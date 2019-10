En İyi Wordpress Duyuru Eklentileri

En iyi wordpress duyuru eklentileri ne işinize yarayacak? Bu yazımızda sizlere bunu aktaracağız. Diyelim ki WordPress siteniz var ve reklam yayınlamak istiyorsunuz. Ya da öne çıkan bir haberinizi sitenizin üst kısmına eklemek istiyorsunuz, bu durumda sitenize bir duyuru eklentisi eklemek çok fazla işinize yarayacaktır.

Duyuru eklentileri sitenize eklendiğinde olduğukça dikkat çeker. Bu sayede para kazanmanıza büyük yardımcı olur. Tabi ki hemen her WordPress teması bu tür eklentileri beraberinde getirmiyor. Bundan dolayı da eklentiler büyük kolaylık sağlıyor.

İhtiyaçlarınıza bağlı olarak, en iyi WordPress duyuru eklentileri arasında seçim yapabilirsiniz. Tabi ki her birisinin sunduğu özellikleri birbirinden farklı. Bundan dolayı da seçimi en iyi şekilde ihtiyaçlarınız doğrultusunda belirleyebilirsiniz. İşte sizler için hazırladığımız en iyi WordPress duyuru ekelntileri.

WordPress için En İyi Duyuru Eklentileri

WordPress temanıza yeni bir bölüm eklemek ister misiniz? En iyi duruyu eklentileri arasında bu eklenti, özel bildirim çubuğu oluşturmanıza olanak sağlıyor. Üstelik bildirim çubuğunuza bir de kendinize ait buton ekleyebilir ve butona isim girebilirsiniz.

Sattığınız bir ürünü öne çıkarmak isterseniz ya da öne çıkan bir yayınızı göstermeniz açısından son derece güzel bir uygulama. Easy Notification Bar, WordPress 5.2.0’da sunulan yeni “wp_body_open” özelliğini kullanarak, herhangi bir temayla senkronize şekilde çalışmasna olanak sağlıyor.

Diğer sabit duyuru eklentilerinie karşın, bu eklenti sitenizde bulunan ana bildirim çubuğuna benzer br işleve sahip. Bu sayede sayfayı aşağı kaydırdığınızda hala görünür şekilde kalabilir.

Ayrıca bkz: CDN Nedir? WordPress için En İyi CDN Servisleri 2019

Ziyaretçilerin %98’i aradığı özelliği bulamadığı için doğrudan sitenizden çıkmayı tercih ediyor. Bu da bir şekilde vaktinizi, paranızı ve trafik artırma çabalarını boşa çıkarıyor. Müşteri ağı oluşturmak, e-posta listenizi büyütmek, ardından sosyal medyanızı oluşturmak ve gelirinizi artırmak için en iyi duyuru eklentisi Hello Bar oluyor.

Hello Bar’ı kullanan 500.000’den fazla dijital pazarlamacı, girişimci ve blog yazarı var. Üstelik en iyi referansı kendi yapımcısı oluyor Forbes En iyi 10 Dijital Pazarlamacı listesindeki Neil Patel tarafından geliştirilmiştir. Ayrıca kullanımı son derecede kolaydır.

Neil Patel ve ekibi neredeyse on yıl boyunca açılır reklam stratejilerini mükemmelleştirerek, Hello Bar’ı sektördeki en eski ve en güvenilir duyuru eklentisi haline getirdi. Çevrimiçi pazarlamacılar tarafından oluşturulmuş ve çevrimiçi pazarlamacılara yönelik olan Hello Bar, yalnızca açılır araçlar sunmaz, aynı zamanda hem yazılımı hem de sonuçları görmeniz için size bilgi vermek için süreç eğitimleri sunar.

Ayrıca bkz: WordPress kırık linkler için (404) Süper Eklenti

WPFront biraz daha sezgisel olarak geliştirilen bir duruyu eklentisidir. Ayrıca ücretsiz bir bildirim çubuğu eklentisi arıyorsanız, en iyi seçeneklerden birisi olmaktadır. WPFront Notification Bar eklentisi, kalıcı, kaydırma ofseti olan, çubuk yüksekliği ayarlamalı, otomatik kapanma, mesaj, düğme eylemi (link veya Javascript) ve daha fazlası için seçenekler içeren kendi paneline sahiptir.

Ayrıca benzersiz bir özelliği de var. Bildirim çubuklarınızın görüntülenmesi için tarih belirleme ve kullanıcı rollerini seçme özelliğine sahip olacaksınız. Bu da oturum açmış olan aboneler (veya yazarlarınız için) sınırlı süreli tanıtımlar oluşturmanıza olanak sağlayacak. Şayet bu tür özel duyurularını paylaşmak istiyorsanız, en iyi WordPress eklentileri arasında WPFrontmükemmel bir seçenektir.

Ayrıca bkz: Windows 10 İçin En İyi Programlar

En iyi WordPress duyuru eklentileri arasında WP Notification Bars eklentisi, WordPress destekli siteniz için bir bildirim çubuğu oluşturmanın basit bir yolunu sunar. Sitenize özel metinler ve butonlardan oluşan sınırsız sayıda duyuru paneli ekleyebilirsiniz.

Ayrıca bildirim çubuğunu belirli sayfalarda veya yazılarınızda, Google veya Facebook ziyaretçilerine gösterme ayarları da mevcuttur. Aynı zamanda en iyi seçeneklerden birisi olarak trafik kaynaklarına uygun olarak farklı bildirimler sunmanız da mümkün. Özel arka plan, metin ve buton renkleri için renk seçicileri de bulunmaktadır.

Ayrıca bkz: En İyi Ücretsiz Hosting Siteleri 2019

Web sitenize bir duyuru paneli eklemenin en kolay yolu. Bu eklenti web sitenizin en üstüne basit ve temiz bir bildirim çubuğu ekleyerek ziyaretçilerinize iletmek istediklerinizi iletmenize olanak sağlar. Ayrıca özelleştirilebilir arayüzü sayesinde çekici duyurular yapmanıza yardımcı oluyor. Ayrıca tamamen ücretsizdir.

Kendi paneli sayesinde site ziyaretçilerinize mesajlar ve bağlantılar göstermek için kendi üst çubuğunuzu tasarlayabilirsiniz. Renginizi, kaydırmadaki görünürlüğü, mesajı ve buton metnini belirleyebilirsiniz. Gelişmiş seçenekler için kullanılabilen bir Pro sürümü var.