Akıllı telefonlar arasında sürekli yeni modellerin katılmaya devam ettiğini biliyoruz. Ardı ardına yeni akıllı telefonların tanıtıma çıktığı pazarda, en önemli kriterlerin başında ise fiyat kriteri geliyor. Yeni akıllı telefonların özellikleri kadar fiyatları da satışlarda etkili oluyor. Peki alınabilecek En Ucuz Telefonlar hangileri? Bu telefonların fiyatları nasıl? Fiyat performans serileri ne kadar tercih edilebilir?

En Ucuz Telefonlar Hangileri?

En Ucuz Telefonlar listemizde, hem telefonların fiyatlarına hem de özelliklerine yer vereceğiz. Hemen akıllı telefonların detaylarına geçiş yapalım.

Yeni akıllı telefonlardan biri olan Casper, En Ucuz Telefonlar listemizde yer alan modellerden biri olmayı başardı. Söz konusu akıllı telefonların özelliklerine ve tasarımına geçelim.

Tasarım: Tasarım kısmında yeni akıllı telefonların son dönem trendlerini gösterdiğini söylemek yanlış olmaz. Ön kısımda oldukça geniş bir ekrana yer veriliyor. Uçtan uca ekran formatını benimseyen akıllı telefon, çentikli ekran tasarımıyla karşımıza çıkıyor. Üst kısımda yer alan çentik bölümü telefonunun çok daha şık gözükmesini sağlamakta.

Geri kalan kısımlarda ise geniş ekran tasarımının devam ettiğini ve ekran kısmında bütünlüğü bozacak başka hiçbir detayın olmadığını söylemek lazım. Arka kapak tasarıma geçtiğimiz zamanda yine geniş tek bir arka kameranın kullanıldığını ve parmak izi sensörlerine yer verildiğini ekleyelim.

Teknik Özellikler ve Ekran: Ekran kısmında standart IPS LCD ekran kullanılıyor. IPS LCD ekran teknolojisinde ekrana sahip olan akıllı telefonun 6.22 inçlik bir panel sunduğunu ve bu panelde de belirtilen çözünürlük değerinin 720 X 1520 piksel olduğunu da ekleyelim. 270 PPi değerinde piksel yoğunluğu elde edilmesini sağlayan akıllı telefon, Gorilla Glass 3 camlarına sahip.

Ekran kısmından hemen sonra teknik özellikler kısmına geçiş yapalım. Teknik kısımda da çok başarılı bir akıllı telefon beklemeyin. Fiyat performans odaklı akıllı telefonun içerisinde MediaTek MT6762 işlemcileri bulunuyor. 2.0 GHz hız değerine sahip olan işlemciler 8 çekirdek ve PowerVR GE8320 grafik birimiyle beraber geliyor. 3 GB RAM bellek miktarına sahip olan akıllı telefonun depolama birimi kısmında da 32 GB alan sunduğunu ekleyelim.

Kamera: Son olarak Casper VIA G3 akıllı telefonlarının kameralarından söz edelim. 13 MP değerinde arka kamerası bulunan akıllı telefonun 8 MP değerinde de ön kamerası bulunuyor. Arka kamerayla beraber maksimum olarak Full HD çekimi yapılabiliyor.

Fiyat: 1.475 TL

En Ucuz Telefonlar listesinde mutlaka yer alması gereken telefonlardan biri olan Mi A2 Lite akıllı telefonları, aynı zamanda en çok satış elde eden akıllı telefonlardan da biri olarak öne çıkıyor. Yeni modelin satış fiyatına geçmeden önce özelliklerden söz edelim.

Tasarım: Tasarım kısmında yine son dönem etkilerini görüyoruz. Çentikli ekran tasarımına devam eden akıllı telefon, üst kısımda mini bir çentik alanıyla karşımıza çıkıyor. Alt kısımda ise çentik alanını destekleyen mini bir çerçeve bölümü var. Geri kalan kısımlarda çerçevesiz ekran görmek mümkün. Arka kısımda ise çift arka kamera kullanımına yer veriliyor. Üst üste sıralı olan kameraların dışında arka kısımda parmak izi sensörleri de bulunuyor.

Ekran ve Teknik Özellikler: Lite takısından da anlayacağınız gibi yeni akıllı telefonların ekranları biraz daha küçük. Bu modelde 5.84 inçlik bir ekran var. 1080 X 2280 piksel çözünürlük değerine sahip olan ekranların teknolojisi ise IPS LCD. 432 PPi piksel yoğunluğunda olan akıllı telefonun teknik özelliklerine bakalım. Orta sınıf bir telefon olan A2 Lite, Snapdragon 625 işlemcileriyle beraber geliyor. 2 GHz saat hızına sahip olan işlemciler 3 GB RAM bellek miktarıyla destekleniyor. Söz konusu akıllı telefonlarda 4 GB RAM bellek kullanan ikinci bir model daha var.

