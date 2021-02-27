En İyi Western Filmleri 2021

Vahşi batı severler ve aksiyon peşinde koşanlar için birbirinden güzel 15 film derledik. Zamanla liste güncellenecektir. Takipte kalın! İyi seyirler.

1.İyi, Kötü ve Çirkin

İyi, Kötü ve Çirkin, üç silah arkadaşının maceralarını konu ediyor. Ortak bir hedefe doğru değişik nedenlerle yol almakta olan üç silah arkadaşı aslında kader açısından yolları kesişmiş insanlardır. İsimleri İyi, Kötü ve Çirkin olan bu kişiler için o dönemdeki Amerikan İç Savaşı bir araçtır. İyi ile Çirkin’in risk barındıran ancak iyi para getiren işleri mevcuttur. Çirkin, aranan azılı bir suçlu olduğu için İyi onu adalete teslim edip önce ödülünü alıyor sonra da darağacından riskli bir metot ile kurtarıp bir sonraki işe kadar sağ kalmasını sağlamaktadır. Bir gün gizli bir hazinenin ortaya çıkmasıyla ikilinin araları bozulur. Onlar birbirleriyle didişirken ortaya üçüncü bir hazine avcısı çıkar; o da Kötü adındaki kişidir. Artık her şeyin başka türlü yaşanma zamanıdır.

2.Maskeli Süvari

Butch Cavendish, Vahşi Batı eyaletlerinde nam salmış azılı bir hayduttur ve çetesiyle işlediği cinayetler, yıllardır sürdürdüğü zulüm nedeniyle idama mahkum olmuştur. Tren yolu açılış töreninde halka ‘armağan’ olarak asılmasına karar verilmiştir, fakat onu kasabaya taşıyan tren vagonundan kaçmayı başarır. Peşine takılan bölge süvarilerini ise pusuya düşüren Cavendish’in önünde şimdi kimse kalmamıştır. Kendisini adalete adamış, gizemli maskeli bir süvari ve yüzü ‘savaş’ boyasıyla kaplı Kızılderili Tonto dışında…

İlk kez 1930’lu yıllarda ABD’de bir radyo programında ortaya çıkan Maskeli Süvari karakteri daha sonra televizyon dizisi ve sinema filmleriyle ete kemiğe bürünmüştü.

3.The Hateful Eight

Western türündeki film, İç Savaş’ın bitmesinden altı, sekiz ya da 12 yıl sonra, bir grup yabancının, tipiden kurtulmak için dağdaki bir konaklama yerine sığınmasını ve gizli bağlılıkların hayatta kalmalarını tehdit ettiğini anlamalarını konu ediyor. The Hateful Eight’te bir posta arabası, kış soğuğu yaşayan Wyoming’den geçer. Yolcular, cellat John Ruth ve yakaladığı kaçak Daisy Domergue, Domergue’nun adalete teslim edilmesi için Ruth’un “Cellat” olarak bilindiği Red Rock kasabasına hızla yol alır. Yolda iki yabancıyla tanışırlar: Biri, kötü şöhretli bir ödül avcısı olan, zenci bir eski federasyon askeri Binbaşı Marquis Warren ve diğeri de kasabanın şerifi olduğunu iddia eden güneyli haydut Chris Mannix. Tipide yollarını kaybeden Ruth, Domergue, Warren ve Mannix, bir dağ geçidindeki konaklama yeri olan Minnie’s Haberdashery’ye sığınır. Minnie’s’e vardıklarında onları mekânın sahibi değil, dört yabancı karşılar: Minnie annesini ziyaret ederken Minnie’s’e göz kulak olan Bob, Red Rock celladı Oswaldo Mobray, Kovboy Joe Gage ve Müttefik Sanford Smithers. Fırtına, dağdaki konaklama yerini etkisi altına alırken, sekiz gezginimiz, Red Rock’a hiç varamayabileceklerini öğrenir.Usta yönetmen Quentin Tarantino’nun son projesi olan ‘The Hateful Eight’ senaryosunun internete sızması sonrasında Tarantino tarafından iptal edimişti. Ancak daha sonra çekilmesine karar verildi.

