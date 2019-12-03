2019’un En İyi Pdf Editörleri

Bazı harika ücretsiz PDF editörleri var, PDF kullanıcıları adına hayatınızı kolaylaştıracak ve v vazgeçilmez olacağını düşündüğümüz bazılarını sizler için derledik. PDF belgeleri, herhangi bir cihazda aynı şekilde görünmesi ve davranması için tasarlanmıştır. Bu, paylaşım için mükemmel bir biçimdir, ancak bunları düzenlemek başka bir konudur. Çoğu ofis yazılımı ve fotoğraf düzenleyici, belgeleri PDF biçiminde dışa aktarmanıza izin verir, ancak düzenleme özel bir araç gerektirir. Bunun sebebi, PDF’nin başlangıçta Adobe‘ye ait özel bir format olması ve hala onunla ilişkili teknolojilerin sahibi olması. Diğer şirketler bu teknolojileri lisanslayabilir, ancak yalnızca genellikle size iletilen bir ücret karşılığında – kullanıcı çerçeveinden baktığımıza pek çok ücretsiz PDF editörü yok gibi görünmekte ve hangilerine güvenebileceğinizi bilmek zor olabiliyor, en iyi ücretsiz PDF editörlerini inceledikten sonra, gereksinimlerinize uyacak bir tane seçebilirsiniz.

Habere geçmeden önce Ücretsiz bir PDF editöründe neler aranmalı kısmını okumanızı tavsiye ediyoruz.

Hangi PDF editörünü indireceğinizi düşünürken, önce belgenin tam olarak ne kadarını değiştirmek istediğinizi düşünün. Bazı PDF editörleri yalnızca eklemeler yapmanıza izin verir (vurgulamalar ve notlar gibi) ve belgenin mevcut içeriğini değiştirmenize izin vermez.

En iyi PDF editörleri, önemli değişiklikler yapmanızı sağlayan metin değişiklikleri yapmanıza ve hatta görüntüleri taşımanıza ve eklemenize izin verir.

Bir PDF’yi tamamen elden geçirmek istiyorsanız, PDF’den Word’e dönüştürücünün daha iyi bir seçenek olup olmadığını düşünmeye değer. Bu, bir PDF’yi herhangi bir kelime işlem yazılımıyla düzenleyebileceğiniz bir metin belgesine dönüştürmenize olanak tanır. Düzenlenen dosya daha sonra PDF olarak kaydedilebilir.

1. Apowersoft Online PDF Editor

apowersoft online pdf editor

Doğrudan tarayıcınızda çalışan güçlü ve ücretsiz bir PDF editörü

İşletim sistemi: Windows, macOS, Linus (tarayıcıda)

Herhangi bir modern tarayıcıda çalışırBilgi düzenleme araçlarıToplu metin düzenlemeye izin verirKüçük eklenti gerektirir

Apowersoft Online PDF Editor, herhangi bir modern web tarayıcısında çalışan güçlü ve ücretsiz bir PDF editörüdür. Kullanmadan önce, “Çevrimiçi başlat” ı tıklamanız ve Apowersoft’un başlatıcısını – bir tarayıcı eklentisi indirmeniz gerekir. Bu biraz ekstra zaman alır, ancak çabaya değer.

PDF editörü mevcut tarayıcı pencerenizin dışında açılacaktır. Metni düzenleyebilirsiniz – ücretsiz bir PDF editörü için alışılmadık ve çok kullanışlı.Metnin her zaman istediğiniz gibi akmadığını görebilirsiniz, bu nedenle hizalama ve metin kutusu boyutunu ayarlayarak biraz zaman harcamanız gerekebilir, ancak ücretsiz bir PDF editörü için çok etkileyici olabilir.

2. SmallPDF

smallpdf

Kompakt ama güçlü bir PDF editörü

İşletim sistemi: Windows, macOS, Linux (tarayıcıda)

Güçlü araçlar yelpazesi ile Cloud tabanlıPDF –Word dönüştürücü Sınırlı ücretsiz deneme Small PDF bulut tabanlı ücretsiz bir PDF editörüdür, yani internet tarayıcısı kullanan herhangi bir cihazda kullanılabilir. Metinlerin yanı sıra çizimler veya resimlerin düzenlenmesini veya eklenmesini kolaylaştırmak için basitleştirilmiş bir arabirim kullanır. Sürükle ve bırak özelliğini kullanarak, gerektiği şekilde içerik ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

Ayrıca bir PDF to Word editörü ile birlikte gelir, yani bir Word belgesinde daha ayrıntılı düzenlemeler yapmanız gerekebilir ve daha da iyisi biçimlendirmenin korunması gerektiği anlamına gelir.

Yüklemeler ve düzenlemeler güvenli bir şekilde SSL üzerinden yapılır, bu nedenle PDF belgelerinize erişen üçüncü taraflar için endişelenmenize gerek yoktur; bu, içindeki bilgiler gizliyse endişelenmenize neden olabilir.

SmallPDF’yi formları doldurmak, istiflemek, kilidini açmak veya bir PDF’yi korumak için de kullanabilirsiniz. Dosyalar doğrudan Google Drive ve Drop Box gibi çevrimiçi depolama sağlayıcılarından alınabilir.

