En iyi ücretsiz antivirüs 2017

Windows için en iyi antivirüs koruması için ücret ödemek zorunda değilsiniz.

En iyi ücretsiz antivirüs Programları

Yeni yıl, güvenliğiniz için çevrimiçi olarak yeni bir tehdit getiriyor ancak bilgisayarınız için en iyi korumanın bir kuruşa mal olması gerekmiyor. Birinci sınıf güvenlik yazılımının en büyük geliştiricilerinden birçoğu mükemmel koruma sunan ücretsiz antivirüs yazılımı da sunmaktadır.

Virüsten korunmanın gerçek etkililiğini değerlendirmek için uzman virüs laboratuvarı AV-TEST’in bulgularını kullandık, ancak hikayenin yalnızca yarısı bu. Ücretsiz antivirüs programın her zaman çalışıyor olmalı ve sizi pop-up bildirimleriyle rahatsız ediyorsa veya sistem kaynaklarınızı çok zora indirirse yakında hayal kırıklığına uğrayacaksınız demektir.

1. Avira Free Antivirus

Hızlı, etkili ve gizli – Avira, oldukça basit en iyi ücretsiz antivirüs programı.

Avira Free Antivirus, önceki ücretsiz antivirüs değerlendirme işlemimizdeki en iyi puanı aldı ve yine burada.

Evet, AV-TEST’in sonuçları, AVG’den daha az mikron koruma sağladığını gösteriyor ancak bu, kaygan, en temiz ve en az sistem yoran antivirüs paketidir. İki saniyede bir elinizde olmayan ve bilgisayarınızı yavaşlatan bir şey var. İşte onu rahatça bulabileceğiniz bir program.

Avira için güvende ol. Varsayılan olarak diğer paketlerin birçoğunu (güvenli bir tarayıcı, VPN ve safesearch eklentisi dahil) bile kurmaz; istediğiniz halde orada olmasına rağmen.

En parlak paket değil ve yükleme işlemi biraz uzun sürebilir çünkü Windows 10, Avira’yı test makinesine girmeden ve bitirmeden önce sürekli olarak denetledi. Genel olarak, Avira Free Antivirus parlak ve bu yılın en iyi ücretsiz antivirüs yazılımı için en iyi seçimimizden biri. indir: Avira Free Antivirus

2. AVG AntiVirus Free

Süper net bir arayüze sahip mükemmel ücretsiz antivirüs, AVG, tüm eviniz için mükemmel bir seçimdir.

AVG Antivirus Free‘in virüs koruması aslında AVG’nin tüm ürünlerini evinizdeki tüm bilgisayarlara kurmaya teşvik etmek için tasarlanmış büyük bir reklam olan AVG Zen’e sarılmış olsa da, bunu önermekten çekinmeyiz.

AV-TEST AVG AntiVirus’a Mayıs-Haziran 2016 testleri sırasında sıfır günlük saldırılara karşı bir başlangıç ​​yapmak üzere %100 puan verdi. İlk geçişten sonra tarama yapmak oldukça kolaydır ve arayüzü süper net ve kullanımı kolaydır. Mobil uygulamayla birleştirin ve bir makineyi ona yakın olmak zorunda kalmadan taramak ve dezenfekte etmek için ayarlayabilirsiniz; bu, çok geç olmadan ihtiyaç duyduğunuzu bilmeyeceğiniz bir özelliktir.

Birkaç dezavantaj var. Örneğin, AVG’nin Web TuneUp uzantısı tarafından istenen izin düzeyinin süper meraklısı değiliz; “ziyaret ettiğiniz web sitelerindeki tüm verilerinizi okumak ve değiştirmek” ile başlama sayfanızı zorlamak için AVG’nin kendi Yahoo tarafından güçlendirilmiş Arama motoru – ama bu isteğe bağlı bir bileşendir. İndir: AVG Antivirus Free

3. Panda Free Antivirus

Bilgisayarınızdaki yükü almak için bulutun gücünü kullanan ücretsiz bir antivirüs programı.

