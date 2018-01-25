Genellikle oyunlar yüksek fiyat etiketlerine sahip oluyorlar ancak bazı oyunlar var ki hem PC hem de konsollarda ücretsiz olarak oynanabiliyor. Bu listemizde işte o harika ücretsiz oyunlara deyineceğiz!

Oyun fiyatları özellikle Türkiye’de son derece tuzlu oluyor, durum böyleyken oyuncular indirimli zaman zaman da ücretsiz oyun arayışı içinde oluyorlar. Genel olarak ücretsiz olarak gözüken oyunların çoğu aslında oyuna kapıldığınızda sizi türlü türlü para tuzaklarına çekiyor. Şanslıyız ki, kimi oyunlar bir kuruş para ödemeden güzel ve rekabetçi bir oyun deneyimini kullanıcılara yaşatabiliyor. Yazımızda herkesin bildiği LoL, World of Tanks, Team Fortress 2 ve Dota 2 gibi oyunlar bulunmayacak. Daha çok gözden kaçırmış olma ihtimaliniz olan oyunlar üzerinde duracağız.

Paladins

Güzel bir MOBA oyunu olan Smite’ın da yapımcısı olan Hi-Rez Studios’un geliştirmiş olduğu Paladins 2015 yılıda duyurulmuştu. Oyuncuların iki rakip takıma ayrılarak birbirlerine karşı savaştıkları oyun, birinci şahıs bakış açısından oynanıyor. Paladins, karakter ve tür benzerlikleri yüzünden Overwatch klonu olmakla sürekli suçlanıyor.

İşin aslında Paladins daha Overwatch duyurusu gerçekleşmeden önce geliştirilmeye başlanmış bir yapım olma özelliği taşıyor. Temelinde aynı firmanın eski bir oyunu olan Global Agenda ve Smite üzerine kurulmuş olan Paladins, son derece keyifli bir yapım. Overwatch için para harcamak istemiyorsanız aynı keyfi Paladins ile almanız da mümkün. Oyunun 15 milyondan fazla kullanıcısı olduğunu düşündüğümüzde rakip bulmakta zorluluk çekmeyeceğinizi garanti edebiliriz.

PlanetSide 2

Günümüzde popüler olan MMOFPS türü bir oyun olan PlanetSide 2’yi rakiplerinden farklı kılan özelliği kalabalık savaşlara imkan tanıması. 2015 yılında gerçekleştirilen ve 1158 kişinin dahil olduğu savaş Guinness Rekorlar Kitabı’na giriş yapmıştı. Biraz tarihi geçmiş bir oyun olarak görülse bile PlanetSide 2 görsel açıdan hala oynanabilir kalitede. Büyük savaşlara ve fütüristik temaya sahip bir oyun arıyorsanız, işte karşınızda PlanetSide 2!

Dirty Bomb

Karşınızda PlanetSide 2’nin türünden yani MMOFPS formatında bir oyun daha bulunuyor. Dirty Bomb, para tuzaklarıyla dolu olmadığı ve en çok parayı verenin en iyi silaha sahip olma imkanı sunmadığı için rakiplerinden sıyrılabiliyor. 2015 yılının yazında çıkış yapan oyun kendilerine özel niteliklere sahip olan 20’den fazla karakter barındırıyor. Herkesin eşit olduğu, paranın üstünlük tanımadığı bir mücadele arıyorsanız, iki farklı oyun modunda takımların birbiriyle yüzleştiği Dirty Bomb aradığınız oyun olabilir.

Warframe

PC sürümünün çıkışından neredeyse 5 yıl geçen ve birçok sadık oyuncusu bulunan Warframe, konsol oyuncuları tarafından da oldukça sevilen bir yapım. Oyun sunmuş olduğu geniş içeriğe rağmen ‘‘pay-to-win” mantığında çalışmıyor. Üçüncü şahıs kamera açısından oynanan shooter tarzı bir mücadele sunan Warframe’de elbette para ile satın alabileceğiniz içerikler bulunuyor ancak bu içeriklerin aynılarına oyunu oynayarak da erişmeniz mümkün kılınmış. Warframe’in popülerliğini koruyabilmesinin en önemli sebebinin de bu olduğunu düşünüyoruz.