Genel olarak, SmallPDF, daha karmaşık düzenlemeler için yararlı doc dönüşümü ile gereken ilk düzenlemelerin çoğunu elde etmenize yardımcı olması gereken küçük ama güçlü bir ücretsiz PDF editörüdür.

Sürekli olarak kullanmak ücretsiz olmamakla birlikte, 14 günlük ücretsiz deneme sürümü vardır; bu, yalnızca birkaç belgeyi düzeltmeniz gerekiyorsa faydalı olabilir.

3. PDF-XChange Editor

PDF-Xchange Editörü

Dahili OCR ile PDF’lerde metin düzenlemek için bir mükemmel araç daha

İşletim sistemi: Windows

Optik karakter tanıma, Metin ve Sayfaları düzenler…

Metni PDF olarak düzenlemeniz gerekirse, PDF-XChange Editör idealdir. Metni yeniden yazmanıza, silmenize ve yeniden biçimlendirmenize olanak tanır ve belge PC’nizde yüklü olmayan bir font kullanıyorsa iyi bir şekilde uyarlanır. Ayrıca yorumlar ekleyebilir, PDF’leri bölebilir ve sayfaları çıkarabilirsiniz.

PDF-Xchange Editörünün en iyi özelliklerinden biri, taranan belgelerdeki metni tanımak için OCR kullanma yeteneğidir – yalnızca orijinal dosya yerine bir çıktı almanız (örneğin, dersten bir sunum) varsa idealdir.

Menülerde ve araç çubuklarında görünen özelliklerden bazıları yalnızca yazılımın birinci sürümü olan PDF-XChange Editor Plus’ta mevcuttur, ancak eklenmiş olup olmadığını öğrenmek için fare işaretçinizi bir simgenin üzerine getirebilirsiniz.

PDF-XChange Editor, filigransız basit düzenlemeler yapmanıza izin verirken, son aylarda değişen ve yarattıklarınızın dışa aktarırken işaretleneceği çok yazık. Bu her zaman bir sorun olmayacak, ancak bir belge üzerinde çok fazla zaman harcamaktansa kesinlikle akılda tutulması gereken bir şey.

4. Sejda

sejda

Harika araç seçenekleriyle yalnızca çevrimiçi ücretsiz bir PDF editörü

İşletim sistemi: Windows, macOS, Linux (tarayıcıda)

Düzenleme araçlarının iyi seçimi ve 3 saat süren bulut hafıza tabanı…

Ücretsiz çevrimiçi PDF editörü Sejda, ek bir güvenlik katmanına sahip mükemmel bir araç yelpazesi sunar: beş saat sonra tüm dosyalar sunucularından silinir.

Metin, resim ve bağlantılar ekleyebilir, belgeleri imzalayabilir, ek açıklamalar ekleyebilir ve elipsler ve dikdörtgenler ekleyebilirsiniz. Ayrıca, bir “whiteout” seçeneği de var, ancak bu yalnızca beyaz bir dikdörtgen çiziyor – hiçbir veriyi kaldırmıyor. OCR da yok, bu yüzden taranan PDF’lerdeki metni düzenleyemezsiniz.

Düzenlemeyi tamamladığınızda, changes Değişiklikleri uygula ’düğmesini tıkladığınızda dokümanı indirebilir, Dropbox’a veya Google Drive’a gönderebilir, silebilir veya paylaşılabilir bir bağlantıya erişebilirsiniz. Bağlantı yedi gün sonra sona erecek.

Ücretsiz hizmette sınırlamalar vardır: her saat, en fazla 200 sayfa veya 50 MB veri işleyebilir (hangisi önce gelirse) ve üçten fazla görev gerçekleştiremezsiniz. Bu oldukça cömert, ancak daha fazla iş yapmanız gerekiyorsa, haftalık, aylık ve yıllık girişler mevcut. Yalnızca tam bir araca kısa bir süre için ihtiyaç duyacaksanız kullanmanızı öneririz.

5. PDFescape

PDFescape

Yeni metin ve resimler eklemenizi sağlayan ücretsiz bir çevrimiçi PDF editörü

İşletim sistemi: Windows, macOS, Linux (tarayıcıda)

ücretsiz resim ve fotoğraf ekleyebilmenizi sağlayan editör sadece online10MB dosya boyutudur

PDFescape PDF editörünün iki sürümü vardır: ücretsiz bir web uygulaması ve premium bir masaüstü programı. Burada çevrimiçi editörü kullanıyoruz; Masaüstü yazılımını indirirseniz, yalnızca premium sürümün bir deneme sürümünü alırsınız. Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer, Opera ve Safari için uygundur ve muhtemelen diğer Chromium tabanlı tarayıcılarda da iyi çalışacaktır.

PDFescape’in ücretsiz PDF editörü sayfada yeni metin kutuları oluşturmanıza izin verir, ancak tam masaüstü yazılımına yükseltmediğiniz sürece mevcut metni düzenlemenin bir yolu yoktur, basit geometrik şekiller oluşturabilir ve – Sedja’da olduğu gibi – beyaz dikdörtgenler ekleyebilirsiniz yazdırıldığında belgenin bazı kısımlarını gizlemek için.

PDFescape PC’nizden bir resim seçmenizi ve ardından eklemek için bir dikdörtgeni sürüklemenizi sağlar. Metin alanları da ekleyerek basit formlar oluşturabilirsiniz – ücretsiz bir PDF editörü için nadir ve hoş bir özellik.