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En İyi VirtualBox Alternatifleri 2019 – Sanal İşletim Sistemi

İşlerimizi en çok kolaylaştıran yazılımlardan birisi olan sanal işletim sistemi programlarının en iyilerini bir araya getirdik....

By Muhammed Arslan

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Tek bir işletim sisteminde farklı platformlara ait birden fazla işletim sistemini kullanmanız için birçok sanal işletim sistemi programları vardır. Bunlardan biri, Oracle Corporation tarafından geliştirilen VirtualBox.

VirtualBox, kullanıcıların aynı makinede farklı bir işletim sistemi çalıştırmak için sanal bir ortam oluşturmasını sağlayan açık ve ücretsiz bir yazılımdır. Windows, Linux, macOS ve Solaris’te çalışır. Ayrıca, Windows, Linux, Solaris, Dos, OpenBSD gibi farklı işletim sistemleri için destek sağlar.

Sanal işletim sistemi programlarının yararları, saymakla bitmez. En basit örneği ile yazılımlarının farklı bir işletim sistemi sürümünü aynı makinede test etmelerini sağlar. Bu yazımızda da en iyi VirtualBox alternatifleri neler onlara göz atacağız.

2019 Yılının En İyi Sanal İşletim Sistemi Programları

1. QEMU

QEMU, oldukça yetenekli bir açık kaynaklı ve ücretsiz iletim sistemi programı olan “Quick Emulator” anlamına gelir. İşletim sistemi olarak Windows, Linux ve macOS desteği vardır ve üç ana platformda da çalışabilir.

En İyi VirtualBox Alternatifleri 2019

Kurulması nispeten daha kolaydır, ancak kullanırken biraz karmaşıklaşır. Çalışması için yüksek konfigürasyonlu bir PC’ye ihtiyaç duymaz. Temel seviyede işlerinizi görmenize olanak tanır.

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2. VMware Workstation Player

Bu, özellikle sanal işletim sistemi programları arasında muhtemelen en çok fonksiyona sahip yazılımlardan birisidir. Yalnızca Windows ve Linux için kullanılabilir. Son derece basit bir şekilde işletim sistemlerini kurmanıza olanak tanır.

En İyi VirtualBox Alternatifleri 2019

Ücretli ve ücretsiz sürümü mevcut. Sadece kişisel kullanım için istiyorsanız, bir lisans satın almak zorunda değilsiniz. Ancak, ticari olmayan sürüm için yalnızca üç işletim sistemi çalıştırabilirsiniz. İşletim sistemini yükleme diski veya konuk işletim sisteminin indirilmiş bir ISO görüntü dosyası ile yükleyebilirsiniz.

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3. Parallels Desktop

Bu sanal işletim sistemi programı, aynı anda iki işletim sistemi çalıştırmanıza olanak sağlar. Aynı zamanda VMware Fusion ve VMware Workstation pro gibi büyük isimlerle zorlu rekabeti vardır. Windows’ta Mac çalıştırmak için reklamı yapıldı, çünkü yıllarca sadece Mac kullanıcıları için mevcuttu.

En İyi VirtualBox Alternatifleri 2019

Şimdi ise Linux ve Chrome OS desteği olan bir Windows sürümü de mevcut. Mac’te Windows yazılımı çalıştırırken çok verimli çalışıyor ve her iki dünyanın da en iyisini elde ediyor. Mac olmayan bir donanımda macOS çalıştırmanıza hala izin verilmiyor.

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4. Windows Virtual PC

Windows Virtual PC, Windows donanımı üzerinde çalışan bir başka etkili sanal işletim sistemi programıdır. Microsoft tarafından yalnızca Windows işletim sistemlerini çalıştırmak amacıyla geliştirmiştir. Diğerlerine göre avantajı, kurulum işleminin ve kurulumun kolay olmasıdır.

En İyi VirtualBox Alternatifleri 2019

Ayrıca, indirmek ücretsizdir ve beklendiği gibi Windows’ta sorunsuz çalışır. Yalnızca Windows 7 işletim sisteminde çalıştığını aklınızda tutmanız gereken önemli bir şey. İndirme yaparken açıklamasında detaylı özellikleri görebilirsiniz.

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5. VMware Fusion

VMware Fusion, yukarıda anlattığınuz VMware’in macOS için geliştirilmiş sürümüdür. Bu nedenle, başka bir platformda çalışmasını beklemeyin. Mac donanımında herhangi bir Windows ve Linux sürümünü sorunsuzca çalıştırmanızı sağlar.

En İyi VirtualBox Alternatifleri 2019

Fusion ile ilgili en iyi şey, Windows uygulamalarının Mac üzerinde Windows donanımında çalıştıkları şekilde çalışmasıdır. Bu sanal makine yazılımı, Windows ekosistemini de seven ve bırakamayan Mac kullanıcıları için en iyisidir.

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6. CoLinux

CoLinux, Windows ve Linux kullanıcılarının her iki işletim sistemini aynı anda çalıştırmalarına olanak sağlayan Cooperative Linux’un kısaltmasıdır. Sadece bu değil, bir işletim sistemindeki programlar ve veriler CVM adı verilen kendi donanımı ile diğer işletim sistemleriyle paylaşılabilir.

En İyi VirtualBox Alternatifleri 2019

CVM (işbirlikçi sanal makine), onu diğer sanallaştırma yazılımlarından farklı kılan şeydir. CoLinux, misafir işletim sistemini sorunsuzca çalıştırmasına yardımcı olan daha iyi donanım sanallaştırma ve taşınabilirlik yöntemine sahiptir. Linux tabanlı işletim sistemlerini çalıştırmak için ücretsiz ve açık kaynaklı bir yazılımdır.

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