En Ucuz Android Telefonlar – 2021

Çağımızın oyuncağı olan telefonlar, her evde ve her elde yer edinmeyi çoktan başardı. Artan talep nedeniyle fiyatlar da bir hayli yükseldi. Fakat üzülmeyin! Sizler için hâlâ ucuz ama donanımlı telefonlar var. Bu yazımızda Samsung’un A serisi modellerinden tutun ki LG, OnePlus, Google ve Nokia’ya kadar tüm bütçe dostu telefonların bir listesini hazırladık. Yeni telefonlar tanıtıldıkça bu listeyi güncellemeye devam edeceğiz. Bizi takipte kalarak en son gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

1- Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A51 modelini piyasaya 2019 yılında sürdü. 158.5 x 73.6 x 7.9 mm boyutunda 172 gram ağırlında olan bu ürünün super AMOLED ekranı 6.5 inç büyüklüğüne. Çözünürlük 1080 x 2400 piksel ve inç başına düşen piksel yoğunluğu 405 ppi olarak derecelendirildi.

Tek bir ön kamerası olan telefon, 32 MP bir lene ship. Arka tarafta fotoğraf ve videolardan sorumlu dörtlü kamera 48 MP lens ile donatılmış. İşlemcisi Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) olarak belirtilen A51xin depolama alanı 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM seçenekleriyle mevcut. Batarya gücü ise 4000 mAh. Dört farklı renk modeliyle gelen telefon yaklaşık 3.200 TL fiyat etiketiyle geliyor.

2- Samsung Galaxy A21

Samsung Galaxy A21, 6.5 inç büyüklüğündeki delikli ekranıyla kullanıcılarına HD + çözünürlük sunuyor. Ekranın sol üst köşesinde 13 megapiksel ön kamera bulunurken ekran tasarımı Infinity-O olarak adlandırılıyor.

3 GB RAM ve 32 GB depolamaya sahip olan cihazın hafızası, microSD kart ile 512 GB’a kadar artırılabiliyor. Cihazın arkasında dörtlü kamera kurulumu bulunuyor.

16 Megapiksel ana kameraya 8 Megapiksel ultra geniş açılı ve 2 Megapiksel makro kameranın yanı sıra 2 Megapiksel derinlik algılama sensörü eşlik ediyor. 4000 mAh kapasiteli bataryası 15W hızlı şarj desteğine sahip olan telefonun işlemcisi henüz bilinmiyor. Galaxy A21’in fiyatı yaklaşık 1.890 TL.

3- LG Stylo 6

LG Stylo 6, özellikler açısından oldukça standart. Android 10 işletim sistemiyle birlikte gelen telefonda 3 GB RAM ve 64 GB yükseltilebilir depolama alanı bulunuyor. MediaTek Helio P35 işlemci ve 4.000 mAh pil ile çalışıyor. Uygulamalarda daha kolay gezinmenize yarayan kalemiyle devasa 6,8 inç Full HD + ekranda renkli çizimler yapmanıza imkan sağlıyor. Üçlü bir arka kamera kurulumuna ve 13 MP ön kameraya sahip telefon bu listenin hem ucuz hem de başarılı isimlerinden. Fiyatı ise yaklaşık 1.484 TL.

4- Google Pixel 4a

Snapdragon 730G işlemciyle inşa edilen akıllı telefon, bellek kısmında 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile geliyor. Bu noktada farklı depolama seçeneklerini müşterilere sunmayan Pixel 4a’da microSD kart yuvası da yer almıyor. Ekran tarafına geldiğimizdeyse 5,81 inçlik 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde OLED bir panel bizleri karşılıyor.

Ekranın sol üst köşesinde 8 MP çözünürlüğünde delik tasarımlı bir ön kamera yer alıyor ve bu kamera ile 1080p 30 FPS video kaydı yapılabiliyor. Cihazı arka tarafa çevirdiğimizdeyse bu kez 12 MP çözünürlüğünde tek bir arka kamera tüketicilere sunuluyor.

LED flaş ile eşleştirilen bu kamerada oto HDR ve panorama özellikleri yer alırken, aynı zamanda 4K 30 FPS ya da 1080p 30/60/120 FPS video kaydı destekleniyor. Ayrıca telefonda 18 W hızlı şarj destekli 3.140 mAh’lik bir batarya bulunuyor. Apple’ın iPhone SE 2020 modeline rakip olarak düşünülen ve raflardaki yerini alan Google Pixel 4a, yaklasık 4.000 TL fiyat etiketine sahip.