4.Zincirsiz

Zincirsiz, Köle Django’nun Alman asıllı ödül avcısı Dr. King Schultz ile yolunun kesişmesiyle başlıyor. Django, eski efendisini ölü ya da diri ele geçirmek isteyen Schultz ile anlaşmaya varır ve özgürlüğü karşısında Brittle kardeşleri kendisine getirme sözü verir. Görev başarıyla tamamlanır ama ikilinin yolları ayrılmaz Schultz ve Django beraber Güney’in en çok aranan suçlularının peşine düşerler… ‘Avlanma’ hünerini her geçen gün geliştiren Django’nun artık tek bir hedefi vardır: köle ticareti yüzünden kaybettiği eşi Broomhilda’yı bulmak ve onu kurtarmak… Bu hedef onları kötü şöhretli “Candyland” çiftliğine ve çiftliğin sahibi olan Calvin Candie’ye götürecektir.

5.Gold

1898’de Klondike’da yapılan Altın Talanı esnasında, Emily Meyer, Kuzey’e doğru seyahat eden bir grup Alman göçmene katılır. Kendilerini neyin beklediğinden bihaber olan yeni tecrübesiz talancı, Ashcroft kasabasından ayrılır ve uzun yolculuğun fitili ateşlenir. Bir süre Kanada’nın görkemli yabanı içerisinde kaybolmaya ve güçlerini yitirmeye başlarlar. Daha da kötüsü ellerindeki harita onları hiçbir yere götürmemektedir. Kısa süre sonra aralarında büyük bir gerilime sebebiyet verecek olan grup içi çatışma başlar.

6.Pale Rider

Coy LaHood (Richard Dysart) kendi maden ocağında , bağımsız çalışan maden işçilerini bölgeden uzaklaştırmak için terör saçmaya başlar. Preacher (Eastwood) madencilerin kampına gelerek, onlara yardım eder. Bunun üzerine maden ocağı sahibi yeni adamlar kiralar, fakat bu adamlar en yüksek rakamı ödeyene sadık olacaklardır. LaHood altın öder, fakat Preacher’ın vaadettiği pahabiçilemezdir: Bağımsızlık

7.The Dark Valley

19. yüzyılın sonlarında, karlı Alplerde bulunan bir köye, atının sırtında Greider adında bir yabancı gelir, hava şartları oldukça kötüdür ve küçük topluluktan sığınabileceği bir yer ister. Bu köyde yabancılara yer yoktur ancak karşılığında altın verecektir ve bu şekilde ikna olurlar. Greider, kendine kalacak bir ev bulur. Kısa süre içinde köy karla kaplanır ve köyün önde gelen kişilerinden birinin oğlu bir kaza sonrası hayatını kaybedince herkesin şüphelendiği tek bir isim olur…

20. Andreas Prochaska’nın festivallerde ilgiyle karşılanan western filminin başrollerinde Sam Riley, Tobias Moretti ve Helmuth Häusler bulunuyor

8.Track of the Cat

1880’li yıllarda kuzey Kaliforniya’nın kuzeyinde bir çiftlikte yaşayan aile, sığırlarının sürekli bir panter tarafından öldürülmesinden muzdariptir. Olağandışı yağan kar nedeniyle çiftliklerinde mahsur kalan aile, bir yandan sığırlarını öldüren panterler ile uğraşırken bir yanda da kendi içlerinde yaşadıkları sorunlarla mücadele eder.

9.The Big Sky

Trapper lakaplı Jim Deakins, yaşadığı yer olan KEntucky’i terk eder ve St. Louis’e çalışmaya gider. Oraya doğru giderken Boone Caudell ile karşılaşır. Boone’un amcası da onlar gibi tüccardır ve yerlilerin bölgesinde kürk ticareti yapmaktadır. Ancak yolculukları da, ticaretin sorunsuz yapılması da oldukça zorlu geçecektir.

10.Muhteşem Yedili

Vahşi Batıda yedi silahşör sanayici Bartholow Bogue’un sert yönetimi altındaki fakir bir köyü korumak için tutulur. Ödül avcıları, kumarbazlar ve kiralık silahlı adamlardan oluşan bu grupta Sam Chisolm, Josh Farraday, Goodnight Robicheaux, Jack Horne, Billy Rocks, Vasquez ve Red Harvest yer almaktadır. Bu 7 kişilik grup sakin Rose Creek kasabasını gelecek büyük saldırıya karşı hazırlarken, kendi içlerindeki değerleri de yeniden keşfederler.

