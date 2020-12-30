Vivo telefonlar, birkaç yıldır gündemden düşmüyor. Bu yazımızda da En iyi Vivo telefonlar için merak edilen detaylardan söz etmeye çalışacağız. Bakalım bu modeller neler ve markanın bu kadar öne çıkmasını sağlayan akıllı telefon teknolojileri nasıl?

Tercih Edebileceğiniz En Yeni – En İyi Vivo Telefonlar 2020

Listemizde yer alan modellerin en yeni modeller üzerinden seçildiğini belirtelim. Teknik özellikleri değerlendirirken bu detayı da atlamamak gerekiyor. Sözü daha fazla uzatmayalım ve ilk modelimiz ile başlayalım.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında tanıtıma çıkan yeni akıllı telefon modellerinden biri olan X30 Pro, bu konuda en iddialı modellerden.

Tasarım: Son seri akıllı telefonların tasarımında ekrana gömülü kamera kullanılıyor. X30 Pro modeli de bu serilerden bir tanesi. Söz konusu akıllı telefonun tam köşesine yerleştirilmiş olan bir kamera kullanılıyor. Ekrana gömülü olan kamera, tasarımı bir hayli dikkat çekici kılmış bir detay.

Kamera alanının çıkaracak olursak, telefonun çerçevesini göremeyecek kadar bir çerçeve kullanıldığını belirtelim. Arka kısımda ise söz konusu akıllı telefon modelinin yine iddialı bir tasarım çizgisi sunduğunu ekleyelim.

Arka kısımda köşeye konumlandırılmış olan 3 kameranın yanında hemen sağ kısımda bir dikdörtgen kamera alanı yer alıyor. Zaten bu kamerada en iyi Vivo telefonlar listemizde serinin yer almasının önemli etkenlerinden bir tanesi. Sizi daha fazla tasarım kısmında sıkmayalım ve teknik özelliklere geçelim.

Vivo X30 Pro 1 - 6

Ekran: Vivo, ekran konusunda iddialı akıllı telefonlar sunmaya başladı. Markanın bunun için Samsung ile çalıştığı biliniyor. X30 Pro modelinde de Super AMOLED ekran kullanılmakta. %85.3 ekran gövde oranına sahip olan akıllı telefonun çözünürlük değeri ise 1080 X 2400 piksel olarak belirlenmiş. Bu değerle beraber telefonun görüntü kalitesi de oldukça başarılı. Ekran boyutu 6.44 inç olarak açıklanan serinin piksel yoğunluğu ise 409 PPi.

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Teknik Özellikler: Yeni olarak görebileceğimiz akıllı telefonun teknik kısmında da yine Samsung imzasını görüyoruz. Belki de bu yönü ile ilk olan modeller arasında yer alan X30 Pro akıllı telefonlarının içerisinde Samsung Exynos 980 işlemcileri bulunuyor. 2.2 GHz saat hızına sahip olan işlemciler, beraberinde ARM Mali G76 MP5 GPU birimini de getiriyor. İşlemciler kadar önemli olan RAM kısmında ise 8 GB RAM değerine yer veriliyor. Depolama alanımız ise 128 GB.

Kamera: Arka kısımda 4 farklı kameraya yer verilen serinin kamera dizilimi şöyle:

Arka

64 MP f/1.8 diyafram açıklık değeri.

13 MP f/3.0 diyafram açıklık değeri.

32 MP f/2.0 diyafram açıklık değeri.

8 MP f/2.2 diyafram açıklık değeri.

Ön

32 MP f/2.0 tek ön kamera ve ekrana gömülü.

Fiyat: 472 dolar başlangıç fiyatı.

Yeni modellerden devam edelim. Yine çok merak edilen akıllı telefon modelleri arasında yer alan Vivo Y9s akıllı telefonları, Aralık ayında tanıtıldı. En iyi Vivo telefonlar arasında yer almasının nedeni söz konusu akıllı telefonların sunmuş olduğu fiyat performans dengesi.

Tasarım: Ekran üzerine gömülü olarak gelen bir kameradan çok bu seride su damlası çentik alanına yer veriliyor. Yeni seri akıllı telefonların su damlası çentik alanının yanında bir miktar çerçeveyle beraber gelmesi de dikkat çekici. Arka kısımda ise elmas kesim olarak söylenen bir kamera alanı bulunmakta. Tasarım kısmında en çok dikkat çeken bölüm bu elmas kesim kamera alanı.