Panda Free Antivirus dünyanın en hafif antivirüs iddiaları olmasına rağmen – normal olarak PC’niz tarafından buluta yapılacak işleme işini boşa harcıyor – testlerimizde Avira’dan biraz daha yavaş buluyor ve AV-TEST’i kabul ediyoruz. Ayrıca, sıfır gün saldırıları için % 98 işareti ve kurulu tehditler için saçları % 100 altında tutan, virüs algılama açısından endüstri ortalamasında haklı.

Bunlar iyi numaralardır ve Panda, ücretsiz virüsten koruma yazılımıdır – yüklerken tarayıcınızın ana sayfasını ve arama tesisini gasp etme iznini reddettebilirsiniz. Bunu aklınızda tutun!

İşlem izleyicisi çok kullanışlı, oldukça hızlı bir şekilde tarıyor ve en teknophobic kullanıcısı bile kendi yollarını bulmaları için sunumunda yeterince basittir. Portlarınızdan birine yerleştirmemeniz gereken bir şeyi taktığınızda, kötü bir enfeksiyona kapılmamak için otomatik USB aşısını açın. İndir: Panda Free Antivirus

4. Comodo Ücretsiz Antivirus

Windows için Ciddi ücretsiz güvenlik yazılımı, Comodo Free Antivirus programını kullanabilirsiniz.

Burası, Comodo’nun ciddi sistem yönetimi geçmişinden olduğu gibi inşa edilmiş en sıkı noktalardaki ücretsiz antivirüs paketleri arasındadır. Comodo Free Antivirus, varsayılan olarak beyaz listesinde bulunmayan her programı bloke eden ‘varsayılan reddetme’ moduna sahiptir – eğer bir şeylerin geçmesine izin verirseniz ve makinenize virüs bulaşırsa, bu sizin hatanız olacaktır.

Bulut taraması var, teorik olarak en yeni bulunan tehditleri takip ediyor ve en yeni buluşlara göre tüm kullanıcıları otomatik olarak güncelleştiriyor ve gerçekten de Comodo, AV-TEST’in sıfır gün tehditlerine karşı mükemmel bir % 100 puan vermesine rağmen, tarihi koruması geride kalıyor.

Comodo’nun ücretsiz antivirüs yazılımı her ne kadar keskin bir tasarıma sahip olsa da, pencerenin makinenizde açılıp açılmaması için karışıklık olduğunu da söyleyebiliriz.

Ne zaman kurulduğunu kesinlikle bilirsiniz. En azından bir oyun modu içerir, makinenizden maksimum performansa ihtiyacınız olduğunda otomatik olarak eylemlerine geri dönersiniz. İndir: Comodo Free Antivirus

5. Avast Free Antivirus

Düzgün bir özgür antivirüs seti, ancak biraz zedelenmiş bir dekoru var.

Avast kısa bir süre önce diğer antivirüs şirketi AVG’yi satın aldı, ancak yeni birleştirilmiş şirket, her iki markayı da çalışmaya devam ettireceğini doğruladı; bu nedenle güvenlik paketine girme konusunda endişelenmeye gerek yok.

Avast Free Antivirus bizi biraz endişelendiriyor dedi. 2016 yılının başında varsayılan olarak (Avast SafeZone) içerdiği Chromium tabanlı tarayıcı, Chromium’da bulunmayan ciddi bir güvenlik açığı bulunduğu için “Dünyanın En Güvenli Tarayıcı” nın bu kadar sıcak olmadığı ortaya çıktı. Avast, keşfedildikten hemen sonra güvenlik açığını ekledi, ancak bu kötü bir form.

Gerçek antivirüs kısmı kötü değil. AV-TEST’in ağır cezalandırması altında temiz bir şekilde sunuluyor ve oldukça iyi bir performans sergiliyor; dahası mükemmel bir ilave özellik olan yerleşik LastPass-esque şifre yöneticisi bulunuyor.

Sistemde bazılarından daha ağır olmasına rağmen, test makinesini belirgin bir şekilde daha halsiz hale getirmedi. Bu tarayıcı bile, eğer güvenirseniz, kesinlikle iyidir. İndir: Avast Free Antivirus