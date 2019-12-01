En İyi Xiaomi Akıllı Ürünleri – Kasım 2019

Geride bıraktığımız Kasım ayında da bir grup Xiaomi akıllı ürünü piyasaya sürüldü ya da duyruldu. Xiaomi, yüksek teknoloji sektörünün en üretken şirketlerinden biri. Bu yılın geri kalanında olduğu gibi,Kasım ayında da bir sürü akıllı ürün yayınladı. Ve çoğu da son derece mükemmel cihazlar. Bu nedenle, geride bıraktığımı ayın en yenilikçi şeylerini keşfetmeniz için, Kasım 2019’da piyasaya sürülen ve duyrulan en iyi Xiaomi akıllı ürünlerini seçtik.

Xiaomi Mi TV 5 Pro

Xiaomi TV’lerin çoğundan farklı olarak, Mi TV 5 Pro amiral gemisi sınıfı bir akıllı TV. Dev şirket, 8K çözünürlüğe sahip bir Quantum Dot QLED ekranın yanı sıra HDR10 +, MEMC hareket telafisi, Dolby Audio ses, DTS HD ve yüzde 108 NTSC renk gamına destek veren marka oldu. İnanılmaz derecede yüksek görüntü kalitesi sunmanın yanı sıra, Xiaomi Mi TV 5 Pro, aynı zamanda akıllı bir televizyon.

4 GB RAM ve 64 GB yerel depolama ile eşleştirilmiş Amlogic T972 yonga seti tarafından desteklenmekte. PatchWall AI yardımcısını bir araya getiren şaşırtıcı bir tasarıma sahip. Gerçekten de, sadece 5.9 mm inceliğinde ve alüminyum vidasız bir gövdeyle satışa sunuldu. Xiaomi Mi TV 5 Pro, 537 dolar (yaklaşık 3.805 Türk Lirası) fiyat etiketiyle raflarda varlığını sürdürüyor.

Xiaomi Mi Watch

Mi Watch, Xiaomi’nin ilk Wear OS akıllı saati ve uzman kullanıcılar için en zeki, aynı zamanda en çekici olanı. Şirket, bileğinizi küçük bir akıllı telefon olarak düşündü. Kare şeklinde ekrana sahip Apple Watch benzeri bir tasarımı var. Ekran 326 ppi piksel yoğunluğu olan, 1.78 inç AMOLED panel içeriyor ve gövdesi metal ve seramikten yapılmış.

Mi Watch, Dünyanın ilk Wear OS (MIUI) uyarlamasını gerçekleştiriyor ve giyilebilir ürünler için en güçlü yonga seti olan Snapdragon Wear 3100 4G ile çalışıyor. Bu akıllı saat, 570 mAh kapasiteye ve iki güne kadar pil ömrüne sahip. 4G bağlantısı, NFC, GPS ve eSIM desteğinin yanı sıra XiaoAI sanal asistanı ve WeChat dahil olmak üzere 40’tan fazla benzersiz uygulamaya sahip bir yerleşik mağazası var. Xiaomi Mi Watch, 185 dolara (1.603 Türk Lirası) satılıyor.

Xiaomi Akıllı Yatak

Xiaomi ile yatağınız bile akıllı… Ekolojik bir şirket sayesinde, Xiaomi 8HMilan Akıllı Elektrikli Yatağı piyasaya sürdü. Bir düğme ve sesli komutlarla kontrol edebileceğiniz elektrikli bir yatak. Bu çözümler sayesinde en iyi konforu ve rahatlamayı sağlamak için istediğiniz açıya kaldırabilirsiniz.

Yatak, üst ve alt yarısının bağımsız olarak kontrol edilebildiği, sırasıyla 60 ve 30 dereceye kadar yükselen çift motorlu bir mekanizma ile çalışıyor. Birkaç pozisyonu da mevcut: düz mod, horlama önleme modu, okuma modu, TV modu ve sıfır yerçekimi modu. Kitle fonlaması 3 Aralık’ta başlayacak ve 285 dolara (1.637 Türk Lirası) mal olacak.

Xiaomi Mi Reader

Xiaomi, ilk e-kitap okuyucusunu anons ederek Amazon ve Kindle’ı adeta salladı. Mi Reader adlı cihaz yaklaşık 83 dolara (476 Türk Lirası) satışa sunuldu. E-Kitap Okuyucu, 1024 x 768p çözünürlük ve 212 ppi piksel yoğunluğa sahip 6 inç e-mürekkep ekran ile donatıldı.

Etrafınızdaki ışık koşullarına göre ayarlayabileceğiniz, önden aydınlatmalı LED ışıklı parlama önleyici bir ekranı da mevcut. E-kitap okuyucu, Android 8.1 Oreo ile çalışıyor ve 5.000 kitap içerebilen 16 GB dahili depolama özelliğine sahip. USB-C portu üzerinden şarj edilebilen ve birkaç hafta pil ömrü sağlayan 1.800 mAh bir bataryası da mevcut.

Xiaomi Mi Band 3i

Mi Band 3’ün yepyeni bir türevi olan Xiaomi Mi Band 3i oldukça nefes kesici bir tasarıma sahip ve kullanışlı. Yalnızca 25 dolara (143 Türk Lirası) satışa sunulan cihaz, temelde kalp atış hızı sensörü olmayan bir Mi Band 3. Aynı zamanda su geçirmez ve 110 mAh pil ve 0,78 inç boyutunda verimli bir AMOLED ekran sayesinde 20 güne kadar pil ömrü sağlar.

Xiaomi Mijia Translator

Bir akıllı telefon gibi görünüyor, ama tam olarak öyle değil. Xiaomi’nin ekolojik zincir şirketlerinden biri olan Qingping Technology Co. Ltd. tarafından üretilen Xiaomi Mijia bir çevirici. 184 dolarlık (1.057 Türk Lirası) fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü. Sesi algılamak ve çevirinin doğruluğunu artırmak için 6 mikrofon dizisi eklendi. Hatta 4,1 inç HD LCD ekran ve yabancı bir dilden çevirmek istediğiniz metnin fotoğraflarını çekebileceğiniz bir kamerası da mevcut. 18 farklı dili ve 170 farklı ülkeyi destekliyor.

Xiaomi Mijia Lazer Projektör

Son fakat az değil, Xiaomi Mijia Lazer Projektörü 710 dolara (yaklaşık 4.080 Türk Lirası) satışa sunuldu. Kompakt bir yapıda, sadece lazerli bir projektör değil, Mi TV’lerde bulunan ve aynı zamanda Xiaomi’nin akıllı ev aletleriyle etkileşime girmesini sağlayan MIUI özelleştirmesine de sahip. 2400 ANSI lümen parlaklığa ve yüzde 85’in üzerinde NTSC renk gamı mevcut. Ayrıca 10W stereo hoparlörü de içeren projektör, 8K video kod çözme ile 150 inçe kadar her türlü görüntüyü yansıtabiliyor.

Listemizden de anlaşılacağı üzere Xiaomi hem kullanışlı, hem de hoş tasarımlı ürünleri piyasaya sürmeye devam ediyor. Aralık ayında satışa sunulacak cihazları da sizin için derleyeceğiz fakat Kasım ayında satışa sunulan ve duyrulan ürünlerin yanı sıra telefonlarının da gayet başarılı olduğunun altını çizmekte de fayda var. Son çıkan Xiaomi telefonlarına tıklayarak ulaşabilirsiniz.