En iyi Yerli Telefonlar 2018

2018 yılında satışa çıkmış ve kullanıcılar tarafından beğeni toplamış en iyi yerli telefonları listeledik.

Listeyi oluştururken fiyat/performans ve rakip kıtiterlerini göz önünde bulundurduk. Bu sonuçlar doğrultusunda çıkan sonuçlar aşağıdaki gibidir.

En iyi yerli akıllı telefon önerilerimize geçmeden önce yerli üretim yapan markaları listeleyelim. Casper, Vestel, Kaan ve General Mobile akıllı telefon üreticisi anlamında en aktif olanlar. Her sene piyasaya en az 3-4 model tanıtıyorlar. Bunların dışında kalan bazı akıllı telefon üreticileri de var falan fiyat/performans odaklı bir liste hazırlayacağımız için şimdilik bu markalar ve modeller ile ilerleyeceğiz.

İlk sırada son dönemde oldukça başarılı akıllı telefon üreten Casper ile başlayacağız. Casper’in 2018 yılı içerisinde satışa sunduğu 5 akıllı telefonu mevcut.

Casper özelinde inceleyeceğimiz ve önerdiğimiz model Casper VIA A3 Plus. Bu ürün 2018 Ağustos ayında satışa çıktı ve şu anki fiyatı 2.550 TL seviyesinde. Teknik özellik bakımından oldukça iyi donanıma sahip akıllı telefonun tasarımı da çok şık.

Bazı teknik özellikleri şöyle;

İşlemci: Mediatek Helio P60

CPU Çekirdek Sayısı: 8 Çekirdek

Antutu Puanı: 140.000

Ram: 6 GB

Dahili Hafıza: 64 GB

Ekran Boyutu: 6.2″

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2246 Piksel

Ekran Tipi: IPS LCD

Yapay Zeka: Var

Batarya: 3000 mAh

USB Bağlantı Tipi: USB Type-C

Kablosuz Şarj: Yok

Hızlı Şarj: Var (5V/2A)

Ön Kamera: 16 MP (f/2.0)

Arka Kamera: 16 MP (f/2.0) + 5 MP (f/2.0)

Video Kayıt Çözünürlüğü: 1080p@30fps

İşletim Sistemi: Android 8.1 (Oreo)

Diğer tüm teknik özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.

Diğer bir yerli telefon önerimiz Vestel Venus Z20. Bu model 17 Nisan 2018 tarihinde satışa çıktı ve şu an ki satın alınabilir fiyatı 1.559 TL civarında.

Vestel Venus Z20, 5,65 inç ekran boyutunda 1080×2160 (FHD+) Pixel ekran çözünürlüğüne sahip. 4 GB RAM ile 64 GB dahili depolama ile gelen telefon 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 630 işlemci ve 4K video kayıt yapan çift arka kamera kurulumuna sahip.

Vestel’in 2018 yılında satışa sunduğu 5 akıllı telefonu mevcut

Akıllı telefonun diğer teknik özellikleri aşağıdaki gibidir.

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 630

CPU Çekirdek Sayısı: 8 Çekirdek

Antutu Puanı: 89.200

Ram: 4 GB

Dahili Hafıza: 64 GB

Ekran Boyutu: 5.65″

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2160 Piksel

Ekran Tipi: IPS LCD

Yapay Zeka: Yok

Batarya: 3.400 mAh

USB Bağlantı Tipi: USB Type-C

Kablosuz Şarj: Yok

Hızlı Şarj: Var (Quick Charge 3.0)

Ön Kamera: 8 MP (f/2.2)

Arka Kamera: 16 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.2)

Video Kayıt Çözünürlüğü: 2160p@30fps + 1080p@120fps

İşletim Sistemi: Android 8.0 (Oreo)

Vestel Venus Z20‘nin tüm teknik özelliklerine ve yorumlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Sıradaki yerli telefonumuz General Mobile GM 9 Pro. 11 Eylül 2018 tarihinde satışa çıkan akıllı telefon şu an 1.889 TL‘den başlayan fiyatlar ile satışta.