Brawlhalla

Kapalı beta sürümü 2014 yılında kapalı beta sürümüyle tanıştığımız Brawlhalla, farklı karakterlerin tek bir ekranda farklı platformlar(basamaklar da diyebiliriz) üzerinde savaştığı bir oyun. Herhangi bir ücret ödemeden oynanabilen ve 30’un üzerinde karakteri bizlere sunan oyunda her hafta değişimli şekilde farklı karakter oynanabilir kılınıyor. Günümüzün popüler oyunlarından LoL’ün karakter denetme sistemine benzer bir yöntem izlediklerini söyleyebiliriz. Beğendiğiniz karakteri sınırsız olarak oynamak istiyorsanız ücretini verip satın almanız gerekiyor fakat bu satın alma sizi sürekli kazanan taraf kılmıyor. Uluslararası turnuvaları bile düzenlenen bu oyunu kesinlikle denemelisiniz.

Path of Exile

2013 yılının Ekim ayında satışa çıkan Path of Exile beklenmeyen bir ilgiyi üzerinde buluverdi. Birçok oyuncunun Diablo 3 ile kıyasladığı hatta Diablo 3’ten daha başarılı bulunduğu bile oldu. İster tek kişilik, ister co-op, isterseniz de çevrimiçi oynama imkanı sunan oyunun sürekli güncellenen içeriği Steam kullanıcı notunun hala %92 seviyesinde olması durumu özetliyor.

Fortnite

Özellikle son yılların rahatça en popüler oyun türü olduğunu söyleyebileceğimiz ”battle royale” mantığı H1Z1 ile yaygınlaşmış olsa da bu türün patlaması PUBG ile yaşandı. Erken erişim süreci başladığı andan beri kullanıcı sayısını katlayarak arttıran ve kırılmayan rekor bırakmayan oyunun farklı bir versiyonuysa Fornite adıyla bizlerle! PUBG’nin gerçekçi atmosfer ve oynayışı sizi yorduysa eğlenceli ve harika görsellere sahip olan Fornite’a bir şans vermelisiniz.

Smite

Paladins’ten bahsederken de adını geçirdiğimiz Smite, alışılagelmiş tepeden bakılan MOBA’ların üçüncü şahıs kamera açısından oynanan en başarılı örneklerinden biri olarak oyuncuları heyecanlı savaş ortamına davet ediyor. 2015 yılından beri popülerliği artarak devam eden oyunda resmi Türkçe dil desteği bulunduğu için Türk oyuncular tarafından da tercih ediliyor. Sonradan oluşturulmuş kahraman veya şampiyonların aksine Zeus ve Thor gibi tanrıların karşılaştığı Smite 90’ı aşkın karaktere yer veriyor. E-spor alanında turnuvaları da bulunan oyun, MOBA türüne farklı bir açıdan bakmak isteyenler için güzel bir alternatif.

Creativerse

Minecraft’ın bir nevi klonu olan Creativerse, Minecraft için güzel ücretsiz bir alternatif oluyor. Oyunun evreni büyük küplerden meydana geliyor ancak oyunu diğerlerinden ayıran fark kontrol ettiğiniz karakterlerin insan formunda olması. Kullanıcılarına özgür ve açık bir evren sunan Creativerse evrenini oyuncular hayal güçlerini zorlayarak diledikleri gibi şekillendirebiliyorlar. Mayıs 2017 tarihinde tam sürümü yayınlanan oyunu ister tek başınıza isterseniz de çevrimiçi olarak oynayabiliyorsunuz.

Battlerite

İlk görüştü görsellik ve kamera açısıyla Dota 2 veya League of Legends gibi standart MOBA oyunu gibi görünen oyun bu tür için doğru bir örnek sayılmaz. Çünkü MOBA türünün temeli olan koridorlar bu oyunda yer almıyor. Ortada bir arena var ancak ne koridor ne de eşya sistemi bu oyunda bulunmuyor. Tüm bunlara ek olarak kule veya merkez yok etmek durumunda da değilsiniz. Tek yapmanız gereken karşı tarafı yok etmek.

Şimdiden iyi eğlenceler!