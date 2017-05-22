En iyi yabancı dil uygulamaları

Bir dil öğrenmek için daha önce hiç bu kadar iyi zaman olmadı, ancak uygulama marketlerinde çok sayıda uygulama ve yazılım seçimi var. İşte en iyi dil öğrenme uygulamaları.

Teknoloji, dil öğrenimi için biraz ileri bir keskin kılıç olmuştur. Bir yandan, teknoloji gelişmeleri, internet ve öğrenme uygulamaları, bir dili öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Öte yandan, Google Translate gibi uygulamalar sayesinde tüm zor işleri sizin için yapacak bir diğerini öğrenmekten de uzak durmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

İster iş için, ister yurtdışına taşındığınızda, isterse yalnızca kişisel tatmin için öğrenmek isteyip istemediğinizi belirten, göz korkutucu bir dizi seçenek var. Çevrimiçi bir dil öğrenmenin en iyi yollarını bulmamız için elimizden gelen tüm uygulamaları, yazılımları ve hizmetleri sıraladık.

Ayrıca, büyük bir yolculuğunuz olursa, dil engelinin ötesinde tatil baş ağrılarından bazılarına yardımcı olmak için favori seyahat araç gereçlerimizi ve seyahat uygulamalarımızı da kontrol etmek isteyebilirsiniz.

Duolingo

Duolingo, muhtemelen en iyi bilinen ve en popüler dil uygulamasıdır. Bir kere, tamamen ücretsizdir – reklamları uygulamadan kaldırmak için ek bir ücret ödeyebilirsiniz, ancak yine de çoğunlukla göze batmayan ve gerçek içeriğin hiçbiri bir ödeme duvarının arkasında değil.

Şu anda beta dilinde veya yapım aşamasında olan yerli İngilizce konuşanlar için mevcut olan 19 dil kursu ve İngilizce dışında konuşanlar için İngilizce veya diğer dilleri öğrenmek için tasarlanmış dersler var, ki bu her dilde değil.

IOS, Android veya bir web tarayıcısında kullanabilirsiniz ve ilerlemeniz cihazlar arasında senkronize edilir. Gerçek öğrenmeye gelince? Modüller hem konu alanlarına hem de gramer türlerine göre ayrılır ve onları tamamladıktan sonra belirli aralıklarla eski modülleri uygulamaya teşvik edilirsiniz.

Egzersizler arasında okuma, dinleme, yazma ve konuşma bulunmaktadır ve günlük hatırlatıcıları özel hedefler ile ne kadar ve ne seviyede olduğunu sana hatırlatır.

En büyük dezavantajı, yalnızca dilin nasıl kullanılacağını öğretmediğidir; bunun ötesinde şikayet etmek için çok az şey vardır.

Reklamlar her modülden sonra açılır biraz rahatsız edici olabilir, ancak bıkmış olursanız, tüm reklamları temizleyen ve ayda 10 $ için çevrimdışı dersler ekleyen Duolingo Plus (şu anda yalnızca Android’de) var.

Sadece reklamları kaldırmak için oldukça pahalı bir fiyat ama ders indirmeleri, internet olmayan bir yerde çalışmayı umut eden herkes için yararlı olacaktır – ancak uygulama oturumlarını indiremediğinizin farkında olun.

Memrise

Memrise, dil becerilerini arttırmanın bir yolu olarak, tekrarlama ve ezberlenmeye odaklanan, dil öğrenimi için kullanılan popüler bir akıllı telefon uygulamasıdır. Beklediğiniz gibi, hem IOS hem de Android‘de.

Topluluk tarafından oluşturulan mems şeklinde hatırlatmalarla, belirli aralıklarla, konu alanlarına gevşek bağlanmış belirli kelimeler veya cümleler uygularsınız. Onları biraz tuhaf bulduk, fakat en azından unutulmazlar, ki bu iyi bir nokta.

