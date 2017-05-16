En Uygun Cep Telefonu – Mayıs 2017

2017 mayıs ayı en uygun cep telefonu hangisi başlıklı konumuzu inceliyoruz. Düzenli olarak sizlere her ay en uygun akıllı telefonu özellikleri, fiyatı, performansı ve kamera donanımı bakımından inceleyip sunuyoruz.

Mayıs ayının fiyat/performans göz önüne aldığımızda en uygun cep telefonu olarak Samsung Galaxy C9 Pro modeli karşımıza çıkıyor. Samsung Galaxy C9 Pro fiyatı yaklaşık 1.600 TL’den başlıyor. (32 GB hafızalı model)

Galaxy C9 Pro Özellikleri

Akıllı telefonun ekran boyutu ile başlayalım. 6.0″ büyüklüğündeki ekran 1080 x 1920 Piksel çözünürlüğe sahip. Başarılı bir ekran/gövde oranına sahip (75.5%) Şık tasarımından da bahsedelim. Telefon büyük ekranı ve yüksek kapasiteli bataryasına rağmen (4.000 mAh) oldukça hafif ve ince. 162.9 x 80.7 x 6.9 mm ölçülerinde sahip olabileceğiniz akıllı telefon sadece 189 gr. (telefonun 6.0″ ekranı olduğunu unutmayın)

Galaxy C9 Pro kamera performansı da oldukça başarılı. Arka tarafında bulunan 16 MP kamera, f/1.9 diyafram açıklığına ve faz algılama, Otomatik odaklama, çift LED özelliklerine sahip. Arka kamerası aynı zamanda 1080p@30fps çözünürlükte video kaydı da yapabiliyor. Galaxy C9 Pro ön kamerası 16 MP çözünürlükte ve f/1.9 diyafram açıklığına sahip. Ayrıca ön kamerası bile 1080p yani full HD video kaydı yapabiliyor.

Kameranın diğer özellikleri ise şöyle: Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR

Galaxy C9 Pro donanım olarak da başarılı işler çıkartıyor. Qualcomm MSM8976 Snapdragon 653 model anakart kullanıyor. Akıllı telefonun ayrıca 64 GB dahili hafızası ve 6 GB RAM‘i bulunuyor. 8 Çekirdekli işlemcisi ile çok hızlı. Son olarak grafik yardımcısı olarak Adreno 510 modelini bünyesinde bulunduruyor.

Cam koruması Corning Gorilla Glass 4 tarafından sağlanıyor. Akıllı telefonun özellikleri oldukça başarılı demiştik. Parmak izi tarayıcının da olduğu cep telefonunu yukarıda söylediğimiz gibi 1.600 TL’den başlayan fiyatlara sahip olabiliyorsunuz. Satın alabileceğiniz renkler arasında Altın, Pembe altın, Siyah modelleri bulunuyor.

Galaxy C9 Pro‘nun özellikleri hakkında son cümlelerimizi sarfederken hızlı pil şarj ve ant desteğinin olduğunu da ekleyelim. Cihaz aynı zamanda çift sim kart desteği de sunuyor.

Mayıs ayının galibi Galaxy C9 Pro oluyor. Dilerseniz Galaxy C9 Pro akıllı telefonu telefon karşılaştırma aracımızı kullanarak diğer modellerle de kıyaslayabilirsiniz.