8 Çekirdekli Qualcomm Snapdragon 660 işlemci ve 4 GB RAM ile 64 GB dahili hafızaya sahip GM 9 Pro çok başarılı kamera performansı sunuyor. Ayrıca rakiplerine göre AndroidOne ile 2 Yıl Güncelleme Garantisi bulunuyor. Bu sayede en güncel android versiyonlarını ilk kullanan akıllı telefonlar arasında yer alıyor.

General Mobile 2018 yılı içerisinde 3 farklı modeli piyasaya sürdü.

GM 9 Pro‘nun diğer bazı özellikleri aşağıdaki gibidir.

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 660

CPU Çekirdek Sayısı: 8 Çekirdek

Antutu Puanı: 144.300

Ram: 4 GB

Dahili Hafıza: 64 GB

Ekran Boyutu: 6.01″

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2160 Piksel

Ekran Tipi: AMOLED

Yapay Zeka: Yok

Batarya: 3.800 mAh

USB Bağlantı Tipi: USB Type-C

Kablosuz Şarj: Yok

Hızlı Şarj: Var

Ön Kamera: 8 MP (f/2.0)

Arka Kamera: 12 MP (f/1.8) + 8 MP

Video Kayıt Çözünürlüğü: 2160p@30fps + 1080p@60fps + 1080p@30fps

İşletim Sistemi: Android 9.0 (Oreo)

General Mobile GM 9 Pro donanım olarak yukarıdaki her iki modelden de bir çıt üstte diyebiliriz. Fakat tasarım olarak da daha zayıf kaldığını söylemek istiyoruz. Casper VIA A3 Plus tasarım anlamında diğer iki modele göre çok daha başarılı. GM 9 Pro tüm teknik özelliklerine ve yorumlara buradan ulaşabilirsiniz.

Sıradaki ve son yerli akıllı telefon modelimiz Kaan N2. Yukarıda listelediğimiz 3 modelden de daha ucuz olan Kaan N2‘nin 8 çekirdekli MediaTek MT6750T işlemci ve 3GB RAM ile 32 GB dahili hafızası bulunuyor.

Kaan N2’yi pek çok e-ticaret sitesinden 849 TL ve bu seviyede bir fiyata satın alabilirsiniz. Eğer bütçeniz 1.000 TL‘nin altında ise bu akıllı telefon sizin için biçilmiş kaftan. Kaan markası 2018 yılı içerisinde sadece bu modeli piyasaya sürdü.

Kaan N2‘nin diğer teknik özellikleri ise aşağıdaki gibidir.

İşlemci: MediaTek MT6750T

CPU Çekirdek Sayısı: 8 Çekirdek

Antutu Puanı: 57.800

Ram: 3 GB

Dahili Hafıza: 32 GB

Ekran Boyutu: 5.7″

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2160 Piksel

Ekran Tipi: IPS LCD

Yapay Zeka: Yok

Batarya: 3.000 mAh

USB Bağlantı Tipi: microUSB v2.0

Kablosuz Şarj: Yok

Hızlı Şarj: Yok

Ön Kamera: 8 MP (f/2.2)

Arka Kamera: 13 MP (f/2.0) + 8 MP (f/2.4)

Video Kayıt Çözünürlüğü: 1080p@30fps

İşletim Sistemi: Android 7.0 (Nougat)

Kaan N2 tüm teknik özelliklerine ve yorumlara buradan ulaşabilirsiniz.

Özetlemek gerekirse yerli telefon alırken öncelikle bütçenizi belirlemenizi öneririz. Yukarıda alınabilecek en iyi yerli telefonları listelemeye çalıştık. Eğer bütçeniz yeterli oluyorsa Casper’in VIA A3 Plus akıllı telefonu sizin için ideal olacaktır.

Bütçeniz bu modele el vermiyor ise Vestel Z20’yi tercih edebilirsiniz.

Ayrıca bkz: 2.000 TL’nin altında alınabilecek telefonlar.