Ekran: Yine Super AMOLED ekranın kullanıldığı bir akıllı telefon modeli olan Y9s akıllı telefon, 6.38 inçlik ekran boyutuna sahip. 1080 X 2340 piksel çözünürlük değeriyle beraber gelen akıllı telefonun piksel yoğunluk değeri ise 404 PPi olarak açıklandı. Ekran gövde oranı da bu değerle beraber %83.4 olarak açıklandı.

Vivo Y9s 1 - 6

Teknik Özellikler: Orta segment en iyi Vivo telefonlar arasında yer alan modelin içerisinde Snapdragon 665 işlemcileri var. Yenilenmiş olan işlemciler 8 çekirdek ve 2.0 GHz maksimum hız sunuluyor. Grafik biriminde de Adreno 610 serisinin kullanılmış olduğunu ekleyelim.

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11 nm üretim sürecinden geçen işlemcilerin genel performans değeri nasıl diye soracak olursanız, telefonu orta segmente taşıyan bir işlemci söz konusu. İyi bir performans değeri var. RAM kısmında ise bu modelde de 8 GB RAM bellek miktarı kullanılmış. Depolama alanı ise 128 GB.

Kamera: Toplamda 4 arka kameranın kullanıldığı telefonda kamera dizilimleri ise şöyle:

Arka

48 MP f/1.8 diyafram açıklık değerinde.

8 MP f/2.2 diyafram açıklık değerinde.

2 MP f/2.4 diyafram açıklık değerinde.

2 MP f/2.4 diyafram açıklık değerinde.

Ön

32 MP f/2.0 tek ön kamera kullanılmış durumda.

Fiyat: 283 dolar.

En ilginç tasarımlı Vivo telefonlar arasında yer alan Vivo iQOO Neo modelinin, özel üretim bir seri gibi durduğunu söyleyerek başlayalım.

Tasarım: Ön kısımda su damlası çentik alanı tasarımı kullanmaya devam eden modellerden biri olarak karşımıza çıkan Vivo iQOO Neo akıllı telefonlarının, biraz daha kavisli bir ekran yapısı olduğunu söylemek gerekiyor.

Ekran yapısı kısmında biraz daha farklı bir telefon sunuluyor ancak asıl fark arka kapak bölümünde. Arka kapak kısmında değişken renk seçebildiğiniz gibi. Pürüzlü bir yüzeye sahip olan modeli de seçebiliyorsunuz. Bu model özel üretim bir seriymiş gibi karşımıza çıkıyor.

Vivo iQOO Neo 1 - 6

Ekran: Yine ekran kısmında tercihler değişmiyor. Telefonun Super AMOLED panelleri sunmaya devam ettiğini görmekteyiz. Super AMOLED ekranın boyutu 6.38 inç. Orta seviyede geniş bir ekranı bulunan telefonun çözünürlük değeri ise 1080 X 2340 piksel. Bu çözünürlük değerinde bu ekran boyutuyla beraber elde edilen piksel yoğunluk değeri ise 404 PPi. Ekran gövde oranı ise %82.76.

Teknik Özellikler: Bu model markanın amiral gemisi telefonları arasında yer almakta. Her ne kadar kullanılan işlemciler biraz eski seriler olarak gösterilse de telefonun içerisinde Snapdragon 845 işlemcileri var.

İki nesil eski amiral gemisi serisi işlemcileri ile gelen telefonların, 2.8 GHz hız değeri bulunuyor. 10 nm üretim sürecinden geçen işlemcilerin yanında grafik birimi kısmında ise Adreno 630 serisi söz konusu. RAM kısmında bu modelde iki farklı seçeneğiniz var. Ana modelde 6 GB RAM kullanılıyor. İkinci modelde ise 8 GB RAM miktarına yer veriliyor. RAM kısmında yapılan seçime göre depolama birimi 64 GB ve 128 GB olarak değişiyor.

