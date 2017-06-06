En popüler Android işletim sistemi Marshmallow

Google, en yeni Android platform güncelleme oranlarını yayınladı ve Nougat’ın % 9.5 seviyesinde olduğunu ve tüm Android cihazların % 0.6’sının son 7,1 iterasyonda çalıştığını gösteriyor. Bu oldukça düşük bir rakam.

En popüler sürüm Android 6.0 Marshmallow ile % 31,2, Lollipop ise % 30,8 paya sahip.

Versiyon # Kod adı Yüklü Cihaz Oranı 2.3.3 – 2.3.7 Gingerbread 0.8% 4.0.3 – 4.0.4 Ice Cream Sandwich 0.8% 4.1.x – 4.3 Jelly Bean 8.8% 4.4 KitKat 18.1% 5.0 Lollipop 8.2% 5.1 Lollipop 22.6% 6.0 Marshmallow 31.2% 7.0 Nougat 8.9% 7.1 Nougat 0.6%

% 9.5 oranı, Nougat çalışan cihazların sürekli yükselişini onaylıyor. Yüzde mayıs ayı başında % 7,1 ve iki ay önce % 5’in altında idi. Android OS 7.x’in, daha önce Android O’dan önce iki popüler sürümün oranını aşmayacağı muhtemeldir.

Bir başka ilginç veriler, Gingerbread ve Ice Cream Sandwich‘in % 0,8 payı, sadece yok olmayı reddetmesi gibi bir durum var. Jelly Bean ve KitKat ile birleştiğinde, 2014 öncesi tüm modeller % 30’a kadar yükseliyor.