Kamera: 12 MP değerinde ana kamera ve 5 MP değerinde ikinci kamera var. Ön kamera kısmında ise 5 MP değerinde bir lense yer veriliyor.

Fiyat: 1.199 TL

Uygun fiyatlı modeller içerisinde yer alan fiyat performans serisi GM 9 Pro akıllı telefonlarına bakalım.

Tasarım: Tasarım kısmında çok başarılı bir akıllı telefon geldiğini söylemek doğru olmaz. Bu modelin çentikli ekran tasarımı yerine, çerçeveli akıllı telefon sınıfında yer aldığını görüyoruz. Arka kapak kısmına geçtiğimiz zaman ise çift arka kameranın yan yana dizildiğini ve alt kısımda da bir parmak izi sensörü bulunduğunu görmekteyiz.

Ekran ve Teknik Özellikler: Ekran kısmında söz konusu akıllı telefonlarda AMOLED panel kullanılması büyük bir avantaj. AMOLED ekranla gelen telefonun 6.01 inçlik bir ekranı var ve 1080 X 2160 piksel çözünürlük değerine yer veriliyor. Piksel yoğunluk değeri ise 402 PPi seviyesinde. Teknik özelliklere geçtiğimiz zaman ise Snapdragon 660 serisi bizi karşılıyor. 2.2 GHz hız değerine sahip olan işlemciler 8 çekirdek ve Adreno 512 grafik birimiyle beraber geliyor. RAM bellek kısmında ise 4 GB RAM bellek seçeneği sunuluyor.

Kamera: 12 MP + 8 MP değerinde çift arka kameranın yer aldığı akıllı telefonun ön kısmında ise 8 MP değerinde tek bir kamera var.

Fiyat: 1.529 TL

En Ucuz Telefonlar listesinde Huawei markasından da P Smart modeli yer alıyor.

Tasarım: Tasarım kısmında yeni akıllı telefonlar tatmin edici bir yapıya sahip. Çerçeveli bir ekran tasarımına sahip olan akıllı telefonların arka kapak kısmında ise çift kamera dizilimi dikkat çekiyor. Anten çizgilerinin hemen üzerinde yer alan çift kameranın dışında tek detay parmak izi sensörleri.

Ekran ve Teknik Özellikler: Ekran kısmında yine ideal bir akıllı telefon görüyoruz. 5.65 inçlik bir panele sahip olan akıllı telefonun 1080 X 2160 piksel çözünürlük değeri bulunuyor. IPS LCD ekrana sahip olan akıllı telefon, 427 PPi piksel yoğunluk değerine sahip. Teknik kısma geçtiğimiz zaman ise Kirin 659 işlemcilerini görüyoruz. 2.36 GHz hız değerine sahip olan işlemcilerin dışında 3 GB ve 4 GB RAM bellek miktarına yer veren iki model sunuluyor.

Kamera: Arka kısımda 13 MP +2 MP arka kamera ve 8 MP değerinde de ön kamera.

Fiyat: 1.259 TL

En Ucuz Telefonlar listesinde en sık yer alacak markalardan biri olmasını beklediğimiz Xiaomi markasının telefonlarından biri olan Redmi S2, fiyat performans ürünlerinden bir tanesi.

Tasarım: Çerçeveli tasarım kullanan akıllı telefon, arka kısımda üst üste sıralı çift arka kamera ve parmak izi sensörleriyle beraber geliyor.

Ekran ve Teknik Özellikler: 5.99 inçlik ekranların kullanıldığı akıllı telefonda 720 X 1440 piksel çözünürlük değeri var. 269 PPi piksel yoğunluk değerine sahip olan akıllı telefon, IPS LCD ekran teknolojisinde. İşlemci kısmında ise bu modelin Snapdragon 625 işlemcilerini kullandığını ekleyelim. 2 GHz hız değerine sahip olan akıllı telefonun RAM bellek kısmında ise 3 GB RAM bellek miktarına yer verdiğini de ekleyelim. Ayrıca 4 GB RAM bellek miktarının da bulunduğu ikinci bir alternatif var.

Kamera: 12 MP + 5 MP çift arka kamera ve 16 MP değerinde de ön kamera.

Fiyat: 1.110 TL