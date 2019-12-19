En Ucuz Honor Telefonlar ve Özellikleri

Honor, akıllı telefonları ile kendisini göstermeye başladı. Genelde uygun fiyatlı akıllı telefonlar sunuyor olsa da amiral gemisi sınıfına da girmeye başlayan markanın, daha çok uygun fiyatlı telefon modelleri öne çıkıyor. Bu listemizde de en ucuz Honor telefonlar 2019 listemize yer vereceğiz. Bakalım hangi telefonlar var?

En Ucuz Honor Telefonlar – Fiyatı ve Özellikleri

Telefonların özelliklerine ve telefonların fiyatlarına geçelim. Bakalım listemizde yer alan Honor akıllı telefonları hangileri.

Uygun fiyatlı Honor telefonlar arasında yer alan ilk akıllı telefon Honor 7S modeli olacak. Fiyatı ile dikkat çeken akıllı telefonun detaylarına bakalım

Tasarım: Tasarım kısmında söz konusu akıllı telefon eski serileri yansıtıyor. Telefon ön kısımda bir çerçeve alanına sahip. Hem üst hem de alt kısımda telefonun çerçeveleri dikkat çekiyor. Alt kısımda yer alan geniş çerçeve üzerinde Honor yazısını görüyoruz. Arka kısımda ise yatay olarak konumlandırılmış tek bir arka kamera var. Kameranın yanında ise bir flaş ışığı yer almakta.

Ölçüler: 146.5 mm X 70.9 mm X 8.3 mm – Ağırlık: 142 gram – Renkler: Siyah, Mavi, Altın

Ekran: 5.45 inçlik bir ekrana sahip olan akıllı telefon, 720 X 1440 piksel çözünürlük değerine yer veriyor. Standart özelliklerle dikkat çeken ekran panel kısmında ise IPS LCD panel kullanmakta. Ekran gövde oranının da %73.8 olduğu akıllı telefonun piksel yoğunluk değeri ise 294 PPi olarak açıklandı.

Teknik Özellikler: MediaTek MT6739 işlemcilerinin kullanıldığı yeni seri akıllı telefon, 4 çekirdekli işlemcisiyle beraber 1.5 GHz hız değeri sunmakta. İşlemcinin çekirdekleri kısmında ise Quad-core 1.5 GHz ARM Cortex A53 kullanılmakta. 28 nm üretim sürecinden geçen işlemciler grafik birimi kısmında ise PowerVR GE8100 serisine yer veriliyor. RAM kısmında ise yine uygun bir seri söz konusu. RAM kısmında 2 GB RAM’e yer veriliyor ve depolama alanı da 16 GB.

Kamera: Honor 7s akıllı telefonlarının tek arka kamerası var. 13 MP değerinde tek arka kameranın diyafram açıklık değeri ise f/2.2 olarak açıklandı. Arka kamera Full HD çekim yapabiliyor. Ön kamera kısmında ise 5 MP değerinde bir kameraya yer verilmekte.

Fiyat: 750 TL ile 800 TL arasında.

İlginizi Çekebilir: En İyi Honor Telefonları 2019

Yine aynı serinin fiyatı ile dikkat çeken bir başka modeli ise Honor 7A olarak öne çıkıyor. Tasarım kısmında çok fazla fark olmasa da teknik özellikler kısmında daha iyi bir telefon söz konusu.

Tasarım: Telefon ön kısımda yine çerçeveli bir tasarımla geliyor. Üst kısımda kamera alanının bulunduğu bir çerçeve var. Alt kısımda ise Honor yazısının yer aldığı çerçeve kısmı sabit tutuluyor. Yanlarda ise herhangi bir çerçeve alanı bulunmamakta.

Yan kısımda çok daha ince çerçeve sunulacak. Arka kısma geçtiğimiz zaman ise yatay olarak konumlandırılmış olan kamera alanının yer aldığını görüyoruz. Arka kısımda parmak izi sensörlerinin de ortalanmış bir şekilde sunulduğunu da eklemek gerekiyor.

