En İyi Ücretsiz Video Düzenleme Uygulamaları – 2021

Çağımızın bir gereksinimi haline gelen ve birçok işletimciye kolaylıkla uyum sağlayabilen bu tarz uygulamalar video hazırlarken bu işten hem keyif almanızı ve hem de başarılı işler ortaya koymanızı sağlıyor. Özellikle bu işe yeni başlayanlar veya işi gereği bu tarz uygulamalar kullanmak zorunda olanların haberimize bakmasında tavsiye var.

1- Windows Movie Maker

Dahili VFX kütüphanesi bulunan uygulama yeni başlayanlar için oldukça uygun bir arayüze sahip.

Dilerseniz kameranızla video, fotoğraf çekebilir sunumlar, slaytlar oluşturabilirsiniz. Sizi zorlayacak tek yanıysa az sayıda video formatını desteklemesi ve videoları parçalamanın pek mümkün olmadığıdır.

2- Movie Maker 10

Windows’un yazılımlarından biri olan Movie Maker 10, Windows kullanıcıları tarafından doğruca kullanma şansına sahipler. Video düzenleme programlarında hızlı bir şekilde bu işlemleri yapmanızı sağlarken video geçişleri, metin araçları, videoların sürelerini değiştirme gibi birçok temel özelliği de bünyesinde barındırır.

3- iMovie

iMovie, Mac işletim sistemine özgü bir programdır. Sürükle ve bırak arayüzüne sahip bu uygulamanın kullanımı sezgiseldir. Video editlemenin temelini öğrenmenize yardımcı bu programda temel öğretileri kaptıktan sonra dilerseniz devam edebilir ya da daha profesyonel uygulamalara adım atabilirsiniz.

4- Viva Video



Viva Video ücretsiz sürümünde 5 dakikaya kadar rahatlıkla video editleme imkanı sunarken daha uzun video editlerinde işleri biraz zorlaştırabiliyor. Düzenleme esnasında komik çıkartmalar ve metin mesajları ekleyebileceğiniz bu uygulamada videolarınızı en sevdiğiniz sosyal medya ağlarında arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

5- HitFilm Express

Hem Mac hem de Windows için kullanılabilir bu program en iyi ve diğer uygulamalardan daha profesyonel video editlemenizi sağlar. Temel bir düzenleyiciden beklediğiniz özelliklerin çok daha fazlasını içerir. Ücretsiz özellik paketi 180’den fazla özel efekt içererek fazlasıyla yeterlidir.

6- Shotcut

Windows, Mac, Linux ile desteklenen uygulama ücretsiz bir video edit uygulamasıdır. Geniş video format seçenekleri (FFmpeg, 4K, ProRes, DNxHD vb.) sunan uygulama kapsamlı ses düzenleme araçları sayesinde de videolarınızın ses ve müziklerini dilediğiniz gibi düzenlemenizi sağlar.

7- VSDC

Windows işletim sisteminde desteklenen VSDC programı, standart sürümünü ücretsiz olarak kullandırırken Pro sürümü için ise belirli bir miktar ücrete tabi tutuyor. Ücretsiz sürümünde bir takım özellikler kısıtlandırılmış olsa da maskeleme ve yeşil ekran düzenleme gibi profesyonel uygulamalar kolayca yapılabiliyor. Efektleri, filtreleri, renk düzenleme paleti ve maskeleme araçlarıyla oldukça başarılı işler çıkartan uygulama hazırladığınız videoları direkt olarak program üzerinden sosyal ağlarda da paylaşabilirsiniz.

8- DaVinci Resolve

DaVinci Resolve, renk düzenleme, ses prodüksiyonu ve daha birçok özelliğiyle hem çevrim içi ve hem de çevrim dışı kullanımı sayesinde görsel efektlerin hepsini tek bir yazılımda birleştiren ücretsiz bir program.

9- Blender

Windows, Mac ve Linux’ta kullanılabilen Blender tamamen ücretsiz bir programdır. M3D animasyon programı olarak tasarlanan uygulama video editörü ile de çok kullanışlı bir hal alıyor. Video maskeleme, kesme ve ekleme gibi temel eylemleri gerçekleştirmenizde oldukça yardımcı olan uygulama hem yeni başlayanlara hem de ileri düzey kullanıcılara hitap ediyor.

10- Videopad



Video düzenlemeye başlamanız için yeterli düzeyde ücretsiz düzenleme derslerine sahip Videopad kesme, kamera titremesini ortadan kaldırma ve güzel geçişler, efektler, fotoğraflar, müzik ve animasyonlu jenerikler ekleme gibi araçlarla işinizi kolaylaştıran oldukça kullanışlı bir video düzenleme uygulamasıdır.