Sözcükleri ve cümleleri pratik yaparken, her biri için bir çiçek inşa edersiniz – tam bir çiçeğiniz var mı diye öğreneceğiniz her doğru cevabın bir yaprağı veya yaprakları. Bununla birlikte, uygulamanın geri kalanı sizi galaktik bir kâşif olarak kucaklayan bir bilim kurgu temasına sahip olduğundan, çiçeklerin ve uzay yollarının nasıl bir araya geldiğinden emin değiliz.

Temel uygulama ücretsiz, ancak çevrimdışı mod, anadili ile konuşmak için bir sohbet sistemi ve her moda sınırsız erişim gibi özellikleri açan oldukça pahalı bir Pro aboneliği var (yılda £ 37). Pro modu için birkaç tane pop-up reklam var, bu yüzden biraz can sıkıcı olabilir.

Nihayetinde, Memrise ile ne kadar iyi başa çıkmanız, cümleleri kendi başınıza nasıl oluşturacağınızı öğrenmekle karşılaştırıldığında, dil konusunda sizin için sizin için ne kadar iyi çalışıyor olduğunuza bağlıdır.

Tandem

Memrise‘deki sohbet seçeneği için büyük paraları boşa harcamak istemiyorsanız, iOS ve Android için kullanılabilen Tandem‘e bakmak isteyebilirsiniz.

Bu ücretsiz sohbet uygulaması sizi dünyanın dört bir yanından gelen kişilere bağlar ve birbirinize metinleri veya sesli sohbet ederek dil öğrenip kültürünüzü paylaşmanıza yardımcı olur.

Birkaç fotoğrafla kendi profilini kurup, konuşmak istediğin kişi türüne, hakkında konuşmak istediğin ve konuştuğun ve öğrenmek istediğin dil hakkında bilgi edineceksin.

Daha sonra, uygulamayı, yalnızca öğrenmek istediğin dilde yaşayan insanlara öneride bulunacak veya aynı dili öğrenmeye çalışan diğer insanlarla eşleşmenize izin verecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

İyi eşleşen kullanıcıları işaretlemek veya tavsiye etmek için bir geribildirim sistemi bulunur ve uygulama, çeviri için ve birbirinizin mesajlarını düzeltmek için kullanılan bazı araçlar içerir.

Ayrıca, her kullanıcıyı, bir seks objesi olarak kabul etmemeyi içeren bir davranış kılavuzuna razı olmasını sağlar; bu nedenle, sizi konu dışı rahatsız edenlerle uğraşma konusunda çok fazla endişelenmeniz gerekmez.

Bir seviyeye çıkarmak istiyorsanız, uygulama aracılığıyla sertifikalı bir dil öğretmeni olan bir oturuma rezervasyon yapmak için (veya kendi ders hizmetlerinizi tanıtmak için kullanabilirsiniz) ödeyebilirsiniz, ancak yalnızca diğer kullanıcılarla sohbet etmek isterseniz tamamen ücretsizdir.

Öğrenmeye yeni başlıyorsanız, Tandem kendinizi biraz zorlamak gibi bir şey ama başka bir uygulama veya hizmette iyi ilerleme kaydettiğinizde ve gerçek sohbetinizde daha iyi olmasını istiyorsanız Tandem idealdir.

Rosetta Stone

Daha önce hiç dil öğrenme yazılımına baktıysanız, muhtemelen Rosetta Stone‘u duymuşsundur. İlk kez 1992’de geldi, uzun zamandır mutlak dili yazılımdı, ancak Duolingo gelince nüfuzu hafifçe azaldı.

İlk olarak, kötü haberleri yoldan çekelim. Yarışmaya kıyasla, Rosetta Stone pahalıdır. Tam fiyat karşılığında, bir yıllık çevrimiçi ders aboneliği (web tarayıcıları ve akıllı telefonlar / tabletler için) size $ 179 oluyor ve indirilebilir masaüstü yazılımına veya gelişmiş derslerden birine sürekli erişmek istiyorsanız daha da fazla ödersiniz.

