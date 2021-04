En İyi Video Düzenleme Uygulamaları – 2021

Android ve iOS platformlarına yeni başlayanlar ve profesyonel olarak devam etmek isteyenler için üretken içerikleri hazırladık.

1- FilmoraGo

Cep telefonlarınızda keyifli ve kolay bir şekilde kurgu montaj yapabileceğiniz bu video düzenleme uygulamasını indirerek işe koyulabilirsiniz. Pek çok stüdyo eklentisine sahip olan bu uygulama, işinizi kolaylıkla çözmek için size katkı sağlayacak.

2- KineMaster Video Editor

Özellikle Android uygulaması ile çok tercih edilen KineMaster, çoklu video katmanı ve renk ayarları ile birlikte geldiği için tercih edebileceğiniz uygulamalardan biri oluyor. Bu yüzden bu uygulamaya ek olarak başka bir uygulama indirmenize gerek kalmadan video düzenleyebiliyorsunuz.

3- InShot Video Editor

Cep telefonları için yüksek kaliteli çıktı almanıza yarayan bu program, video kesme, yazı ekleme ve diğer bütün işlevleriniz için size fayda sağlayacak türde bir yazılım. Hem pratik olması, hem de Full HD kalitede render almanızı sağlaması en büyük avantaj olarak karşımıza çıkıyor.

4- VideoShow

Kaliteli ve ayrıcalıklı bir video düzenleme programı arıyorsanız, VideoShow çok sayıda ödüle ev sahipliği yapmaktadır. Hiç şüphesiz ücretsiz olarak Play Store’da bulunan ve Android için en iyi video düzenleme uygulamalarından biri.Temel işlevleriyle oldukça pratik bir kullanım sağlıyor.

5- Funimate

Çok popüler bir uygulama olan Funimate üzerinden düzenleme işlemini kolayca yapabilirsiniz. Videoya geçiş efektleri, filtre, metin efektleri, müzik ekleyebilir ve daha pek çok işlem yapabilirsiniz. Kullanımı kolay ve ücretsiz bir video düzenleyicisi arıyorsanız Funimate’i kullanmaya başlayabilirsiniz

6- Quik

Quik, mükemmel videolar oluşturmanın başka bir akıllı yoludur. Üstelik hızlı ve bedeva. Quik ile kendi Kurguları yapmak için en sevdiğiniz fotoğraflardan veya video kliplerden birini seçin. Quik, sizin belirlediğiniz video ve resimlerle otomatik olarak şablon dosyaları sayesinde bir video oluşturabilir. Sizin için Videolar kırpabilir, efektler, metinler ekleyebilir ve her şeyi herhangi bir müziğin ritmiyle hızlı bir şekilde senkronize edebilirsiniz.

7- Magisto Video Editor & Maker

Magisto, profesyonel olarak video düzenleme deneyimi olmayanlar için harika bir Android video düzenleme uygulaması. Video klipleri, fotoğrafları, müzikleri, metinleri, video efektlerini ve video filtrelerini birleştirerek çok fazla çaba harcamadan mükemmel bir video kurgulamanıza yardımcı olur. Sadece bir veya daha fazla video klip ve film müziği için bir şarkı seçin; uygulama birkaç dakika içinde otomatik olarak bir video oluşturacaktır.

8- Adobe Premiere Rush

Premiere Rush, Adobe’nin Premiere Pro, After Effects ve Audition gibi daha karmaşık video düzenleme araçlarıyla ilişkili zorlu öğrenme eğrisinden kaçınmanıza olanak tanıyan, YouTuber’lar için platformlar arası bir video düzenleme uygulamasıdır. Bu uygulama kliplerinizi hızlı bir şekilde düzenlemenizi ve sosyal platformlara yüklemenizi oldukça kolaylaştırır. Daha da önemlisi, uygulama videolarınızı otomatik olarak her platformun gerektirdiği belirli en boy oranlarına ve kalite düzeylerine dönüştürür. Böylece her sosyal medya platformu için video teknik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmez.

9- iMovie

İOS için ücretsiz en iyi video düzenleme uygulaması. İPhone, iPad veya Mac’iniz varsa, otomatik olarak dahil edildiği için iMovie’ye sahip olacaksınız. Bu tüketici uygulaması, LumaFusion veya Kinemaster gibi profesyonel, zengin özelliklere sahip bir araç olmaktan çok uzaktır. Ancak, video düzenlemeye başlamak ve ona başlık, müzik, seslendirme ve fotoğraf eklemek isteyen bir acemi iseniz, ihtiyacınız olan her şeyi yapacaktır.

10- ActionDirector

Android için mevcut olan ActionDirector’ın odak noktası, adından da anlaşılacağı gibi, doğrudan aksiyon videosu çekimlerini yakalamak ve düzenlemek. Bu nedenle, temel bir video düzenleme uygulaması olmanın yanı sıra, çekimlerinize uygulamak için bazı şık eylem efektleri de sunar.