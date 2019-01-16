En İyi ve En Hafif 5 Linux Dağıtımı 2019

Eski bir masaüstü veya dizüstü bilgisayarınız varsa, yeni Windows sürümlerini çoğunda kullanamazsınız. Bundan dolayı da oldukça hafif ve sistemi çok az yoran birçok Linux dağıtımı vardır.

Çeşitli seçenekler arasından Puppy Linux, Lubuntu veya Linux Lite seçebilirsiniz. Ayrıca Arch Linux veya Debian’ı yükleyebilir ve hafif bir masaüstü ortamı kullanabilirsiniz. Bilgisayarlarınıza uygun olanları, En İyi ve En Hafif Linux Dağıtım Dağıtımları makalesi adı altında toplamaya çalıştık.

Bazılarınız, bilgisayarlarınızın eski donanım yapılandırması nedeniyle, eski cihazlarınıza, artık çok güvensiz olan Windows XP kuruyorsunuzdur. Ancak artık bunu yapmanıza gerek yok. Bu tür dizüstü ve masaüstü bilgisayarların gereksinimlerini karşılamak için özel olarak üretilmiş tonlarca Linux dağıtımı vardır. Hafif olmasının yanı sıra, bu işletim sistemleri hızlı ve güvenlidir.

Aşağıda ki liste sonlarında yer alan temel sistem gereksinimlerine bakarak, bilgisayarınıza uygun olan Linux Dağıtımını seçebilir ve yükleyebilirsiniz. Hepsi ücretsizdir. Sadece kurulumlarına internet üzerinden bakmanız yeterlidir. Temel olarak bir USB üzerinden de kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. Linux’un en iyi yanı, temel beceriler ile harikalar yaratmasıdır.

En İyi ve En Hafif Linux Dağıtımları Hangileri?

Bir kullanıcı, hafif Linux tabanlı işletim sistemleri gibi bir arama sorgusu gerçekleştirdiğinde, kullanıcının sınırlı donanım özelliklerine sahip eski bir bilgisayara kurulabilen ve çalıştırabilen bazı Linux dağıtımları araması, iyi bir ihtimaldir. Oldukça hızlandırılmış bir Linux Dağıtımı olan Bodhi Linux, 2011 yılında ilk sürümüne kavuşmuştur.

Bodhi Linux web sitesine göre, sadece 500mHz’lik bir işlemcide çalışabilir. Bodhi Linux, Moksha Desktop’ı içeren Ubuntu LTS tabanlı hafif bir sürümdür. Moksha, Ek özellikler ve daha az hata içeren Enlightenment 17 Desktop’ın bir devamıdır. Moksha varsayılan olarak herhangi bir iç pencere desteği ile birlikte gelmez. Ancak bunları Compiz efektleri ile ekleyebilirsiniz.

Estetik açıdan, Bodhi Linux harika görünüyor ve her şey doğru çalışıyor. Ubuntu depoları sayesinde tonlarca özgür yazılıma erişebilirsiniz. En son Bodhi 5.0.0 sürümü Ubuntu 18.04 kernelini temel alıyor ve bu ilk büyük versiyon. Proje üç sürümde sunulmaktadır. Bunlar Standard, Legacy ve AppPack’tır. Standart görüntü birçok kullanıcı için ağır bir seçenek olsa da, 32-bit donanım sahipleri Legacy‘yi seçebilir.

Bodhi Linux için minimum sistem gereksinimleri:

500MHz işlemci

128 MB RAM

4GB depolama alanı

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Hoş bir ad ve özel bir amaç için bir Linux dağıtımı arıyorsanız, o zaman Puppy Linux’a göz atın. Biri, Puppy Linux’un başka bir dağıtıma dayanmaz, kendine ait bir kerneli bulunmaktadır. Yani Ubuntu ve Slackware gibi dağıtım paketlerini doğrudan kurabilirsiniz.

Paket yükleme seçeneğine siz kara verebilirsiniz. Basit bir dilde anlatmak gerekirse apt-get ile rahatsanız, Ubuntu sürümünü kullanabilirsiniz.

Puppy Linux’un boyutu 300 MB civarında bir yerde, kısacası çok düşük. Bu, 2019 için bu listedeki en düşük boyutlu Linux dağıtımlarından biri. Eski PC’nizdeki daha az depolama alanıyla ilgili tüm endişelerinizi bir köşeye bırakın. Boyutunu küçültmek için önceden yüklenmiş popüler uygulamalarla gelmez. Diğer birçok Linux dağıtımında olduğu gibi, CD / DVD veya USB kullanarak canlı önyükleme seçeneğine de gidebilirsiniz. Açılışta tamamen RAM’e giriyor, bu yüzden oldukça hızlı ve duyarlı.