Benzersiz öğrenme yöntemi, Rosetta Stone’u (fiyatı hariç) diğerlerinden ayıran şeydir. Kendi dilinize uyarmadan size yerli gibi konuşmayı öğretmek için tasarlanmış bir sistemdir. Bunun yerine resimlerin kelime ve cümlelerle eşleştirilmesini veya bir listeden doğru cevapları seçmenizi veya çevirilerde yazı yazmanızı sağlar.

Kendi dil yöntemlerinizi kurmanıza olanak tanıyan kapsamlı bir yaklaşımdır – sizin için uygun olup olmadığını öğrenmek için ücretsiz bir demoyu deneyebilirsiniz.

Sadece ana kursları değil aynı zamanda seçtiğiniz dilde online öğretmenlik hizmetleri, topluluk erişimi ve öğrenmenize yardımcı olacak çeşitli dil oyunları da kazanırsınız. Gerçi belirli bir dil için ödeme yaptığınızı aklınızda bulundurun – böylece bir daha ödeme yapmadan başkalarını incelemeyeceksiniz.

TripLingo

TripLingo, teknik olarak dil öğrenimi odaklı olmadığı için, bu listedeki diğer uygulamalardan biraz farklıdır. Bunun yerine size belirli bir gezi, böylece IOS ya da Android ile, yurtdışına çıkmak için gereken tüm bilgileri veriyor.

Seyahat ettiğiniz ülkeyi seçmeniz yeterlidir; bir dizi ortak ifade ve araya (yemek, alışveriş, dolaşma ve iş gibi konulara bölünürsünüz) ve yerel bir konuyla ilgili bilgi veren bir kültür rehberine erişebilirsiniz. Kostüm kodları, yemek yeme kuralları ve güvenlik ipuçları gibi tuhaflıklar.

Ayrıca, bir para birimi dönüştürücü, uluslararası aramalara kaydetmek için Wi-Fi çevirici, bir resim çevirmen, bir ipucu hesaplayıcı, veri dolaşım araçları ve bir sesli çevirmen de dahil olmak üzere diğer özelliklerin yığınları bulunmaktadır.

Ücretsiz sürümü, her dilde her özelliğe basitçe erişmenizi sağlar, ancak tam erişim istiyorsanız abonelik ücreti ödemeniz gerekir. Temel özellikler ara sıra bir gezi yapmak için yeterli olmalı, ancak sık seyahat edenler yükseltmeyi düşünmek isteyebilir.

Udemy Language Courses

Udemy kesinlikle dil öğrenme yazılımı değil, dillerle ilgisi de dahil olmak üzere çeşitli eğitim kursları için bir platformdur.

Öğrenebileceğiniz hemen hemen her dilde, belirli konularla bağlantılı olan kısa kurslardan, bir dilin her yönüyle genişleyen çok bölümlü kurslara kadar çeşitli kurslar bulunmaktadır. Doğal olarak fiyatlar da yol boyunca farklılık gösterir, ancak en kısa olanları ücretsizdir, bu nedenle hizmet için bir deneme yapabilirsiniz.

Kurslar genellikle video, tamamlayıcı dosyalar, dinleme uygulamaları, sınavlar ve testleri içerir ve bazıları sizin için ödeme yaptıktan sonra bile güncellenmeye devam eder, dolayısıyla bunları kullanırken gelişmeye devam edebilirsiniz.

Farklı eğitmenler tarafından bir araya getirildiklerinden kalite ve stilde bazı farklılıklar olabilir, ancak en iyi konferanslara yönlendirmenize yardımcı olacak kullanıcı incelemeleri vardır, bu nedenle çoğunlukla herhangi bir tehlikeyi önleyebilmelisiniz.

Babbel

Babbel, 14 farklı dilde bir dizi egzersiz sunan daha geleneksel bir dil öğrenme uygulamasıdır. Hem IOS hem de Android’de bulunur.

