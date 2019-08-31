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En İyi WinRAR Alternatifi Dosya Sıkıştırma Programları 2019

2019 yılının en iyi dosya sıkıştırma programlarını sizler için listeledik. WinRAR alternatifi en iyi dosya sıkıştırma programlarını öğrenmek için en iyi yerdesiniz...

By Muhammed Arslan

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Depolama alanınız azalıyorsa veya internette dosya paylaşmak istiyorsanız, dosya sıkıştırma programları işinizi oldukça iyi görecektir. Zaten WinRAR programını bilmeyen yok. Windows’un en iyi ve en gerekli programlarından birisi.

Dosyaları sıkıştırmak istiyorsanız bol miktarda dosya sıkıştırma yazılımı vardır. Ancak, her yazılım farklı dosya arşivi formatlarını destekler ve farklı özellikler sunar. Zamanını çok azsa iyisini seçmek zaman alan bir iş olabilir. Bu yüzden, bu süreci sizin için kolaylaştırdık.

İşte Windows ve Mac’te dosyaları sıkıştırmak için kullanabileceğiniz en iyi WinRAR alternatifi dosya sıkıştırma programlarının bir listesi. WinRAR’ı listemize eklemedik, dilerseniz listemizin en altında indirme bağlantısını bulabilirsiniz.

2019 Yılının En İyi Dosya Sıkıştırma Programları

1. WinZip – En İyi Zip Programı

WinZip, çok az insan tarafından kullanılan en popüler dosya sıkıştırma yazılımlarından biri olduğu için tanıtım gerektirmez. Dosyalarınızı verimli bir şekilde sıkıştırabilir, koruyabilir, paylaşabilir ve açabilirsiniz.

En İyi WinRAR Alternatifi Dosya Sıkıştırma Programları 2019
WinZip

Ayrıca Google Drive, OneDrive ve Dropbox gibi birden fazla bulut depolama hesabını bağlama özelliği sunar. WinZip’in öne çıkan özelliklerinden biri, büyük dosyaları sıkıştırmanıza ve posta olarak ek olarak göndermenize olanak sağlayan ZipSend özelliğidir.

Desteklenen Formatlar: zip, tar, gzip, cab, rar, 7z, IMG, ISO, XZ, VHD, VMDK, lha/lzh

2. 7-zip – En İyi Açık Kaynak Kodlu Dosya Sıkıştırma Programı

7-zip, yüksek sıkıştırma oranına sahip popüler bir açık kaynaklı dosya sıkıştırma programıdır. Önceliğiniz dosyaları sıkıştırmak ve dosya boyutunu minimumda tutmaksa, 7-zip ideal seçiminiz olmalıdır.

En İyi WinRAR Alternatifi Dosya Sıkıştırma Programları 2019
7-Zip

7-zip, açık kaynaklı olması nedeniyle yazılımı kullanmak ücretsizdir. Güçlü AES-256 şifreleme ve entegre bir dosya yöneticisi, Windows Shell ile entegrasyon, 7z formatı için kendiliğinden açılan özellikler ve FAR Manager için bir eklenti gibi kullanışlı özelliklerle geliyor.

Desteklenen Formatlar: 7z, XZ, BZIP2, GZIP, TAR, ZIP and WIM. Unpacking only – AR, ARJ, CAB, CHM, CPIO, CramFS, DMG, EXT, FAT, GPT, HFS, IHEX, ISO, LZH, LZMA, MBR, MSI, NSIS, NTFS, QCOW2, RAR, RPM, SquashFS, UDF, UEFI, VDI, VHD, VMDK, WIM, XAR and Z.

3. PeaZip – En İyi Zip Dosya Açma Programı

ZIP dosyalarıyla düzenli olarak uğraşıyorsanız, PeaZip, denemeniz gereken sıkıştırma aracıdır. Bu ücretsiz dosya sıkıştırma yazılımı, sıkıştırma ve arşivleme dosyalarını çok kolay bir şekilde yapar. 150’den fazla farklı formatı destekliyor.

