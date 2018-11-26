Çin’in Apple’ı olarak bilinen Xiaomi, genel olarak Çin ve Hindistan akıllı telefon pazarlarında büyük bir markadır. Son yıllarda dünya genelinde piyasalarda yerini alan şirket, oldukça geniş kitlelere hitap ediyor. Türkiye’deki resmi mağazasını da geçtiğimiz günlerde açmıştı.

Türkiye’deki mağazanın dışında hala Xiaomi marka cihazlara, genel olarak ithalatçı garantili firmalar aracı olarak kavuşmanıza imkan var. Genel olarak endişe ise “Bozulursa garanti kapsamı yok.” oluyor. Dolayısıyla telefonun özelliklerine bakılmaksızın doğrudan ön yargılara sebebiyet oluyor. Aslında endişelenmenize gerek yok. Şirket gerçekten Çin’in Apple’ı olarak ün kazanmasında ürettiği kaliteli cihazlar önemli rol oynuyor. Ayrıca artık bir mağazası var.

Xiaomi genel olarak telefonlardaki serisi, aşina olmayanlar için kafa karıştırıcı olabilir. Ancak bu genel olarak sizler için listelediğimiz telefonlara göz attığınızda, her hangi bir karışıklık yaşayamayacaksınız. Örneğin Redmi serisi değerlendirdiğimiz ilk seridir. Şirketin bütçe telefonlarını oluşturuyor. Bu yüzden fiyatları daha ucuzdur ve bir amiral gemisinden aldığınız aynı özellikleri ve performansı beklememelisiniz. Diğer seri ise Note serisidir. Şirketin, kullanıcılara sunduğu birçok özelliğe sahip geniş ekranlı telefonlardır. Son seri ise normal bir telefon olarak karşımıza çıkan eski Mi serisidir.

Mi 8 Pro, Mi 8 ve daha fütürist özelliklere sahip Mi Mix 2S gibi modeller özellik bakımından en üst sırada yer alıyor. Hatta önümüzdeki birkaç hafta içinde duyurulacak olan yeni modellerde gelecek. Hatta piyasaya sürülecek telefonlar arasında yakın zamanda Mi Mix 3 modelini de ekleyebiliriz.

İşte! 2018’in en iyi Xiaomi telefonları

Fiyatı bakımından aynı özelliklere sahip birçok telefon markasını arkada Mi 8 Pro, bir amiral gemisi olarak dünya çapında oldukça ün kazanmayı başarmıştır. Türkiye’de olmaması gerçekten üzüntü vericidir. Ancak diğer ülkelerden getirtme fırsanıtınız varsa kesinlikle tavsiye ettiğimiz bir telefondur.

Üst düzey performansı, kaliteli kamera kurulumları, arayüzünde bulunan gerçekten kullanışlı yazılımlar, gösterişli bir parmak izi sensörü ve kibar şeffaf arka panel tasarımı ile yaklaşık 500 poundluk bir ücret ile oldukça çekicidir.

Şaşırtıcı fiyat, çılgın performans, müthiş fotoğrafçılık, her zamankinden daha büyük bir 18.7:9 oranında AMOLED ekran ve harika bir 3D Yüz tanıma özelliği var. Sadece bu şekilde özetlemek bile telefonu oldukça çekici kılıyor. Şu anda GearBest sitesi üzerinden sadece 569 Dolarlık bir fiyat etiketi ile özellikleri bakımında rekabet ettiği telefonların birçoğundan birkaç yüz dolar daha ucuzdur.

Xiaomi’nin kablosuz şarj etme teknolojisini, su geçirmezlik ve Quad-HD ekranı açısından rakiplerine ayak uydurmadığını görmek biraz üzüntü verici. Ayrıca ekran içi parmak okuyucusunun da bulunmaması biraz eksik gibi duruyor. Ama fiyatını göz önüne alırsanız, şiddetle tavsiye edeceğimiz bir telefondur.

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Tam ekran telefon tabiri bu cihazla birlikte gerçekten özel bir şeye dönüşüyor. Artık kablosuz şarj, daha hızlı performans ve yapay zeka ile desteklenen çift kamera ile Mi Mix 2S, modern amiral gemisi telefonlarına her zamankinden daha yakın bir rakip.

Mi Mix 2S, üst düzey performans ve tasarıma sahiptir. Seramik ve parlak arka kaplama kılıfı ve 18:9’luk ekranı ile elinizde oldukça şık duracak. Google hizmetlerinin tamamı ile desteklenmiştir. Ayrıca Xiaomi marka telefonlar içinde seçim konusunda oldukça idealdir. Ancak biraz zayıf özelliklere sahip ön kameranın olması, kulaklık girişinin bulunmaması selfie severler ve kaliteli ses isteyenler için ideal seçenek olmasına neden olmuştur.