Kamera: Arka kısımda telefonun 3 arka kamerası bulunmakta. Kameraların dizilişi ise şöyle:

Arka

12 MP f/2.2 diyafram açıklık değerinde ana kamera.

8 MP f/2.4 diyafram açıklık değerinde ekstra geniş açılı kamera.

2 MP f/2.4 diyafram açıklık değerinde derinlik algısı kamerası.

Ön

12 MP f/2.0 diyafram açıklık değerinde tek ön kamera.

Fiyat: 274 dolar

En iyi Vivo telefonlar listesi yapıyorsanız, olmazsa olmaz akıllı telefonların başında gelen model Vivo NEX 3 olacaktır. Markanın belki de en güçlü akıllı telefonu olan Vivo NEX 3 modeli için hem ana model hem de 5G destekli modele yer veriliyor. 5G destekli modelin tasarımı da teknik özellikleri de hemen hemen aynı olduğu için bu modeli uzun uzadıya anlatmayacağız.

Tasarım: Telefonun tasarımı benzerlerine göre çok daha farklı. Vivo, genelde su damlası çentik alanı kullanıyor ancak bu modelde kavisli bir ekran var ve çentik alanı da yok. Telefonun her iki taraftan tam kavisli ekranlar sunduğu görülüyor. Yanlardan tamamen kavisli bir şekilde gelen akıllı telefon, üst ve alt kısımda çerçeve alanı sunuyor.

Üst kısımda sunulan çerçeve ile alt kısımda sunulan çerçeve alanı dışında tamamen çerçevesiz bir yapı var ve kamera için de açılır kapanır bir kamera sistemine yer verilmiş durumda. Açılır kapanır kamera kullanılması nedeniyle kasa biraz daha kalın. Arka kapak kısmında da yenilenmiş bir tasarım var. Dairesel bir kamera alanına yer veriliyor ancak bumerang şeklinde bir yapı söz konusu.

Vivo NEX 3 1 - 6

Ekran: Başta söylediğimiz gibi bu model amiral gemisi akıllı telefon modelleri arasında yer alan bir model. Ekran boyutu ve ekran gövde oranında farklı görüyorsunuz. Telefonun 6.89 inçlik bir ekranı bulunuyor ve ekranın çözünürlük değeri de 1080 X 2256 piksel olarak açıklandı.

FHD+ ekran çözünürlüğünün yanında piksel yoğunluk değeri de 363 PPi olarak açıklanmış durumda. Piksel yoğunluk değeri biraz daha yüksek olabilirdi ancak bu haliyle de en iyi Vivo telefonlar listesinde olmaya hak kazanmış bir akıllı telefon sunulmuş durumda. Ekran panelinde yine Super AMOLED ekrana yer veriliyor ve ekran gövde oranı %93.56 gibi oldukça iddialı bir değer.

Teknik Özellikler: Vivo NEX 3, amiral gemisi modeli olduğunu işlemcilerde bize kanıtlıyor. Telefonun içerisinde yer alan işlemciler Snapdragon 855+ serisi işlemciler. Her ne kadar Snapdragon 865 modelinin tanıtılmasının ardından eski seri olarak anılıyor olsa da 2.96 GHz gibi çok iddialı bir saat hızına sahip olan işlemciler yine öne çıkmayı başaracak seriler olarak gösterilebilir.

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8 çekirdekli işlemcilerin 7 nm üretim sürecinden geçtiğini ve beraberinde gelen RAM miktarının 8 GB standart olduğunu da belirtelim. Depolama birimi ise 128 GB. Ayrıca bu modelin 12 GB RAM bulunan bir versiyonu ve 5G destekli bir başka versiyonu da var.

Kamera: Arkada 3 kamera önde ise tek bir kamera kullanılmakta.

Arka

64 MP f/1.8 diyafram açıklık değerinde 4K çekim yapabilen ana kamera.

13 MP f/2.2 diyafram açıklık değerinde ekstra geniş açılı kamera.

13 MP f/2.2 diyafram açıklık değerinde telefoto kamerası.

Ön

16 MP f/2.09 diyafram açıklığında açılır kapanır kamera.

Fiyat: 707 dolar başlangıç fiyatı. 5G destekli 12 GB RAM kullanılan modeli seçerseniz 876 dolar.

Ne zaman tanıtılmış olursa olsun, Vivo NEX Dual Display Edition modeli 2020 en iyi Vivo telefonlar listesi içerisinde mutlaka yer vereceğimiz bir model. Başta tasarımı ile kullanıcıyı kendisine çeken akıllı telefon, rakiplerinden kesin bir şekilde ayrılıyor. Sözü uzatmadan tasarımdan başlayalım.

