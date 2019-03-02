Alışveriş sitelerinin kullanım oranları her geçen gün biraz daha artış gösteriyor. Bu alanda sürekli yeni yatırımların karşımıza çıktığını görüyoruz. Bir yandan artan internet kullanımı, bir yandan ise e ticaret sisteminin sunduğu avantajlar sektörü çok daha cazip hale getirmiş durumda. Tabii ki bu denli bir ilginin olduğu sektörde birçok farklı sitenin de karşımıza çıktığını görüyoruz. Her geçen gün rekabetin biraz daha artış gösterdiği bir ortam söz konusu. Hal böyle olunca insanlar en iyileri aramaya başlıyor. En hızlı siteler, en güvenlik siteler derken en çok merak edilen En Ucuz Alışveriş Siteleri. Fiyat rekabeti konusunda öne çıkan ve çok daha ucuza ürün bulmanıza izin veren En Ucuz Alışveriş Siteleri hangileri? Dilerseniz bu sitelere geçiş yapalım.

En Ucuz Alışveriş Siteleri AliExpress

Alışveriş siteleri içerisinde AliExpress sitesini bilmeyen yoktur. Merkezi Çin olan alışveriş sitesinin Alibaba gruba ait olduğunu ve hemen hemen her kategoride ürünlerin bulunduğunu ekleyelim. Amazon benzeri bir altyapı kullanan sitenin açık arttırma sistemleri ve toplu satış gibi ayrıcalıkları var.

Genelde düşük ücretli ürünlere ulaşabileceğiniz en ucuz alternatiflerin yer aldığı sitede, satın alınan ürüne göre 3 haftalık ortalamaya sahip bir kargo süresi bulunuyor. Dediğimiz gibi sitenin en büyük avantajı da hemen hemen her kategoride ürün bulunması ve fiyat çeşitliliğinin olması.

FocalPrice

Yine Çin odaklı alışveriş sitelerinden biri olan FocalPrice genelde aksesuarların satıldığı bir site olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça ucuz aksesuar ürünlerin yer aldığı sitede kargo süreleri biraz uzun.

Bunun dışında yine oldukça uygun fiyata satılan ürünlerin yer aldığı bir siteden söz ettiğimiz için fiyat konusunda bir hayli avantaj elde edebiliyorsunuz. Fakat dediğimiz gibi daha çok aksesuar ürünleri üzerinde bir ilgi söz konusu. Hemen her kategoride ürün bulmak pek mümkün değil.

TınyDeal

Hemen her kategoride ürünün yer aldığı sitede eBay sistemine benzer bir sistem bulunuyor. Birçok satıcının farklı tekliflerini görmeni mümkün oluyor. Farklı ürün kategorilerinde farklı fiyat karşılaştırmaları da mümkün ve genelde rekabet ortamında ürünleri daha düşük fiyatlara bulmanız mümkün oluyor. Sitenin dilinin İngilizce olması ise olumsuz noktalardan bir tanesi olarak karşımıza çıkmakta.

AliBaba

Yine binlerce farklı ürüne ulaşabileceğini sitelerden biri olan AliBaba, En Ucuz Alışveriş Siteleri listesinde de yer almayı hak ediyor. Sitede birçok farklı kategoride ürün bulunurken, bu ürünler için farklı fiyat tekliflerini de değerlendirebiliyorsunuz. Genel olarak uygun fiyatlı ürünlere ulaşmak mümkün oluyor ve kargo kısmında da çok uzun beklemem süreleri yok.

Amazon

Amazon’un ülkemize açılmasıyla beraber biraz daha öne çıktığını söylemek gerekiyor. Sadece ülkemiz için açılan kısmı değil, genel olarak sitenin oldukça kullanışlı olduğunu ekleyelim. Tabii ki fiyat konusunda farklı tekliflerin değerlendirilebiliyor olması En Ucuz Alışveriş Siteleri arasında Amazon sitesinin de yer almasını sağlıyor.