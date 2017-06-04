En Uygun Cep Telefonu – Haziran 2017

2017 haziran ayının en uygun cep telefonu başlıklı konumuzu hazırladık. Her ay seçtiğimiz en uygun akıllı cep telefonunu özellikleri, fiyatı, performansı ve kamera donanımı bakımından karşılaştırıyoruz

Haziran ayının amiral gemileri performansını göz önüne aldığımızda en uygun akıllı telefon olarak seçtiğimiz model LG G6 oldu. LG G6 fiyatı yaklaşık 2.800 TL’den başlıyor. (32 GB hafızalı model)

LG G6 bu yılın en başarılı akıllı telefonlarından biri. Bakınız: En iyi akıllı telefonlar 2017. Ayrıca android işletim sistemine sahip en başarılı telefonlardan da biridir. Burada En iyi Android telefonlar 2017 başlıklı incelememizi de okuyabilirsiniz.

LG G6’nın başlıca özelliklerini aktaralım. En azından bu fiyata nasıl bir telefon alacağınızı bilin. Öncelikle geçen yıl ki modeli olan G5’deki modüler tasarım bu cihazda bulunmuyor. Zaten çok eleştirilen ve bu eleştirilerin satışa olumsuz etkisini olduğunu da biliyoruz. Bu nedenle iyi bir haber diyebiliriz.

Geçen yıl ki cihazın aksine LG G6’da IP68 sertifikalı suya ve toza dayanıklılık mevcut. Diğer başlıca özellikleri ise parmak izi tarayıcı, Android 7.0 (Nougat) işletim sistemi, 5.7″ 1440 x 2880 piksel çözünürlükte IPS LCD ekran bulunuyor. Ayrıca belirtmek istiyorum ekran/gövde oranı oldukça yüksek telefon modellerinden biri. 78.6%.

Türkiye’de 4 GB ram ve 32 GB hafıza destekli modelini satın alabiliyorsunuz. Cihazda 12 MP çift kamera kurulumu mevcut. Bu kamera ile 4K videoyu 30 fps’de çekebiliyorsunuz. Ön kamera için ise 5 MP, f/2.2, 1080p özelliklerinde bir seçim yapılmış.

Telefonda yok yok diğer özellikleri arasında, NFC, Radyo, USB-C bağlantısı, 30 dakikada %50 şarj imkanı sunan hızlı şarj ve 3300 mAh batarya bulunuyor. Aslında cihazın sadece beğenmediğim 1-2 özelliğinden bahsetmek istiyorum. Aslında bu özellikler sizin için çok bişey ifade de etmeyebilir. Birincisi Bluetooth versiyonu 5.0 değil 4.2 olarak karşımıza çıkıyor. İkinci beğenmediğim özellik ekran koruma olarak Corning Gorilla Glass 3 kullanılmış olması.

Son olarak cihazda en son versiyon olan Snapdragon 835 ana kart yerine bir önceki model olan 821 kullanılmış. Bunun sebebi ise Snapdragon ile Samsung arasındaki anlaşma. Çok önemli değil neredeyse aynı performansı 821 ile de elde edebiliyorsunuz.