Tasarım: Vivo NEX Dual Display Edition tasarımı ilk etapta çok farklı gelebilir. Öyle ki telefonda çift ekran bulunuyor. Bir ön kısımda bir ekran var ve bir de arka kısımda bir ekran sunuluyor. Ön kısımda standart olarak alıştığımız çerçevesiz ekran tasarımına yer veriliyor.

Bu model için de çerçeveli tasarım beklenmiyordu. Ön kısımda herhangi bir kamera alanı ya da çentik alanı yok. Zaten telefonların ön kamerası da bulunmuyor. Arka kısımda dairesel kameranın hemen altında yer alan bir ikinci ekran görüyoruz. Bu ekran alt kısımda Nex yazısına kadar uzanıyor. Oldukça geniş bir ekran alanı var.

Vivo NEX Dual Display Edition 1 - 6

Ekran: Bu kısımda özellikleri aktarırken ara ve ön olmak üzere iki farklı değerlendirme yapmak gerekecek.

Ön ana ekran: 6.39 inçlik boyuta sahip ve arka ekrana göre çok daha geniş bir yüzey alanı var. 1080 X 2340 piksel çözünürlük değeri sunuluyor. Super AMOLED ekran teknolojisiyle beraber gele serisinin piksel yoğunluk değeri ise 403 PPi olarak açıklandı. İlk ekranda ekran gövde oranı ise %84.62.

6.39 inçlik boyuta sahip ve arka ekrana göre çok daha geniş bir yüzey alanı var. 1080 X 2340 piksel çözünürlük değeri sunuluyor. Super AMOLED ekran teknolojisiyle beraber gele serisinin piksel yoğunluk değeri ise 403 PPi olarak açıklandı. İlk ekranda ekran gövde oranı ise %84.62. Arka ekran: En iyi Vivo telefonlar listesinde Vivo NEX Dual Display Edition modelinin yer almasını sağlayan arka ekran, 5.49 inçlik bir boyuta sahip. Telefonun arka kapak üzerinden de kolayca kontrol edilmesini sağlayan ikinci ekranda yine Super AMOLED teknolojisinde. Piksel yoğunluk değeri ise 401 PPi olarak belirlenmiş.

Teknik Özellikler: Tabii ki bir akıllı telefonu en iyiler listesine almak için, sadece o telefonun tasarımı ya da ekran özelliklerinin iyi olması yetmiyor. Bunun yanında teknik özelliklerinin de iyi olması gerekiyor. Vivo NEX Dual Display Edition modeli teknik açıdan da iyi bir model olduğu için en iyi Vivo telefonlar listemizde ilk 5 içerisinde yer alıyor.

Telefonda Sandpragon 845 işlemcileri var. 10 nm üretim sürecinden geçen ve iki nesil öncesinin işlemcileri olan Snadragon 845 modelinin, 2.8 GHz saat hızı bulunuyor. Grafik biriminde de Adreno 630 modeli kullanılmakta. Ayrıca serinin 10 GB RAM gibi iddialı bir RAM değeri olduğunu da ekleyelim.

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Kamera: Bu telefonda ön kamera bulunuyor. İkinci ekranda arka kameraları ön kamera olarak kullanabiliyorsunuz.

12 MP f/1.79 diyafram açıklığında 4K 30 Fps çekim yapabilen ana kamera.

2 MP f/1.8 diyafram açıklığında ikinci kamera.

ToF sensörü.

Fiyat: 725 dolar

Vivo NEX Dual Display Edition dahil olmak üzere en iyi Vivo telefonlar listemizi sizinle paylaştık. Sizden de telefonlar hakkındaki yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlarınız için aşağıda yer alan yorum bölümünü kullanabilirsiniz.

Vivo iQOO 5 ve iQOO 5 Pro Fiyatı ve Özellikleri

iQOO 5 serisi, kullanıcılara yüksek yenileme hızına sahip ekran ve birinci sınıf kameralar sunuyor. Serinin en büyük cazibesi, iQOO 5 Pro’nun 120W hızlı şarj desteği ile birlikte gelmesinden kaynaklanıyor.

Tasarım: İQOO 5 serisi, 6.56 inç AMOLED ekranı destekleyen 120 Hz yenileme hızına sahip. İQOO 5’in ekranı düz, iQOO 5 Pro’nun ise kavisli kenarlı bir ekran tasarımı bulunuyor.

