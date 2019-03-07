En İyi Ücretsiz Bulut Depolama Hizmetleri

Bulut depolama, günümüzün en iyi teknolojik gelişmelerinden birisi olarak değerlendirilmektedir. Günümüzde ücretli ücretsiz birçok bulut depolama hizmeti bulunuyor. Peki hangisinin iyi olduğuna nasıl karar vereceksiniz?

Bulut depolama çevrimiçi olarak depolanan tüm verilerin, evden, tatilden ve günün her saatinde uzaktan erişimi olan çevrimiçi depolardır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda ücretsiz bulut depolama hizmeti var.

Hangisini seçmeliyim? Sonradan yükseltebileceğiniz bütçe dostu bulut depolama siteleri neler? Kısacası 2019’daki en iyi ücretsiz bulut depolama hizmetleri nelerdir? İşte tüm sorularınıza yanıt aşağıda.

En İyi Ücretsiz Bulut Depolama Siteleri 2019

Bugünlerde bir dizi ücretsiz bulut depolama seçeneği mevcut. Bu bulut depolamanın kullanımı kolaydır ve 50GB’a kadar ücretsiz depolama alanı sağlar. Bu depolama çözümleri hem kişisel hem de ticari depolama için kullanılabilir.

İhtiyacınız olan tek şey bu ücretsiz bulut depolama hakkında bazı temel bilgileri edinmek ve en uygun olanı seçmek. Burada en iyi ücretsiz bulut depolamasının listesini oluşturduk.

Tüm çevrimiçi depolama alanlarının aynı şekilde çalıştığını biliyorsunuzdur. Örneğin bir dosya kullanıyoruz, web’de saklıyoruz ve bilgisayarlarımızla senkronize ediyoruz. Ancak Google Drive’ın diğer tüm bulut depolama alanlarını özel kılan birçok özelliği vardır.

Çünkü kullanıcıların kişisel verilerini kişisel bir şekilde saklamalarına olanak sağlar ve ayrıca Google ücretsiz bulut depolama alanı olarak 15GB’lık bir alan sunar. Google Drive çevrimdışı hizmetleri, kullanıcılarının kötü bir ağ servisi olsalar bile çevrimiçi olarak kaydedilen tüm dosyaları ve fotoğrafları görüntülemelerine yardımcı olur.

Media Fire kullanımı oldukça kolaydır. Belgeleri ve fotoğrafları çevrimiçi depolamak için kullanılan en iyi ücretsiz bulut depolama alanlarından biridir. MediaFire’ın sağladığı ilk ücretsiz depolama alanı 10 GB’dir. Fakat asıl özelliği ise, ücretsiz depolama alanının 50 GB’a kadar çıkarılabilmesidir.

Media Fire, benzersiz bir özellik olan ve diğerlerinden farklı kılan herhangi bir tarayıcıdan aynı anda birden fazla dosya yüklemeyi mümkün kılmıştır. Mükemmel kişisel belge özellikleri veren bir şey mi arıyorsunuz? Media Fire, kullanıcıların, alıcıların daha fazla paylaşabilmelerini sağlayan özel ve ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Icedrive, en iyi ücretsiz bulut depolama hizmetleri arasında yeni bir isimdir. Icedrive bulut depolama 20 GB ücretsiz depolama alanı veriyor. Verilerinizi ve dosyalarınızı yedeklemenizi oldukça kolaylaştırır. Farklı platformlar için geniş bir bulut depolama uygulaması yelpazesi sunar. Böylece Icedrive bulut depolamayı her yerde ve her zaman kullanabilirsiniz.

Devrim niteliğindeki masaüstü yazılımı, bulut depolama alanınıza sisteminizdeki bir fiziksel sabit diskmiş gibi kolayca erişmenizi ve yönetmenizi sağlar. Icedrive’ın 20 GB’lık ücretsiz deposu, 2019’un en popüler ücretsiz bulut deposundan biri haline gelmiştir.

Bu aynı zamanda mevcut olan en iyi ücretsiz bulut depolama alanlarından biridir. Sync.com yaklaşık 5GB’lık ücretsiz bir depolama alanı sunar. Sync.com’un en iyi özelliği silinen dosyaların geri yüklenmesi ve böylece kullanıcıların gizemli bir şekilde kaybedilen önemli belgeler için pişmanlık duymalarını engellemesidir.

Bir kullanıcı dosyalar ve fotoğraflar için biraz daha fazla yer açmak isterse, yapılması gerekenler bir arkadaşınıza Sync hakkında bilgi vermektir. Sync için kayıt olan arkadaş sayısı, başkalarına öneren kullanıcı ile birlikte ücretsiz 1GB boş alan alır.

Mega bulut depolama, dropbox depolama alanına çok benzeyen harika bir bulut depolama sitesidir. Ancak ikisi arasındaki fark, her iki bulut depolama alanının sağladığı alanın miktarıdır. Mega bulut depolama kullanıcıları için 50GB boş alan sunar. Mega, kullanıcıların zip dosyasında birden fazla dosya indirmesine yardımcı olur ve mobil uygulama üzerinden dosya yükleme de mümkündür.

50GB’lık rakipsiz depolama, mevcut popüler bulut depolama alanlarından biri haline getirmiştir. Son zamanlarda ise oldukça çok sayıda kullanıcı çekmiştir. Mükemmel bir yedekleme dosyası seçeneği arayan kullanıcılar, yalnızca en iyi depolama alanı ve aynı zamanda pek çok güvenlik özelliği de sağladığı için Mega’yı kullanabilir.

Dropbox, mükemmel yedekleme özellikleri nedeniyle tüm diğer bulut depolama alanlarına kıyasla en güçlü ve en son ücretsiz bulut depolama alanlarından biridir. Her türlü küçük ve büyük powerpoint sunumları, fotoğrafları, videoları ve hatta diğer büyük CAD dosyaları Dropbox’ta güvenle saklanabilir.

Dropbox, kullanıcılara Dropbox’a dosyalara ve belgelere herhangi bir cihazdan erişmelerine yardımcı olan kolay senkronizasyon özellikleri sunar. Faydalı özelliklerden biri, bir kullanıcının sağladığı uzaktan silme özelliğiyle belgeleri cihazdan temizleyerek kaybolan bir aygıttaki tüm dosyaları ve belgeleri koruyabilmesidir. Ancak sadece 2GB’lik ücretsiz alan sunar.

pCloud, 2 TB depolama sağlayan en iyi ücretsiz bulut depolama seçeneklerinden biridir ve sınırsız uzaktan yükleme trafiği özelliği onu benzersiz kılar. Temel hesaplarına 10GB ücretsiz depolama alanı sunar. Yazılımın yardımı olmadan doğrudan resimleri yeniden boyutlandıra da bilirsiniz.

PCloud sürücüsünde, kullanıcıların cihazdan her çıkış yaptıklarında kripto klasörlerini otomatik olarak kilitlemelerine yardımcı olan bir seçenek bulunur.

Belgeleri ve dosyaları ulaşılabilir durumda tutmak, Microsoft OneDrive gibi en iyi ücretsiz bulut depolama çözümleriyle mümkün oldu. Microsoft’a kaydolma, kullanıcıların her şeyi tek bir yerde tutmalarına yardımcı olabilir.

Daha önce kullanıcılara 15 GB boş alan sağlarken, şimdi ise sadece 10 GB’lık alan sunuyor. Bir zamanlar çok popüler iken, şu anda eski popülerliğini geride bırakmıştır.