En İyi WinRAR Alternatifi Dosya Sıkıştırma Programları 2019
PeaZip

Ayrıca PeaZip, şifreli bir şifre yöneticisi, iki faktörlü kimlik doğrulama, çift dosyaları arama, arşivleri çoklu dosyalara bölme ve zamanlamayı arşivleme gibi bazı ek özellikleri de içerir. PeaZip, farklı kaynak türlerini kısıtlarken, farklı dosya türlerini sıkıştırmak istiyorsanız, ihtiyaç duyabileceğiniz birçok gelişmiş özelliğe sahiptir.

Desteklenen Formatlar: 7z,  Google Android’s apk, bz, bz2, bzip2, tbz2, tbz, gz, gzip, tgz, tpz, tar, zip, zipx, z01, smzip, arj, cab, chm, chi, chq, chw, hxs, hxi, hxr, hxq, hxw, lit, cpio, deb, lzh, lha, rar, r01, 00, rpm, z, taz, tz, iso, Java (jar, ear, war), pet, pup, pak, pk3, pk4, slp, [Content], xpi, wim, u3p, lzma86, lzma, udf, xar, Apple’s dmg, hfs, part1, split, swm, tpz, kmz, xz, txz, vhd, mslz, apm, mbr, fat, ntfs, exe, dll, sys, msi, msp, Open Office / Libre Office (ods, ots, odm, oth, oxt, odb, odf, odg, otg, odp, otp, odt, ott), gnm, Microsoft Office (doc, dot, xls, xlt, ppt, pps, pot, docx, dotx, xlsx, xltx), Flash (swf, flv), quad, balz, bcm, zpaq, paq8f, paq8jd, paq8l, paq8o, lpaq1, lpaq5, lpaq8.

4. Zipware

Zipware, Windows platformu için başka bir mükemmel dosya sıkıştırma programıdır. Neredeyse tüm büyük arşiv formatlarını destekler ve küçük ve büyük arşiv dosyalarını kolayca yönetebilir. Zipware ile parola korumalı arşiv dosyaları oluşturabilir.

En İyi WinRAR Alternatifi Dosya Sıkıştırma Programları 2019
ZipWare

Aynı zamanda Windows Explorer’dan arşivleme işlevlerini gerçekleştirebilir ve popüler arşiv biçimlerini 7z ve Zip’e dönüştürebilirsiniz. Yazılım ayrıca, arşivleri gereksinimlerinize göre farklı birimlere bölme seçeneği sunar. Ek olarak, Zipware şifrelerinizi saklamak ve yönetmek için bir şifre yöneticisi ile birlikte gelir.

Desteklenen Formatlar: ZIP, ZIPX, 7Z, RAR, RAR5, ISO, VHD, MSI, GZIP, BZIP2, TAR, CPIO, DEB, DMG, LZH, LZMA, LZMA2, PPMd, NSIS, RPM, UDF, WIM, XAR, XPI, CBR, CBZ, XZ, Z

5. Hamster Zip Archiver

Kullanımı kolay ve ayrıca gelişmiş sıkıştırma işlemleri gerçekleştiren bir dosya sıkıştırma programı istiyorsanız, Hamster Zip Archiver ideal bir seçimdir. Bu ücretsiz yazılım bilinen tüm formatları destekler ve sürükle ve bırak arayüzü, noob’un bir dosyayı sıkıştırmasını bile kolaylaştırır.

En İyi WinRAR Alternatifi Dosya Sıkıştırma Programları 2019

Ayrıca, Google Drive, Dropbox ve Yandex Disk gibi bulut hizmetleriyle entegrasyon, sıkıştırılmış dosyaları paylaşanlar arasında oldukça popülerdir. Ancak, Hamster Zip Archiver, yalnızca Windows platformu için kullanılabilir.

Desteklenen Formatlar: zip, 7z, arj, bz2, tbz, gzip, deb, dmg, img, gz, tgz, hfs, lzh, rmp, pkg, z, taz, cab, iso, rar, tar, wim, swm and jar.

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