En popüler Android işletim sistemi Marshmallow

Google, en yeni Android platform güncelleme oranlarını yayınladı ve Nougat’ın % 9.5 seviyesinde olduğunu ve tüm Android cihazların % 0.6’sının son 7,1 iterasyonda çalıştığını gösteriyor. Bu oldukça düşük bir rakam.
En popüler sürüm Android 6.0 Marshmallow ile % 31,2, Lollipop ise % 30,8 paya sahip.
|Versiyon #
|Kod adı
|Yüklü Cihaz Oranı
|2.3.3 – 2.3.7
|Gingerbread
|0.8%
|4.0.3 – 4.0.4
|Ice Cream Sandwich
|0.8%
|4.1.x – 4.3
|Jelly Bean
|8.8%
|4.4
|KitKat
|18.1%
|5.0
|Lollipop
|8.2%
|5.1
|Lollipop
|22.6%
|6.0
|Marshmallow
|31.2%
|7.0
|Nougat
|8.9%
|7.1
|Nougat
|0.6%
% 9.5 oranı, Nougat çalışan cihazların sürekli yükselişini onaylıyor. Yüzde mayıs ayı başında % 7,1 ve iki ay önce % 5’in altında idi. Android OS 7.x’in, daha önce Android O’dan önce iki popüler sürümün oranını aşmayacağı muhtemeldir.
Bir başka ilginç veriler, Gingerbread ve Ice Cream Sandwich‘in % 0,8 payı, sadece yok olmayı reddetmesi gibi bir durum var. Jelly Bean ve KitKat ile birleştiğinde, 2014 öncesi tüm modeller % 30’a kadar yükseliyor.