Yönetmenliğini Antoine Fuqua’nın üstlendiği filmde Chris Pratt, Haley Bennett, Denzel Washington, Ethan Hawke, Vincent D’onofrio gibi isimler yer alıyor. Filmin senaryosunda ise Nic Pizzolatto ve Richard Wenk imzası var. 1954 yapımı Japon filmi Yedi Samuray’ın Amerikan uyarlaması olan film 1960’da çekilen The Magnificent Seven’ın yeniden yapımı.

11.Kanunsuzlar

Kaçakçılıkla nam salmış Bondurant kardeşlerin gerçek hikayesinin anlatıldığı film, Büyük Depresyon döneminde Virginia eyaletinde yasa dışı yollarla zengin olan alkol üreticilerini ve kaçakçılarını odağına alıyor. Bondurant ailesine mensup 3 kardeşin birbirine olan sadakati, kaçakçılıkla kazandıkları iyi paradan kendilerine pay isteyen devlet görevlileri karşısında da sınanıyor.

Yönetmenliğini en son The Road filmine imza atan John Hillcoat’un üstlendiği film Tom Hardy, Guy Pearce, Gary Oldman, Shia LaBeouf, Jessica Chastain ve Mia Wasikowska gibi yıldızlardan oluşan bir kadroya sahip. Yapım 2012 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışmıştı. Avrupa’nın çeşitli festivallerini gezen filmin yurtdışı eleştirmen notu da bir hayli yüksek.

12.Dönüşü Olmayan Nehir

Altına Hücum döneminde Kanada’da geçen hikaye yolları kesişen üç yabancının hikayesini anlatıyor. Hapisten yeni çıkmış Matt genç oğlu Mark ile birlikte çiftliğinde yaşamaktır. Bir gün iki ziyaretçi kapısını çalar. Kumarbaz olan Harry Weston ve salon şarkıcısı eşi Kay, çiftliğin yakınındaki nehirde rafting yaparken kontrolü kaybetmişler ve kendilerini Mark’ın çiftliğinin yakınlarında bulmuşlardır.

Bir süre sonra Harry, Matt’in atını da çalarak kaçar ve Kay’i geride yalnız bırakır. Yerliler saldırısına uğrayan Harry, oğlu ve Kay, kendilerini savunacak durumda olmadıkları için Weston’ın geride bıraktığı botla nehirde yeni bir maceraya başlarlar.

13.Düello

Yönetmen Takashi Miike’nin “Uzakdoğu-Western denemesi bu yapımda iki esrarengiz tipleme; Beyaz elbiseli Genji ve kırmızı elbiseli Heike’nin hikayesi aktarılıyor. Yoksul bir dağ kasabasında, efsanevi bir hazineyi ararken karşı karşıya gelen bu iki ilginç insana bir eksantrik kişi daha katılacaktır: Doğuştan yetenekli bir atıcı olan yalnız bir silahşör! Onun kasabaya gelişiyle herkes onun hangi çeteye katılacağını merak eder. Bu durum sonunda şiddetli bir güç gösterisiyle patladığında, aşağılık hileler, ihanet, şehvet ve aşk çarpışmaya başlayacaktır.

14.Jeremiah Johnson

1846-1848 yılları arasında geçen Meksika Savaşı’nda yer almış eski bir asker olan Jeremiah Johnson Batı’ya giderek huzuru ve yalnızlığa ulaşmayı hedefler. Rock dağlarında sürmeye başlayacağı yaşamdaki tek hedefi bir dağ adamı olabilmektir. Bu alanda eğitim de alan Jeremiah, dağda karşılatığı ilk kış mevsiminde bir hayli çetin şartlarda yaşamaya başlar. Ne var ki arzu ettiği yalnızlığın tadını sürüyor olsa da medeniyetten uzaklaşamaz.

Jeremiah Johnson özellikle de Sydney Pollack ve Robert Redford birlikteliğinden doğan büyüleyici sonucu görmek için kaçırılmaz bir fırsat.

15.The Ballad of Buster Scruggs

Western türündeki filmde altı farklı öykü konu ediliyor. Vahşi Batı hakkındaki birbirinden farklı 6 öykü, İç Savaş’ın son zamanlarında yaşanan olayları ele alıyor. Yönetmen koltuğunda Joel & Ethan Coennam-ı diğer Coen Kardeşlerin oturduğu filmin kadrosunda James Franco, Liam Neeson, David Krumholtz, Brendan Gleeson, Zoe Kazan, Stephen Root gibi isimler yer alıyor.