Delikli tasarıma sahip 20:9 en boy oranı ile satışa sunulan ekran, 1.300 nit parlaklığı, yüzde 100 P3 renk gamını ve HDR10 Plus ‘ı destekliyor. Bu telefonlar, ekran içi parmak izi okuyucularla donatılmış. Serinin kalınlığı 8.32 milimetre ve ağırlığı ise 197 gram olarak belirtiliyor.

Kamera: iQOO 5 ve iQOO 5 Pro telefonlar, 16 megapiksel ön kameralarla donatılmış. İQOO 5 serisinin arka tarafında üçlü kamera sistemi bulunuyor. Ana lens olarak Samsung GN1 50 megapikselden oluşuyor.

Vivo X50 Pro Plus’da bulunan aynı ana kamera oyunudur. İQOO 5 Pro’nun arka kamera kurulumu, 120 derecelik görüş alanına sahip 13 megapiksel ultra geniş lens ve 13 megapiksel periskop telefoto lens içeriyor.

İQOO 5’in kamera kurulumundaki diğer lensler, 13 megapiksel ultra geniş lens ve 8 megapiksel portre lensi içeriyor. İQOO 5, EIS ve 20x dijital yakınlaştırmayı desteklerken, iQOO 5 Pro, OIS, 5x optik yakınlaştırma, 60x hibrit yakınlaştırma ve 8K video kaydı desteği ile birlikte geliyor.

Teknik Özellikler: Snapdragon 865 işlemci, iQOO 5 serisini LPPDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama ile destekliyor. Seri, termal iletkenlik jeli ile daha büyük bir VC sıvı soğutma ısı yayma sistemi ile birlikte geliyor. İQOO 5 serisi, iQOO UI 5.0 tabanlı Android 10 işletim sistemi üzerinde çalışıyor.

İQOO 5, 55W hızlı şarj desteğine sahip 4.500mAh batarya barındırıyoe. Öte yandan, Pro sürümü, 120W hızlı şarjla birlikte gelen daha küçük bir 4.000 mAh batarya ile destekleniyor.

Şirketin daha önce iddia ettiği gibi, 120W şarj teknolojisinin iQOO 5 Pro’yu tamamen şarj etmesi yalnızca 15 dakika sürüyor. İQOO 5 ikilisi, çift SIM desteği, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, X ekseni doğrusal motor, USB-C, dahili ses yongasına sahip stereo hoparlörler, yüz tanıma ve Yüksek Çözünürlüklü ses desteği de bulunduruyor.

Fiyat:

iQOO 5

8 GB RAM + 128 GB depolama – 576 dolar

12 GB RAM + 128 GB depolama – 619 dolar

12 GB RAM + 256 GB depolama – 662 dolar

Renkler: Star Trace ve Hao Ying

iQOO 5 Pro

8 GB RAM + 256 GB depolama – 720 dolar

12 GB RAM + 256 GB depolama – 792 dolar

Renkler: Track Version ve Legendary Edition

Vivo Y20 (2021)

Tasarım: Vivo Y20 (2021), 164.41 x 76.32 x 8.41mm boyutları olan plastik gövdeli bir akıllı telefon. Telefon 192 gram ağırlığında. 720 x 1600 piksel HD + çözünürlük ve 20: 9 en boy oranı sunan 6,51 inç IPS LCD ekran ile donatılmış.

Teknik Özellik: Vivo Y20 (2021) akıllı telefonu, Helio P35 işlemci tarafından destekleniyor. İşlemciye 4 GB RAM eşlik ediyor. Telefon, yalnızca 10W şarjı destekleyen 5.000 mAh batarya ile çalışıyor. Telefonda, FunTouch destekli Android 10 işletim sistemi bulunuyor.

Kamera: Vivo Y20’nin (2021) ön tarafında 8 megapiksel bir selfie kamerası bulunuyor. Akıllı telefonun arka tarafında dikey üçlü kamera sistemi yer alıyor. 13 megapiksellik bir ana kamera, 2 megapiksellik bir bokeh kamera ve 2 megapiksel makro lens ile bir LED flaş içeriyor.

Renk ve Fiyat: Telefonun Dawn White ve Nebula Blue adlı iki renk seçeneği var. Fiyatı ise yaklaşık 100 dolar olarak belirtiliyor.