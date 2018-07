En Ucuz Snapdragon 845 İşlemcili Telefon Xiaomi Pocophone F1 Olacak!

Temmuz ayının başında Xiaomi‘nin üretim hattında birkaç yeni akıllı telefonu olduğunu bildirmiştik. Xiaomi Mi Max 3, Mi A2 ve Mi A2 Lite zaten tanıtıldı. Geriye sadece Xiaomi Pocophone F1 modelinin tanıtılması kaldı. Bu model hakkında bugün paylaşacak yeni birkaç bilgi sızdırıldı.

Pocophone serisi Pocophone F1 ile başlangıç yapacak ve Doğu Avrupa ve Hindistan’ı hedefleyecek. Yeni çıkan bir rapora göre Xiaomi Pocophone F1 akıllı telefonu 6GB RAM / 64GB depolama modeli için 420 € civarında ve 6GB / 128GB sürümü için ise 460 € seviyesinde bir fiyat ile satışa sunulacak. Eğer Pocophone F1 modeli gerçekten bir Snapdragon 845 ile piyasaya sürülürse, bu telefon Avrupa’da satılan en ucuz SD845 destekli akıllı telefon olacak.

Xiaomi Pocophone F1 will seemingly be cheap as chips… listing in eastern Euroland for ~420 Euro (6/64GB) and ~460 Euro (6/128GB) (prices converted). If it really has an SDM845 that pricing would be really impressive for a device with a 5,99in 2160x1080px screen.

— Roland Quandt (@rquandt) July 23, 2018