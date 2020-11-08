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En Popüler Programlama Dilleri 2020

Programlamaya yeni başlamak ya da yeni bir dil öğrenmek için hangisinden başlamalıyım? diye düşünmenize gerek kalmadan, en popüler programlama dillerinin bir listesini oluşturduk...

Muhammed Arslan

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En Popüler Programlama Dilleri 2020

2020 yılının Ekim ayına kadar ki en popüler programlama dilleri hangileridir?Hangi diller yeni başlamak ve iş dünyası için idealdir? Bu gibi sorularınıza analizler tarafından çıkarılan bir tablo cevap vereceğiz. Programlama dünyasında, yeni başlayanlar için en büyük ikilem, programlamaya nerden başlayacağına karar vermektir.

Sürekli olarak değişen popülerlikleri ile 2020’de kariyer fırsatı elde edebileceğiniz en popüler programlama dillerine göz atın. Hangisi daha çok kullanılıyorsa, tavsiyem onu seçmeniz olacaktır. Zira en çok kullanılan dil hakkında birçok kaynağı bulmak mümkündür.

Yeni başlayanlara ek olarak bazen profesyonel kodlayıcılar, yeni bir dil öğrenmenin daha verimli göründüğü bir durumla da karşı karşıya kalabilir. Nedeni ne olursa olsun, işte dünyadaki en popüler programlama dillerinin bir listesi. En iyi programlama dillerinin bu listesi, programlama dillerinin popülerliğinin popüler bir göstergesi olan TIOBE Programlama Topluluğu Dizininden elde edilen verilere dayanmaktadır.

2020 Yılının En Popüler 10 Programlama Dili

Ekim 2020Programlama DiliPopülerlik Oranı
1C16.95%
2Java12.56%
3Python11.28%
4C++6.94%
5C#4.16%
6Visual Basic3.97%
7JavaScript2.14%
8PHP2.09%
9R1.99%
10SQL1.57%

TIOBE, Google, Yahoo!, Bing, Wikipedia, Amazon, Baidu ve YouTube verilerini analiz ederek derecelendirmeleri hesaplar. Dünya çapındaki profesyonel geliştiricilerin sayısı, eğitim kursları ve üçüncü taraf satıcılar gibi değişkenler de bu listeye dahil edilmiştir.

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KaynakTIOBE
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