Bu hafif Linux dağıtımının geliştiricileri, buna “büyükbaba dostu” diyor, bu da kullanımı çok kolay olduğu anlamına geliyor. Puppy Linux 7.5, dağıtımın son sürümüdür. Bu küçük Linux dağıtımı Ubuntu 16.04 Xenial Xerus’a dayandığından, buna Xenialpup denir. Hem 32 bit hem de 64 bit sürümlerinde gelir ve bunlar UEFI ve BIOS özellikli PC’lere yüklenebilir.

Puppy Linux için minimum sistem gereksinimleri:

333MHz işlemci

256 MB RAM

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Linux Lite, yeni kullanıcılar için en iyi Linux dağıtımları listemizde yer aldı. Bu işletim sisteminin hayranları, hızlı bir şekilde büyüyor. Aynı derecede hafif, başlangıç dostu ve iyi görünümlü bir Linux dağıtımı arıyorsanız, aramanız burada sona ermelidir. LTS sürümlerine dayanan Ubuntu tabanlı hafif bir Linux işletim sistemidir. Tüm popüler ve kullanışlı uygulamalarla yüklü olarak geliyor.

Uygulamaların yüklü gelmesi, Linux Lite ile kullanıma hazır bir işlevsel Linux masaüstü deneyimine sahip olduğunuz anlamına gelir. Linux Lite’ın menüsü, bazı Windows XP görünümünü hatırlatabilir. Yeni başlayanlar için uygun ve hafif Xfce masaüstü ortamı işleri kolaylaştırır.

Hafif bir yapıya sahiptir. Linux Lite tüm önemli araçlarla birlikte gelir ve ödün vermeyen performans sunar. Aynı zamanda benim kişisel favori Linux dağıtımlarımdan biri. Bu dağıtımın son sürümü Linux Lite 4.2. Bu sürümle birlikte, ekran sıcaklığınızın gece ve gündüze göre kendini ayarladığından emin olmak için Redshift eklendi. Bu küçük, ince sürüm, Ubuntu 18.04 LTS’ye dayanmaktadır.

Linux Lite için minimum sistem gereksinimleri:

700MHz işlemci

512 MB RAM

VGA 1024×768 çözünürlük

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Eski makinelerde çalışabilecek en hafif Linux dağıtım listesinden bir tane “ağır” seçmek zorunda kalsaydım, Ubuntu MATE’i seçerdim. Ubuntu MATE’in son sürümü, dağıtımın en önemli sürümü olduğu ortaya çıktı. Artık GTK3+ sürüme geçmiştir.

Ubuntu MATE ayrıca Mutiny, Traditional, Cupertino, Redmond, Contemporary, Netbook ve Pantheon gibi birçok farklı sürüm seçeneği sunar. Raspberry Pi’ye gelince tercih edilen ilk Linux dağıtımı. Raspbian da güzel bir seçenektir.

Üstelik Ubuntu MATE, herhangi bir Windows kullanıcısının geçişini kesinlikle keyifli bir deneyim haline getirecek olan parlak bir Linux deneyimi de sunuyor.

Ubuntu MATE için minimum sistem gereksinimleri:

750MHz işlemci

512 MB RAM

1024×768 veya daha yüksek çözünürlük

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Netbook’lar ve daha eski PC’ler için herhangi bir hafif Linux dağıtımı listesi Lubuntu’dan bahsetmeden tamamlanmış sayılmaz. Birçoğunuzun bunun resmi bir Ubuntu sürümü olduğunu bilmesi gerekir. Bu nedenle, Ubuntu ve Lubuntu aynı yazılımın ve kütüphanelerin tadını çıkarırlar.

Lubuntu 18.10’dan başlayarak, projenin 32 bit donanımlar için destek vermeyi bıraktığını belirtmekte fayda var. Bu nedenle, 32 bit donanım ile çalışan eski bilgisayarları kullananlar için üzücü bir olabilir. Eski masaüstleri için bu hızlı ve hafif işletim sistemi, en az LXQt masaüstünü ve ince bir ışık uygulamaları yelpazesini kullanır.

LXDE masaüstünden LXQt’ye bu geçiş Lubuntu 18.10’dan yapıldı. LXQt’un LXDE’ye kıyasla modern olduğunu ve LXDE ile Razor-qt projelerinin birleşmesinin bir sonucu olarak yaratıldığını belirtmek gerekir. İhtiyacınız olan tüm önemli yazılımlarla birlikte gelir. Mozilla Firefox web tarayıcısı, PDF okuyucu, CD yazıcı, e-posta istemcisi, MP3 çalar, Word işlemci, MTPaint ve daha fazlasını elde edersiniz.

Lubuntu için minimum sistem gereksinimleri:

Pentium II veya daha üstü

258MB RAM

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