Ölçüler: 152.4 mm X 73 mm X 7.8 mm – Ağırlık: 150 gram

Ekran: 5.7 inç ekranın kullanıldığı akıllı telefonun çözünürlük değeri kısmında ise 720 X 1440 piksel değeri yer almakta. IPS LCD ekranların piksel yoğunluk değeri ise 282 PPi olarak açıklandı. Ekran gövde oranı ise %75.36.

Teknik Özellikler: 8 çekirdekli Snapdragon 430 işlemcilerinin kullanıldığı Honor 7A akıllı telefonlarında 1.4 GHz saat hızına yer verilmekte. Quad core 1.4 GHz ARM Cortex A53 çekirdekleri ve Quad core 1.1 GHz ARM Cortex A53 çekirdeklerinin kullanıldığı akıllı telefonda 2 ve 3 GB RAM bellek seçimi yapılabiliyor. 2 GB RAM seçerseniz 16 GB depolama alanı, 3 GB RAM seçerseniz ise 32 GB depolama alanı sunulmakta. Unutmadan grafik birimi olarak Adreno 505 kullanıldığını da ekleyelim.

Kamera: Yine tek bir arka kameranın kullanıldığı Honor 7A akıllı telefonlarında 13 MP değerinde f/2.2 diyafram açıklığına yer verilmekte. Ön kısımda ise 8 MP değerinde tek bir kamera kullanıldığını ekleyelim. Arka kısımda 1080p çekim yapılabiliyor ancak ön kısımda 720p çekim yapılabiliyor.

Fiyat: En yüksek versiyonu 990 TL ile 1000 TL arası.

Yenilenmiş akıllı telefonlardan biri olan Honor 8S, yine en ucuz Honor telefonlar arasında yer alıyor.

Tasarım: Telefon su damlası çentik alanını benimsemiş olan bir tasarımla geliyor. Ön kısımda sadece su damlası çentik alanının öne çıktığını görüyoruz. Alt çerçeve kısmında ise Honor yazısı dikkat çekiyor. Telefon yanlarda ya da üst kısımda başka bir çerçeve alanına yer vermiyor. Arka kısımda tek bir ana kameranın öne çıktığı akıllı telefonun sıradan bir tasarım çizgisi bulunuyor.

Ölçüleri: 147.13 mm X 70.78 mm X 8.45 mm – Ağırlık: 146 gram

Ekran: 5.71 inçlik ekranın bulunduğu akıllı telefonun çözünürlük değeri ise 720 X 1520 piksel olarak açıklandı. IPS LCD kullanılan akıllı telefon, 295 PPi piksel yoğunluk sunmakta. %77.62’lik bir ekran gövde oranı sunulmakta.

Teknik Özellikler: Honor 8s akıllı telefonlarının içerisinde yer alan işlemciler MediaTek MT6761 serisi olarak açıklandı. 4 çekirdekli işlemci 2.0 GHz hız değerine sahip. Toplamda 4 çekirdekli olan işlemcilerin yanında yer alan grafik birimi ise PowerVR GE8320 serisi. Bu modelin RAM kısmında ise 2 GB RAM bellek kullanılıyor. Depolama alanı kısmında ise 32 GB depolama alanına yer verilmekte.

Kamera: 13 MP tek arka kamera f/1.8 diyafram açıklık değerine sahip. Ön kısımda ise 5 MP değerinde bir kameraya yer verilmekte.

Fiyat: 940 TL ile 990 TL arasında.

İlginizi Çekebilir: En İyi Honor Telefonlar 2018

Özelliklerine göre en ucuz Honor telefonlar arasında kesinlikle yer alması beklenen Honor 9 Lite modelinin detaylarına geçelim.

