Hemen her bilgisayarda varsayılan olarak sunulan birçok uygulama var. İşletim sisteminize göre gelen varsayılan yazı programı, müzik oynatıcı, PDF görüntüleyici gibi standart birçok varsayılan uygulama bulunuyor. Diğer tüm varsayılan uygulamalarda olduğu gibi işletim sistemlerinde yer alan varsayılan uygulamalar arasında en çok dikkat çeken ise video görüntüleme uygulaması.

Windows işletim sistemi için konuşacak olursak, resmi video görüntüleme uygulaması pek yeterli değil. Hem her video formatı çalıştırılmıyor hem de kullanım kolaylığı konusunda bazı sıkıntılar var. Hal böyle olunca 3.parti video oynatıcıları kullanmak daha mantıklı oluyor. Peki, En iyi Video Oynatıcılar hangileri? Seçeneklere bakalım.

En iyi Video Oynatıcılar VLC Media Player

İlk sırada yılların eskitemediği VLC Media Player var. Dünyanın en çok kullanılan 3.parti video oynatıcı programı olan VLC Media Player, codec desteğiyle öne çıkıyor. MP3, MP4, MOV, FLV ve daha birçok formatı destekleyen uygulama, ses yükseltme ve ekstra ses alanı gibi ayrıcalıklarda sunuyor.

Yine video resim modları üzerinde değişiklikler yapabiliyorsunuz ve kontrol butonları da oldukça işlevsel. Dahili çözücüleri sayesinde ekstra bir codec indirmenize gerek kalmaması da büyük bir avantaj olarak gösterilebilir.

Fiyat: Ücretsiz

Destekler: MPEG-4, DivX, MP3, MP4, ogg, FLV, MOV vb

Zoom Player

En iyi Video Oynatıcılar arasında gösterebileceğimiz Zoom Player, yine ücretsiz olarak sunulan oynatıcılar arasında yer alıyor. Genel kullanımı oldukça kolay olan uygulama, her seviyeden kullanıcıya hitap ediyor.

Kolay kullanılan menülerin bu konuda ayrıcalıklarının oldukça fazla olduğunu belirtelim. Codec desteği konusunda ise VLC Media Player kadar geniş bir platform söz konusu değil. Ama hemen hemen tüm media dosyaları çalıştırılabiliyor.

Fiyat: Ücretsiz

GOM Player

Yine geniş kapsamlı uygulamalardan biri olan GOM Player, çok kullanışlı bir arayüze sahip. Kolay kullanılabilir arayüz bir yana, video desteği konusunda da gelişmiş bir uygulamadan söz ediyoruz. Hem menüler hem butonlar hem de genel görüntüleme kısımlarında özelleştirmelerde yapabiliyorsunuz. Sürekli yeni sürümlerle güncellenen uygulamanın kısa süre önce 360 derece video desteğini de aldığını ekleyelim. Video desteği kısmında dahili bir Codec kullanımına yer verilmekte.

AVI, MP4, MKV gibi birçok video formatı için de destek sunulmakta. GOM Player’ın en büyük avantajlarından biri ise altyazı desteği. Altyazı desteği konusunda rakiplerden farklı olarak daha başarılı bir uygulama söz konusu. SMI, SRT, SUB gibi altyazı formatları dahili olarak kullanılabiliyor.

MediaMonkey

Sadece bir video görüntüleme uygulaması olmayan MediaMonkey, standart versiyonunda gelişmiş dosya yönetim sistemleri ve stream özellikleri sunuyor. Bunun yanında uygulamanın Gold sürümünü de belli bir ücret ödeyerek alabiliyorsunuz ve Gold sürümünde de birçok format destekleniyor.

Media Player Classic

Yine köklü uygulamalardan biri olan Media Player Classic, hemen her video için codec desteğine sahip uygulamalardan bir tanesi. İnternet üzerinden indirilen birçok video formatı için de desteği bulunan uygulamanın, dahili desteğinin dışında codec destekleri de var. Kısacası köklü uygulamanın açamayacağı video formatı yok denecek kadar az demek yanlış olmayacaktır.

FLV Player

Daha çok Flv formatı için özelleştirilmiş bir uygulama olarak gösterebileceğimiz FLV Player, bu türde videoların tam ekran haline getirilmesine izin veriyor. Bu formatta videoları; MP3, MP4, AVI, 3GP formatlarına da dönüştürebilen uygulama aynı zamanda videoları zomla yaklaştırmanıza da izin vermekte. Yine menüler oldukça işlevsel ancak ilk kullanıcılar için dönüştürme işlemleri biraz kafa karıştırıcı olabilir.

KMPlayer

En iyi Video Oynatıcılar listemize KMPlayer ile devam edelim. Yüksek çözünürlüklü videolar için desteği bulunan uygulama, 4K video oynatabiliyor. UHD desteği, 3D desteği gibi destekleri de bulunan uygulamanın hemen hemen her video formatı için desteğinin bulunduğunu da ekleyelim.

5KPlayer

Video desteği oldukça geniş olan uygulama, sadece bilgisayarınızda yer alan video ve ses dosyalarını oynatmanıza izin vermiyor. Bunun yanında YouTube, Facebook, MTV gibi web siteleri üzerinden de video çekmenize izin veriyor. Bu yönüyle oldukça işlevsel bir uygulamanın sunulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Kodi

Açık kaynak kodlu olmasının büyük bir avantaj olduğunu söyleyebileceğimiz Kodi, özelleştirilebilir bir medya oynatıcı olmasıyla öne çıkıyor.

BSPlayer

En çok kullanılan video uygulamalarından biri olan BS Player, son yıllarda aldığı güncellemelerle beraber bir hayli öne çıktı. Uygulamanın avantajları oldukça fazla. Video codec destekleri ve her video için sunulan format desteğinin yanında, dahili bir altyazı sistemi sunuluyor.

Videoların çevrimiçi olarak altyazıları aranabiliyor ve otomatik olarak altyazı ayarlaması yapılabiliyor. Bunun için sadece dahili sistemi kullanmak yeterli oluyor. Uygulamanın ana sürümü ücretsiz olsa da ücretli olarak Pro sürümü de kullanabiliyorsunuz.