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Şüphe yok ki Pocophone F1, şimdiye kadar değerlendirmesini yaptığımız en iyi Çin menşeili telefonlardan biri.

Xiaomi, akıl almaz ucuz fiyat ile etkileyici ve yüksek özellikli telefon yaratma konusunda olağanüstü bir iş çıkardı. Piyasadaki en ince ve en hafif telefon olmayabilir, ancak tasarım hala çekici ve caziptir.

Mi 8’den hoşlanıyorsanız ve bütçeniz ona uygun değilse, o halde bu telefon tam sizin için.

Değerlendirdiğimiz bütçeye uygun Android telefonlar arasında bu model kadar başka iyi bir telefon galiba yok. Mi A2 Lite, 19:9’luk çentikli ekranı, çift arka kamera kurulumu ve iyi performans ile birinci sınıf bir tasarıma sahiptir. Depolama seçeneği oldukça fazladır ve çift SIM desteği bulunuyor.

Bunların yanı sırada 256GB kapasiteye kadar genişletilebilir microSD desteği de var. Muhtemelen sizler için oldukça ideal bir telefon olabilir.

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Mi Note 3 modeli, Mi 6 ve Mi Note 2 modelleri ile karşılaştırıldığında biraz daha düşük bir telefondur. Ancak bu düşüklüğünü telefonun düşük fiyatı ve çekici bir premium tasarım ile kapatıyor. Bir amiral gemisi işlemcisi olmamasına rağmen, oldukça seri bir performans sunan telefonun çok iyi bir çift kamera kurulumuna sahiptir.

4G olmadan telefon kullanabilirim derseniz idealdir. Ancak Google Play Hizmetlerini kendiniz yüklemelisiniz. Şayet bunları yaparım diyorsanız, sizin için yine uygun fiyatlı bir telefondur.

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Xiaomi’nin hız bakımından belkide en hızlı telefonları arasında değerlendirilen bu telefon, uygun fiyatı ile oldukça dikkat çekici hale geliyor.



Kendine has özgün tasarımı, Qualcomm Snapdragon 835 yonga seti ile çalışan 6GB’lik RAM’i telefona inanılmaz derecede hız katmıştır.

Olumsuz olarak değerlendirebileceğimiz tek özelliği ise muhtemelen kulaklık girişinin bulunmaması oluyor. Fiyatı ve performansı bakımından listenizin ilk sırasında yer alabilir.

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Genel olarak Xiaomi telefonlarının hayranıyız. Ancak birçok durumda MIUI tarafından hayal kırıklığına uğradık. Mi A1 ve Mi 5X modelleri Android One ve MIUI 8.5 işletim sistemleri dışında hemen hemen aynı özelliklere sahiptir.

Mi A1 genel anlamda iyi inşa edilmiştir. Orta ölçekli Xiaomi marka telefondur. Değerlendirdiğimiz en hızlı telefon değil ve düşük ışıklı fotoğraflar konusunda biraz eksiklikleri olabilir. Kablosuz şarj, fütüristik tam ekran, dört-HD çözünürlük, su geçirmezlik, hatta NFC’den yoksundur.

Ama yaklaşık 200 Pound olan telefonun iyi bir performansı, iyi bir kamerası, güzel bir tasarımı ve zamanında güvenlik güncellemeleri alan iyi bir yazılımı var. Bu da onu inanılmaz derecede ön plana getiriyor. Alabilecek durumunuz varsa ekstra bu fiyata başka bir telefon aramanıza gerek yoktur.

Eğer yüksek bütçeli büyük ekranlı bir telefon istiyorsanız, her hangi bir araştırma yapmaksızın ya da bir tablet satın almaksızın Mi Max 3’ten daha iyi bir örnek düşünemeyiz.

Şimdi gelişmiş performansının yanı sıra, arkada ikinci bir kamera lensi ve büyük bir 6.9 inçlik 18:9 ekran ile tüm beğenileri üzerine toplamayı başarıyor.

İş telefonu olarak büyük ekranlı telefon istiyorsanız, sizler için en ideal seçenektir diyebiliriz.

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Listemizin son üyesi büyük bir ekran ve düşük fiyata sahip Red Note 5 oluşturuyor. Arttırılmış batarya ömrü, seri bir performans ve geliştirilmiş bir çift kamera kurulumu ile oldukça cazip telefonlar arasında yerini almıştır.

Eski Mikro USB bağlantı noktası, Hızlı Şarj desteği ve kısmen plastik bir panale sahip olması gibi bazı dezavantajlar vardır. Ancak bütçe telefonları arasında bu kadar hoş bir tasarıma sahip olan başka bir telefonda yoktur.

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