Tasarım: Biraz daha ince çerçeveler sunuluyor olsa da yine çerçeveli modeller arasında yer alan Honor 9 Lite akıllı telefonlarının ön kısımda yanlarda değil ama üst ve alt kısımlarda çerçeveleri dikkat çekiyor. Arka kısımda ise yan yana sıralı olan çift kamera ve ortalanmış bir parmak izi sensörü bulunuyor.

Ekran: 5.65 inçlik ekranın bulunduğu akıllı telefon 1080 X 2160 piksel çözünürlük değerine sahip. 427 PPi piksel yoğunluk değerinin bulunduğu ekranların ekran gövde oranı ise %75.88 olarak açıklandı.

Teknik Özellikler: Huawei’nin işlemcilerini kullanan akıllı telefon Kirin 659 serisi işlemcisiyle yer veriyor. 2.36 GHz hız değerine sahip olan işlemci 8 çekirdekli ve Mali-T830 MP2 grafik birimiyle geliyor. RAM kısmında ise 3 GB RAM miktarına yer verilmekte. İlk seçenek 3 GB RAM ikinci seçenek ise 4 GB RAM. Toplamda 32 GB ile 64 GB depolama alanına yer verilmekte.

Kamera: 13 MP ana arka kamera f/2.2 diyafram açıklık değerine sahip. Bunun yanında derinlik algısı için 2 MP değerinde ikinci bir kamera var. Ön kısımda da 13 MP ana kamera ve 2 MP ikinci kamerayı görüyoruz.

Fiyat: 1100 TL ile 1200 TL arasında.

Yenilenmiş akıllı telefonlardan biri olan Honor 10 Lite, gerek tasarım kısmında gerekse de teknik özellikler kısmında iddialı bir seri. En ucuz Honor telefonlar arasında yer alacak bir model mi tartışılır ama biraz daha iyi bir model söz konusu.

Tasarım: Su damlası çentik alanına sahip olan akıllı telefonda alt kısımda yer alan çerçeve alanının da bir hayli inceltildiğini görüyoruz. Arka kısma baktığımız zaman ise yeni akıllı telefonların üst üste sıralı kamera kullandığını ekleyelim. Yine ortalanmış bir parmak izi sensörünün de kullanıldığı akıllı telefonun, geçişli renk teknolojisine yer verdiğini de görmekteyiz.

Ekran: Ekran kısmına geçtiğimiz zaman ise 6.21 inçlik bir ekran bizi karşılıyor. 1080 X 2340 piksel çözünürlük değerinin kullanıldığı ekranda IPS LCD panel dikkat çekiyor ve 415 PPi piksel yoğunluk değeri öne çıkıyor. Ekran gövde oranı kısmında ise %82.61 gibi bir değer var.

Teknik Özellikler: Kirin 710 serisi işlemcilerin kullanıldığı akıllı telefon 2.2 GHz hız değerine sahip. Telefonun Kirin 710 işlemcisinin yanında bir de i7 hareket işlemcisi bulunuyor. Grafik birimi kısmında Mali G51 MP4 serisi kullanılmakta. 12 nm üretim sürecinden geçen işlemcilerin yanında 3 GB,4 GB ve 6 GB RAM miktarlarına yer verilmekte. Depolama alanı ise 32-64-128 GB olarak açıklandı.

Kamera: 13 MP f/1.8 diyafram açıklık değerinin bulunduğu akıllı telefonun ikinci kamera kısmında ise 2 MP f/2.4 diyafram açıklık değerine yer veriliyor. Ön kamera kısmında ise 24 MP değerinde bir kamera bulunuyor.

Fiyat: 1200 TL ile 1300 TL arasında.

En ucuz Honor telefonlar için seçtiğimiz modeller bu şekilde. Bu modellerde de görebileceğiniz gibi genelde uygun fiyatlı telefonlar sunuluyor. Fakat fiyat aralığını biraz daha yükseltecek olursanız, daha iddialı Honor akıllı telefonları da var.