Dersler bazı yeni ve orta bölümlere ayrılır ve daha sonra başkaları konu alanı, öğrenme türü (dinleme, konuşma, yazma) veya dil bölümü (dilbilgisi, kelime dağarcığı, vb.) Ile ayrılır.

Kurs dizisi (en azından İtalyanca) kesinlikle geniş ve çok kapsamlı – hatta Duolingo’yu bile yeniyor gibi hissediyor. Bu uygulamanın aksine, yerel geleneklere ayrılmış bir bölüm, hatta bölgesel farklılıklar oluşturmaya devam ederken – hala dil becerileri sunarken daha kültürel bilgiler sunar.

Kullanıcı arayüzü ne yazık ki oldukça sadedir ve oyun oynamak için çok fazla bir şey yoktur, dolayısıyla motivasyon ile mücadele edebileceğinden endişeleniyorsan Babbel sizin için bir uygulama olmayabilir.

Ayrıca, her derste biraz tekrarlanan bir his var – muhtemelen kafanıza şeyleri kazıyarak dil öğrenmek için iyi, ancak uygulamayı biraz sıkıcı hale getirebilirsiniz.

HiNative

HiNative, biraz farklı bir şeyler yapan başka bir dil öğrenme uygulamasıdır. Gerçekten, dünyanın her yerinden insanlara dilleri ve kültürleri hakkında soru sormak için kullanabileceğiniz bir Soru-Cevap uygulaması, iOS ve Android sürümlerinde bulunuyor.

Kaydolduğunuzda hangi dilleri konuştuğunuzu ve hangilerini öğrenmek istediğinizi yazarsınız ve ilk sorunuzu sorarak uygulamanın nasıl kullanılacağını öğretilir. Bazı basit biçimler vardır, bazı kelimeleri veya cümleleri nasıl çevireceğiniz konusunda sormaya teşvik edilirsiniz veya belirli bir cümlenin neden doğru veya yanlış olabileceğini veya daha kültürel bir şey hakkında neden cesaretlendirileceğini teşvik eder.

Açıkçası, bu, HiNative‘in size bir dilin grameri ve kelimesi üzerinde sağlam bir zemin hazırlamayacağı ya da kendi başına akıcı olmanızı sağlayacağı anlamına gelmektedir.

Ancak, zamanınızı Tandem gibi bir dil değişimi uygulamasına yatırmak istemiyorsanız, farklı insanlardan çeşitli yanıtlar almanızın avantajıyla, arada sırada verilen soruların yanıtlarını almak için harika bir yoldur.

Busuu

Busuu, Duolingo‘ya kolayca rakip olabilecek oldukça kullanışlı bir dil uygulamasıdır – ancak yalnızca iOS veya Android kullanıcısıysanız, premium sürüm için ödeme yapmanız gerekebilir.

Temel uygulama, size uluslararası seçilmiş CEFR düzeylerine göre çeşitli konular üzerinde egzersizler sunan seçebileceğiniz bir dil seçimi sunar.

Busuu A1’den B2’ye (üst orta seviye) kadar dersler sunuyor – akıllıca, dil yeterliliğinin üst kademesine ulaşmak istiyorsanız, aslında bir uygulamayı değil, o dildeki insanlarla konuşmanız gerekeceğini de kabul ediyor.

Dersler konu ve tarihe göre ayrılmıştır ve sizi ilgi çekici kılmak için çekici bir kullanıcı arayüzü ve bazı hafif gamifikasyon vardır – ancak Duolingo’nunki kadar kapsamlı değildir.

Olumsuz yönü, en iyi özelliklerin, pratik bir ödeme duvarının arkasında kilitli olması ve uygulamanın neredeyse sürekli ödemeye teşvik ettiğidir. Yalnızca çevrimdışı indirmeler gibi premium kullanıcılar tarafından saklanırlar değil aynı zamanda temel dilbilgisi birimleri ve sınavlar ve hatta birden fazla dil öğrenme olanağı da vardır.