5- OnePlus Nord N10

OnePlus Nord N10, 5G ağını destekliyor. Telefon 90Hz ekrana ve fiyatına göre sağlam kameralara sahip. Ayrıca çift SIM desteği, bir kulaklık girişi ve 30W hızlı şarj özelliğiyle 4.300mAh pil bulunduruyor. OnePlus’ın amiral gemisi telefonlarından farklı olarak Nord N10, arkaya monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı ile birlikte geliyor. Android 10 işletim sistemine sahip telefonun Android 11 güncellemesi alması planlanıyor. Ancak bu, alacağı ilk ve tek Android işletim sistemi güncellemesi olacak. OnePlus Nord N10’un fiyatı yaklaşık 2050 TL.

6- Nokia 5.3

Akıllı telefona güç verecek işlemcinin başlangıçta Motorola’nın Moto G7 ve Moto G7 Plus’ında kullanılan Snapdragon 632 olması bekleniyordu. Ancam HMD Global, Nokia 5.3 için Snapdragon 665‘i seçti. Giriş seviyesi modelde 3 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor. 4000 mAh bataryayla gelen cihaz, Android One programının bir parçası olarak stok Android 10 işletim sistemiyle destekleniyor. Telefonun fiyatı ise yaklaşık 1488 TL.

7- Nokia 2.4

Nokia 2.4, Nokia 2.3’e kıyasla birkaç önemli güncelleme ile birlikte geliyor. Biraz daha hızlı MediaTek Helio P22 işlemciye, 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahup. Pil, 4.500mAh’ye yükseliyor ve ekran, 2.3’ün 4.000mAh birimi ve 6.2 inç ekranıyla karşılaştırıldığında artık 6.5 inç. Kamera kurulumu aynı kalırken, telefon deneyimi geliştirmek için bazı kullanışlı modlar sunuyor. Nokia 2.4 telefonun arkasında fiziksel bir parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Nokia 2.4, nispeten yüksek ekran-gövde oranına sahip şık ve modern bir tasarım sunuyor. Telefonun fiyatı ise yaklaşık 1058 TL.

8- Moto E

Bu telefon, iddiasız kullanıcıları hedef alıyor ve 6.2 inç HD + ekran, 3.550mAh pil ve sadece 2GB RAM ile birlikte geliyor. Bahsetmeye değer diğer özellikler arasında Snapdragon 632 yonga seti, bir kulaklık girişi ve arkaya monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı yer alıyor. Yalnızca 32 GB kullanılabilir depolama alanı bulunuyor ancak bunu bir microSD kart yardımıyla genişletilebiliyor. Moto E, Android 10 işletim sistemiyle destekleniyor. Telefon yaklaşık 1500 TL fiyata sahip.

9- Moto G Fast

Nokia 5.3 ile birçok ortak noktası bulunan Moto G Fast, 6,4 inç HD + ekranla birlikte geliyor. Snapdragon 665 işlemciden güç alıyor ve ayrıca 4.000 mAh pil bulunduruyor. Fakat Nokia 5.3, depolama, RAM ve kamera kurulumu (kağıt üzerinde) açısından daha fazla avantaja sahip. Bununla birlikte, G Fast’in su tutmayan bir kaplaması var. Fiyatı ise yaklaşık 1600 TL.

10- Moto G Power

Bazı pazarlarda Moto G8 Power olarak bilinen bu telefonun öne çıkan özelliği ise pil ömrü. Diğer telefonlara göre, üç güne kadar dayanabilen 5.000 mAh’lik bir pile sahip. Pil, 150 saatlik müzik çalma veya 27 saatlik video oynatma süresi vaat ediyor. G Power, Snapdragon 665 yonga setini 4GB RAM ile birleştiriyor. Telefon, delikli ekrana sahip modern bir tasarım bulunduruyor. 3 arka kameraya sahip telefon bir kulaklık girişine ve genişletilebilir depolamayı da beraberinde getiriyor. Telefonun fiyatı yaklaşık 1.840 TL.