Eğer bir acemi iseniz ya da video düzenleme konusunda yeniyseniz, tüm süreci olabildiğince kolay hale getirecek ve bir kuruşa mal olmayacak ücretsiz video düzenleme programları da mevcut.

En etkileyici programlar, kesme, düzeltme, birleştirme ve kliplere filtreleri ekleme ve uygulama gibi günlük görevlerinizi mümkün olduğu kadar basit hale getirir.

Bu kullanıcı dostu editörler düzenlemeye yumuşak bir giriş sunar, böylece temelleri öğrenecek ve hazır olduğunuzda daha gelişmiş bir premium programa adım atabilirsiniz. Şayet artık profesyonel olarak çalışmak istiyorsanız, En İyi Ücretli Video Düzenleme Programları adlı makalemize göz atabilirsiniz.

En İyi Ücretsiz Video Düzenleme Programları 2019

Lightworks, profesyonel kalitede video düzenleme yazılımını herkesin kullanımına sunmak amacıyla ücretsiz yayınlanan inanılmaz bir araçtır. Diğer ücretsiz editörleri denediyseniz, muhtemelen arayüzün alıştığınız herhangi bir şeyden biraz farklı olduğunu göreceksiniz.

Buna karşılık olarak çalışma şeklinize uygun bir şey oluşturmak için çeşitli kontrolleri ve pencereleri düzenleyebilirsiniz. MPEG dışındaki formatlarda dışa aktarma, 4K videoyu doğrudan YouTube’a yayınlama ve 3B videoları dışa aktarma yeteneği ekleyen ücretli bir sürümü olan Lightworks Pro var. Ancak ücretsiz video düzenleme yazılımı etkileyici videolar yapmak için ihtiyacınız olan her şeyi içerir.

Platform: Windows / Mac / Linux | Doğrudan YouTube’a yükleme: Evet | 8K desteği: Hayır | 360 desteği: Hayır

Hitfilm Express, profesyonellere ücretsiz özellikleri vaat eden başka bir video editörüdür. Temel editör, gelişmiş kesme araçları, harika bir ses ve video filtresi seti, katmanlar ve maskeleme, birleştirme seçenekleri ve yeşil ekran efektleri oluşturmak için birçok özelliğe sahiptir.

Renk düzeltme, pozlama ayarı, bölünmüş ekran maskeleme ve çeşitli reklam filtreleri içeren bir paket için ise yaklaşık 10 Dolardan başlayan ek araçlar mevcuttur. Ancak ücretsiz video editörü de bir göz atmaya değer.

Tüm bu gücün dezavantajı, Hitfilm Express’in Lightworks veya Shotcut’tan çok daha fazla talepkar olması, bu da üçüncü sıraya düşmesinin ana nedeni. Hayal kırıklığını önlemek için indirmeden önce teknik gereksinimleri kontrol ettiğinizden emin olun.

Platform: Windows / Mac | Doğrudan YouTube’a yükleme: Evet | 8K desteği: Hayır | 360 desteği: Eklenti ile gelir

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DaVinci Resolve, birinci sınıf bir video düzenleme paketinin ücretsiz bir versiyonudur. Lightworks’de olduğu gibi, o kadar özellik dolu ki muhtemelen sahip olmadığı sadece birkaç araç var. DaVinci Resolve, düzenleme, renk düzeltme, ses mastering ve dışa aktarma için sezgisel arayüzlere sahip, profesyonel düzeyde ücretsiz bir video düzenleme yazılımıdır.

Renk düzeltme, tüm videoyu veya yalnızca seçili bir bölüme uygulama konsunda oldukça iyi olması DaVinci Resolve’un öne çıkan özelliklerinden biridir. HDR desteği var ve ham dosyalar üzerinde doğrudan çalışabilirsiniz. Filtrelerden birkaçı premium DaVinci Resolve Studio’ya özeldir ve maksimum 3.840 x 2.160 çözünürlüğü vardır, ancak bunlar yalnızca sınırlamalardır.

Platform: Windows / Mac / Linux | Doğrudan YouTube’a yükleme: Hayır | 8K desteği: Evet | 360 desteği: Eklenti ile geliyor

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Shotcut, biraz sabır gerektiren, başka bir profesyonel hissettiren ücretsiz video editörüdür. Hafif alışılmadık bir arayüz, bunun bir Linux uygulaması olarak hayata başlaması ve Windows’a dönüşümünde çok az değişiklik olması gerçeğine dayanıyor.

Başlangıç olarak, arayüz biraz sade görünebilir. Yalnızca bir video yüklemek zorunda değil, aynı zamanda hangi düzenleme modunda çalışmak istediğinizi ve hangi araçları kullanmak istediğinizi de seçmeniz gerekecektir.

Videonuza ekleyebileceğiniz birçok filtre vardır ve birini uygulayarak etkileyici sonuçlar elde etmek mümkündür.

Platform: Windows / Mac / Linux | Doğrudan YouTube’a yükleme: Hayır | 8K desteği: Hayır | 360 desteği: Hayır

VSDC Free Video Editor, son derece yetenekli ve mükemmel sonuçlar verebilen en iyi ücretsiz video düzenleme programlarından birisidir. Doğrusal olmayan bir düzenleyici olarak, diğer birçok benzer araçtan farklı bir şekilde çalışır.

Zaman çizelgesindeki klipleri ve diğer öğeleri istediğiniz yere yerleştirip orada düzenlemenizi sağlar. Yalnızca birden fazla sahne ve geçişle çalışmakla kalmayıp, aynı zamanda videolara sprite ve metin ekleyebilme özelliği vardır.

Platform: Windows | Doğrudan YouTube’a yükleme: Evet | 8K desteği: Hayır | 360 desteği: Evet