En İyi Ücretsiz Hosting Siteleri 2019

2019 yılının en iyi hosting siteleri hangisi? Ücretsiz hosting sitelerinden hangileri güvenilir? Ya da en uygun fiyatlı hosting siteleri neler? Bir site açmaya karar veren kişilerin, akıllarında ilk olarak canlanan sorular genel olarak bunlar oluyor.

Piyasada birçok hosting sitesini bulmak mümkün. Bazıları oldukça uygun fiyatlı olmalarına rağmen, sitenin kurulum aşamasında oldukça yüksek fiyatlar önerebiliyorlar. Bu yazımızda da 2019 yılının en iyi ücretsiz hosting siteleri hangileri; onları sizler için bir araya getirdik.

Her bir hosting sitesi kendi içerisinde farklı özelliklere ve sunduğu programlar bakımından farklı desteklere sahiptir. Sizler için en uygun fiyatlı ve ücretsiz olan hosting sitelerini arama zahmetinden kurtarıp hepsini bir makalede birleştirdik.

2019 Yılının En Güncel ve En İyi Hosting Siteleri

Ücretsiz hosting dünyasında, Infinityfree oldukça iyi sebeplerden dolayı öne çıkıyor. Olumlu bir izlenim bırakan ve bizim için doğru ayarlamaları yapan iyi tasarlanmış bir web sitesi arayüzüne sahiptir. Ana sayfa, yükleme süresi A üzerinden C performans notu alıyor ancak bunun dışında oldukça sağlam görünüyor.

Disk alanı: Sınırsız | Domain: Sınırsız | Aylık trafik: Sınırsız Bant Genişliği | Alt alanlar: Sınırsız | E-posta hesapları: 10 | FTP hesapları: 1 | MySQL veritabanları: 400

Altı yıldan fazla bir süredir bu işte olan Infinityfree, 200.000 kullanıcıya sahip olduğunu iddia ediyor ve sınırsız disk alanı ve bant genişliği sunuyor. İstediğiniz kadar hosting alanı barındırabilirsiniz, ancak içeriğinizi yüklemek için yalnızca 10 e-posta hesabı ve bir FTP alacaksınız.

Gizli ücretler yoktur ve ücretsiz olmasına rağmen,% 99.9 kesintisiz çalışma garantisi ve 400’den fazla uygulama içeren popüler Softaculous Script yükleyicisini alacaksınız.

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2. Byethost Byethost, ABD merkezli bir hosting sitesidir. Domain ismi ve satıcı hizmetleri sağlayıcısı olan Byet Internet’in bir parçasıdır. Bir milyondan fazla web sitesinin barındırıldığı, ücretsiz hosting sitelerinden sadece biridir. Dünyada ücretsiz hosting için adanmış en güçlü ağlardan biri olduğunu iddia ediyor. Disk alanı: 1GB | Domain: 1 | Aylık trafik: 50GB | Alt alan: 7 | E-posta hesapları: 5 | FTP hesapları: 1 | MySQL veritabanları: 5 Kullanıcılara 1GB sunucu alanı verilir. Ayrıca 50GB aylık bant genişliği ve MySQL/PHP uyumluluğunu da bulunuruyor. Bunlara ek olarak 7 gün 24 saat teknik destek, Byethost topluluğuna ve bilgi tabanına erişimden de faydalanma söz konusudur. Son olarak şayet kendinize ait pazarlama adına hosting sitesi oluşturmayı düşünüyorsanız, Byethost, bunu yapmanıza izin veren ayrı bir plan olan myownfreehost’i de bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıca bkz: En İyi Online Fotoğraf Depolama Servisleri 3. Googiehost Googiehost’un muhtemelen en büyük sıkıntısı, Googlehost’la kolayca karıştırabilmesidir. Ancak bu ikisi tamamiyle farklıdır. Yaklaşık olarak sekiz yaşındaki Googiehost hala ücretsiz olarak hosting vermeye devam ediyor.