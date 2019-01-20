Dünyanın en çok kullanılan işletim sistemlerinden birisi olarak Android, hemen her program bakımından oldukça büyük bir uygulama havuzuna sahip. Play Store üzerinden birçok uygulamaya anında erişilebilir. Ancak en iyi android yarış oyunları hangisi? Bu soruyu cevaplamak bazen zor olabiliyor.

Aşağıda yer alan En iyi yarış Android oyunları doğrudan test edilip, neden bazıları bu kadar pahalı, anlamaya çalıştır. Burada yer alana Android oyunlarından bazıları ücretli, bazıları ise ücretsiz olarak telefonlarınıza yüklenebilir. Ancak ücretsiz uygulamalarda Uygulama içi satın alma işlemlerinin de olduğunu unutmayın.

Sizlere oluşturduğumuz listede, hem ücreti, hem de genel olarak oyunların değerlendirmesini bulacaksınız. Bu oyunların hepsi güvenlidir, telefonunuzun özellikleri kapsamında dilediğinizi oynayabilirsiniz.

2019 Yılının En İyi ve En Popüler Yarış Oyunları

Genel olarak oyunlardaki gerçekçi sahnelere kafa yorup, daha kurgusal yollar görmek istiyorsanız, Horizon Chase’i denemenizi kesinlikle öneririz. Eski moda arcade oyunlarına benzeyen bu oyun, kelimenin tam anlamıyla, sıkıcı olmaktan ziyade, tamamen yarış keyfiyle ilgilidir.

Görseller sizlere canlı grafikler, film müziği eşliğinde neşeli ve sevimli bir yarış imkanı sunuyor. Diğer yarış oyunlarında çok fazla stres yaşamaktansa, yarışı daha eğlenceli yapmak için elverişli bir hal alıyor.

Lotus Turbo Esprit Challenge ve Top Gear’ı oyunlarını daha öncesinde oynayıp sevdiyseni, bunu kaçırmayın. Horizon Chase’in size ilk beş bölümü ücretsiz olarak sunar. Diğerlerinin kilidini açmak için 2,99 dolar ödemek gereklidir.

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Android için en iyi yarış oyunları içerisinde Need for Speed: Most Wanted yine de en iyiler arasında değerlendirilmektedir. Bazılarınız belki de bunu duymaktan sıkılmıştır. Ancak durum bu. Oyunun görsel grafikleri oldukça gerçekçidir, ve kısayol tuşları ile en iyi yarış deneyimini sunmayı amaçlamaktadır.

Kariyerinizi ve ününüzü artıracak etkinlikleri kazanmaya çalışırken, sıkıcı, gri bir şehrin keyifsiz sokaklarında dolaşıyorsunuz. Kazananlar kasanızı şişirir ve özel etkinliklere katılmak için yeni araçlar satın almanızı sağlar.

Kısacası oyun, Android’de muhteşem görünüyor ve sizi zorlamak için yüksek oktanlı bir film müziği var. Kontroller ise oldukça ideal olup, yarışta gayet takılmadan hareket etmenize olanak sağlar. Uygulama ücretlidir, şu anda 22,99 TL bir fiyat etiketi ile indirilebilir.

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İlk iki Riptide oyunu, pırıl pırıl metal kulelerle çevrelenmiş dalgalı su görselliğini bizlere sundu. Riptide GP: Renegade ise başka bir zamanın sulu dünyasındafütüristik bir yarış sunuyor, ama bu sefer gerçekten kendinizi kaybedeceksiniz.

Önceki oyunlarda olduğu gibi, hala bir hidroforun pilotu olarak yarışıyorsunuz. Ancak amaç sadece yarışmak sadece çok yarışmak ve ya çok hızlı gitmekle kalmıyor, aynı zamanda mevcut her fırsatta da büyük bir gösteriş yapmak zorundasınız.

Sizi havaya fırlatan bir rampaya ya da dalgaya denk geldiyseniz, turbo-boost ile hızlanarak, tek el ile kontrol etmek en yüksek puanı sizlere getirecektir. Tabi bunu yapmak biraz zamanınızı alabilir. Fakat öğrendiğiniz de daha da iyilerini yapabilirsiniz. Uygulama ücretlidir ve satın almak için 19,99 TL ödeme yapmanız gerekmektedir.

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Tüm zamanların en iyi Android yarış oyunları arasında değerlendirilen Mini Motor Racing, isminden de anlaşılacağı üzere oldukça mini bir konsepte sahiptir. 50’den fazla yarış arabası, 22 özelleştirebilir araç ve 80’den fazla araç temalarıyla, oldukça geniş bir yapılandırmaya sahiptir.

Aynı zamanda 4 adet şampiyonluk turnuvası bulunan yarış oyunu, arkadaşlarınızla birlikte multiplayer oynama özelliğini de desteklemektedir. 4 kişiye kadar olan multiplayer desteğinin yanı sıra sürekli olarak güncellenen birçok etkinliği de beraberinde getirmektedir. Uygulama ücretlidir. 11,99 TL ödeyerek sahip olabilirsiniz.

Need for Speed: Hot Pursuit, polisin kaçan suçluları yakalamak için aşırı pahalı arabalarını kullanmanın tamamen yasal olduğunu düşündüğü bir dünyada geçmektedir. Yakalanmadıklarında, caddelerde dolaşıyorlar, sürekli olarak yarışlar düzenliyorlar… Sizler ise bu suçluları yakalamak zorundasınız.

Oldukça basit bir yarış oyunu. Suçluları bir yol üzerinde çarparak yakalıyorsunuz, farklı tuzaklı yolları da mevcut. Ancak oyuna bir defa alıştığınızda daha bırakmanız zor bir karar olabilir. Uygulama ücretlidir. 34,99 TL ile sahip olabilirsiniz.

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