmanıza izin verir. Program, Snapchat hesabınıza bağlanabilir ve Bitmoji’nizi Snapchat avatarınız yapar. Bitmoji’nizin görünümünü istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

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Canva, öncesinde iOS destekli cihazlar için vazgeçilmez uygulamalardan birisiydi. Şimdi ise Android’e de geldi. Size bloglar veya diğer sosyal medya için posterler, kolajlar, el ilanları, kartlar, Instagram yazıları, afişler ve başlıklar oluşturmanın basit ve güçlü bir yolunu sunuyor.

Grafik tasarım uygulamasıdır ve başlattığınız andan itibaren sezgiseldir. Tasarlamak istediğiniz içerik türünü seçerek başlayın, daha sonra çok çeşitli hazır şablonlar arasından seçiminizi yapın veya belirli bir şeyi arayın. Bu işlem bittiğinde, düzenlemeye hazırsınız.

Ortama duyarlı araçlarla değiştirmek için bir şablonun herhangi bir yerine dokunabilirsiniz. Metne dokunun, örneğin yeni bir şeyler yazabilir veya yazı tipini, boyutunu, rengini ve aralığını değiştirebilirsiniz.