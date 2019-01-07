İnternet kulllanıcılarının ilgisini çeken konulardan biri en iyi VPN servisleridir. Hepimiz sınırsız internet kullanıyorsuz fakat bazı sitelere erişim engelleriyle karşılaşabiliyoruz. Bunları aşmak içinse VPN servislerini kullanmak gerekiyor.

Haberlerden tutun, filmlere, sosyal platformlardan, videolardan canlı yayınlara, hava durumu bilgilerinden, trafik raporlarına ve birçok şeyi internet üzerinden gerçekleştiriyoruz. Ancak bunu yapmamızı engelleyen durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Sayısı artan çevrimiçi kimlik hırsızlığı, casus yazılım, veri kaybı, gizli dinleme, fidye yazılımı ve diğer birçok zararlı siber problemin ardında hiçbir zaman pek güvende olamıyoruz. İnternette hiç kimse tam olarak güvende değil ve korsanların ve gözetmenlerin internete bağlı cihazlarınıza erişip kişisel bilgilerinizi çalması, tahmin ettiğinizden daha kolay. Bu tür bilgiler hem duygusal hem de maddi açıdan büyük zarar vermek için kötüye kullanılabilir.

Verilerinize erişmek için korsanlar IP adresinizi bir nevi silah olarak kullanırlar. Çünkü IP adresiniz ile konumunuzu, şehrinizi, PIN kodunuzu, ISS’nizi ve diğer pek çok bilgiyi izleyebilirler. Yani eğer bir şekilde IP adresinizi gizli hale getirebilirseniz veya en azından onu maskeleyebilirseniz korsanların cihazlarınıza erişmesi daha zor olacaktır.

VPN, gerçek konumunuzu ve IP adresinizi gizler ve size geçici bilgiler atar. Bu yüzden herhangi biri konumunuzu, IP adresinizi, çevrimiçi etkinliklerinizi izleyemez. Bunun yanında coğrafi kısıtlamaların da üstesinden gelmenizi sağlar. Ülkenizde engellenen bir içeriği rahatlıkla görebilirsiniz. Bizler de faydaları saymakla bitmeyen VPN servislerinin en iyilerini sizler için listeledik.

En Hızlı ve En İyi VPN Programları

Bütçenize ve ihtiyaçlarınıza göre kendiniz için en iyi VPN’yi elde etmenizi kolaylaştıracak listeyi sizlerle paylaşıyoruz. En iyi VPN servislerinin yer aldığı listemizde, servisler hakkında kısa bilgiler vermeyi de ihmal etmedik.

Proton VPN

Proton VPN servisi internet üzerinde bulabileceğiniz en başarılı ücretsiz VPN servislerinden biridir. VPN güvenli e-posta hizmeti Proton postasının yapımcıları tarafından geliştirilmiştir. Tamamen ücretsiz olarak kullanabileceğiniz ve para harcamak zorunda olmadığınız Proton VPN’de veri kullanımı konusunda herhangi bir ısnırlama bulundurmuyor. Yani hiçbir ücret ödemeden her zaman kullanabilecepiniz bir VPN arayışındaysanız Proton VPN iyi bir seçenek. Ücretsiz sürümü kullanabilmeniz için ücretsiz bir hesap oluşturmanız talep ediliyor.

ExpressVPN

En hızlı VPN programlarından biri olan ExpressVPN’in en iyi özelliği 90’ın üzerinde ülkede sunucuları kullanıcılara sunabilmeleri ve gereksinimlere göre herhangi bir yeri tercih edebilmeleridir. ExpressVPN’in sunucular listesi mükemmel seçenekleri size sunuyor. VPN hızlı ve güvenli bir bağlantı sunmaktadır. Buna ek olarak DNS sızıntı koruması, otomatik bağlantı ve güvenlik duvarını atlamak için gizli mod da dahil olmak üzere tüm üst segment fonksiyonları sunar. ExpressVPN her cihaz ve platform için uygulama sunmaktadır.

ExpressVPN servisi verilerinizi 256-bit şifreleme, katman 2 tünel protokolü, internet protokolü güvenliği noktadan noktaya tünelleme protokolü ve güvenli yuva tünel protokolü ile korur. Tek eksiğinin ücretsiz olarak sunulmaması diyebiliriz fakat servis 30 günlük para iade garantisi veriyor. VPN servisinden memnun kalmazsanız paranızı geri alabiliyorsunuz.

Hide.me

Halka açık Wi-Fi alanlarında güvenli şekilde internette gezinmek ister misiniz? Hide.me VPN tam olarak bu iş için düzenlenmiş. Bu alanlarda gizlilik kaybı ve veri hırsızlığı olmadan kablosuz ağları kullanmanızı sağlar. Hide.me VPN, tamamen ücretsiz bir servis. Program, OpenVPN şifrelemesi sayesinde güvenliğinizi korur. Engellenmiş veya yasaklanmış olan içeriklere de 22 ülkeye dağıtılmış olan 28 sunucu aracılığıyla ulaşabiliyorsunuz, fakat veri kullanım sınırlaması bulunuyor ve her ay yalnızca 2 GB veri kullanabiliyorsunuz. Bu servis ücretsiz olarak 2 haftalık deneme sürümü sunuyor ve bu süre boyunca sadece 500 MB veri kullanımına izin veriyor. Servisin Türkçe dil desteği sistemini de söyleyelim.

WindScribe

WindScribe VPN programı, internet üzerinde görebileceğiniz en popüler ücretsiz VPN servislerinden biridir. Bu VPN sunduğu özellikler ile görebileceğiniz en iyi ücretsiz VPN servislerinden biri olarak öne çıkıyor. WindScribe VPN ile ilgili en güzel detay uygulamanın her ay 10 GB’lık veriyi ücretsiz olarak kullanmanıza izin veriyor olması. Hatta WindScribe’a arkadaşlarınızı üye yaparak, bu sınırı yükseltebilirsiniz. Her davet ettiğiniz kişi size 1 GB veri kullanım hakkı kazandırıyor. Eğer Twitter hesabınız ile ilgili tweet atarsanız, 5 GB veri hakkı kazanırsınız. WindScribe, bağlantı kayıtlarınızı, IP adresinizi ve ziyaret ettiğiniz sitelerin kaydını tutmaz.

BetterNet

Sırada sadeliği ile bilinen ücretsiz bir VPN servisi var. BetterNet yeni başlayan kullanıcıların tercih edebileceği VPN servislerinden birisi. Bu uygulamayı kayda değer kılan özelliklerinden biri, kullanım sınırı bulunmamasıdır. Betternet VPN’yi, veri kullanımı konusunu dert etmeden dilediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz. BetterNet’in tek kötü yanı ise bağlanacağınız sunucuyu seçmenize izin vermemesidir.