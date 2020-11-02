En İyi ve En Hızlı LoL Wild Rift Emülatörü LDPlayer ve Kurulumu

League of Legends ya da LoL Wild Rift, en iyi ve en hızlı hangi emülatörde oynanılır? Bildiğiniz gibi mobil dünyasını kasıp kavuran LoL, Riot’un diğer oyunlarında olduğu gibi giriş gerektirmeden oyun oynamanıza olana sağlıyor. Yeni geliştirilen Wild Rift emülatörü de aynı şekilde çalışıyor.

Tıpkı PUBG Mobile gibi League of Legends mobil oyununu bilgisayarda oymanıza olanak sağlayan LoL Wild Rift emülatörü yoktu. Tabi ki Riot geliştiricileri oyun sırasında herhangi bir hata veya başka bir sorunla karşılaşmadığınızdan emin olmak için henüz final sürümünü yayınlamadı.

Ünlü LOL Wild Rift, arkadaşlarınızla, ailenizle veya dünyanın her yerinden diğer oyuncularla oynama seçeneği sunuyor. Tabi ki en güzel yanı takım arkadaşlarınızla iş birliği yaparak oynamanızı mümkün kılıyor. Oyunun sınırlı bir süresi vardır. Bu süre zarfında NEXUS’u ilk kim yok ederse maçı kazanır.

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LoL için En Hızlı Bilgisayar Emülatörü

Bilgisayarınız mobil oyunlar oynamak için bir Android emülatörü bulmak basittir. Ama bilgisayarınızda LOL Wild Rift oynamak için en hızlı emülatörü bulmak oldukça zor.

LDPlayer Özellikleri

LDPlayer, işlemci ısıtması, emülatör çökmesi ve diğer sorunlarla karşılaşmadan bilgisayarınızda LOL Wild Rift oynamak için hızlı emülatördür. LDPlayer, size bir Android emülatöründe isteyebileceğiniz her özelliği ve daha fazlasını sunan eksiksiz bir pakettir.

Üç büyük mağazanızı tek bir yerde toplayan ilk Android emülatörüdür. Üç mağaza arasında tanınmış Google Play Store, Uptodown App Store ve LD Store bulunur. LDPlayer’ın geliştirici ekibinin tüm amacı, mevcut en iyi özellikleri sağlamaktır.

LDPlayer, PUBG Mobile’ı piyasaya sürüldükten sonraki bir hafta içinde başarıyla çalıştıran ilk Android emülatörüdür.

LDPlayer’ın özellikleri, onu PC’de Wild Rift oynamak için en hızlı emülatör yapar. LDPlayer, kesintisiz bir oyun oturumuna sahip olabilmeniz için pinglerinizi dengeler. Ayrıca RAM’inizi ve İşlemci potansiyelinizi maksimuma çıkarmak için Oyuncu Odaklı özelliğini kullanır.

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Bunu yaparak, LDPlayer size her aksiyon rol yapma oyununda ihtiyaç duyduğunuz ekstra hızı sağlar çünkü hız önemlidir. LDPlayer bu özellikle PC’nize zarar vermez; sadece RAM’inizi ve İşlemcinizi sonuna kadar zorlar.

LDPlayer Nasıl Kurulur?

LOL Wild Rift oyununu bilgisayarınıza indirmek oldukça basit bir işlemdir.