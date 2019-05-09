En Uygun Telefonlar (Mayıs 2019)

Akıllı telefonlar için birçok alternatifiniz var. Yeni akıllı telefonlar sürekli tanıtılmaya devam ediyor ve kullanıcıların alabileceği akıllı telefonlar için sürekli yeni seçenekler ortaya çıkmaya devam ediyor. Tabii ki son dönemde en çok önem verilen nokta uygun fiyatlı akıllı telefonlar. En Uygun Telefonlar listeleri sürekli araştırılıyor.

Son yapılan ÖTV zamlarından sonra, telefonların özellikleri kadar uygun fiyatlı olmasına da önem verilmeye başlandı. Hatta son zamanlarda akıllı telefonların fiyatları daha önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaya başladı.

Peki, En Uygun Telefonlar hangileri? Mayıs ayında alabileceğiniz En Uygun Telefonlar için bir liste oluşturmaya karar verdik. Listemizde bu konuda fiyatıyla fark yaratan akıllı telefonlara yer vereceğiz.

En Uygun Telefonlar 5 Alternatif Model

Listemize geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapalım. Listemizde 5 akıllı telefon modeline yer vereceğiz. Yer verdiğimiz telefonların en önemli özelliği, fiyatlarının uygun olması olacak. Yine fiyatlar kısmında da yükselen bir sıralama yapacağımızı ekleyelim. Hemen ilk akıllı telefon modelinden başlayalım.

İlk modelimiz General Mobile GM 6 ds akıllı telefonları. Giriş seviyesi akıllı telefon modellerine dahil olan seri, oldukça uygun fiyatlı bir akıllı telefon modeli.

Gerek tasarımı gerekse de sistem özellikleriyle tam giriş seviyesini yansıtan bir model söz konusu olsa da fiyat konusunda aranan modellerden birinden söz edeceğiz. Hemen başlayalım.

General Mobile GM 6 ds Tasarımı Nasıl?

Telefonların ilk dikkat çeken kısmı olan tasarım bölümünde standart bir seriden söz ediyoruz. General Mobile GM 6 ds akıllı telefonlarında çentikli ekran, çerçevesiz kasa, kavisli ekran teknolojileri gibi tasarım artıları beklemeyin. Bunun yerine telefonların standart bir tasarım yapısı sunduğu görülüyor.

Ekran kısmında çerçeveli bir akıllı telefon sunuluyor. Üst kısımda ve alt kısımda oldukça geniş çerçeveler var. Yine yan kısımlarda da çerçeve alanının dikkat çektiğini de belirtelim. Ekran kısmında sunulan standart tasarım, arka kapak kısmında biraz daha şık bir yapıyla karşımıza çıkıyor.

Telefonun tek bir arka kamera kullandığını görüyoruz. iPhone modellerine benzer bir kamera yerleşimi sunan akıllı telefon, kameranın hemen yanında bir de flaş ışığına yer veriyor. Bunun dışında parlak arka yüzeyde dikkat çekici. Fakat hem arka kısmın hem de çerçevenin plastik olduğunu hatırlatalım.

Telefonun Ölçüleri: 150 mm X 70.5 mm X 8.59 mm

Renkler: Altın, gümüş ve siyah

General Mobile GM 6 ds Ekran Özellikleri

Gelelim telefonların ekran özelliklerinin neler olduğuna. Bahsettiğimiz gibi bu model giriş seviyesi bir akıllı telefon. Bu nedenle ekran kısmında da çok üst düzey bir serinin sunulmadığını söylemek gerekiyor. Ekran kısmında 5.5 inçlik bir panele yer veriliyor.

Boyut kısmında çok fazla bir fark oluşturmayan akıllı telefonun, çözünürlük kısmında da 720 X 1440 piksel değerine yer verdiğini görüyoruz. IPS LCD ekran paneline sahip olan telefonun 293 PPi değerinde piksel yoğunluğunun bulunduğunu da belirtelim. Bunun dışında camların korunması kısmında yine Gorilla Glass kullanıldığını da ekleyelim.

General Mobile GM 6 ds Teknik Özellikleri

En Uygun Telefonlar listesinde ilk sırada yer verdiğimiz General Mobile GM 6 ds akıllı telefonlarının teknik kısımda da çok başarılı bir model olmadığını ve giriş seviyesine dahil bir model olduğunu ekleyelim.

Bu modelin içerisinde fiyatı aşağı çekecek MediaTek MT6739 işlemcileri bulunuyor. Giriş seviyesi işlemcilerin hız kısmında 1.5 GHz değerine sahip olduğunu görüyoruz.

4 çekirdekli işlemciler 64 bit mimarisinde ve PowerVR GE8100 grafik birimiyle beraber geliyor. 28 nm üretim teknolojisinden çıkan işlemcilerle beraber 2 GB RAM bellek miktarına da yer veriliyor.

Depolama birimi kısmında ise 16 GB depolama alanının kullanıldığı da ekleyelim. Yani standart değerlere yer verildiğini görüyoruz. Yine pil kısmında da yeni akıllı telefonların 3500 mAh değerinde bir batarya kullandığını da ekleyelim. Telefonun önemli artılarından birisi de hızlı şarj desteğinin olması.

Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun kamera özelliklerinden söz edelim. Standart kamera özelliklerine sahip olan akıllı telefonun 13 MP değerinde tek arka kamerası bulunuyor.

f/2.0 diyafram açıklık değerine sahip olan kamera Full HD çekim yapabiliyor. Ön kamera kısmında ise 5 MP değerinde f/2.2 değerinde bir kamera bulunuyor. Dediğimiz gibi kamera kısmında da standart bir seri söz konusu.

Fiyatı: Yeni akıllı telefonların fiyatı kısmında ise oldukça uygun bir aralık sunulduğunu ekleyelim. 937 TL gibi bir satış fiyatı var.

En Uygun Telefonlar listesinde ikinci sıraya geldik. Samsung’un yeni nesil akıllı telefon tasarımıyla beraber sunduğu akıllı telefonların başında gelen Samsung Galaxy A10, gerek tasarımı gerekse de teknik özellikleriyle dikkat çekiyor.

Ancak bu modelin bu kadar öne çıkmasının nedeni, telefonun fiyatı. Fiyat performans ürünlerinden biri olan akıllı telefon modellerinden biri olan serinin, özelliklerine ve tasarımına geçelim.

Samsung Galaxy A10 Tasarımı Nasıl?

Uygun fiyatlı bir akıllı telefon sunulduğunu belirtmiştik. Uygun fiyatlı bir akıllı telefon sunulmasına rağmen tasarım kısmında yenilikçi bir seri söz konusu.

Su damlası çentik alanının kullanıldığını gördüğümüz akıllı telefonun, alt kısımda geniş bir çerçeve alanına yer verdiği görülüyor. Bunun dışında çerçevesiz bir akıllı telefon modelinin sunulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Alt kısma yer alan çerçeve alanını saymayacak olursak, oldukça kullanışlı bir akıllı telefon tasarımı söz konusu. Telefonun arka kapak kısmında geçtiğimiz zaman ise köşeye konumlandırılmış olan tek arka kamerayı görüyoruz.

Tek lensin kullanıldığı kameranın hemen altında bir de flaş ışığı bulunuyor. Flaş ışığının ve kamera alanının dışında bir detay olmadığını ekleyelim.

Ölçüler: 155.6 mm X 75.6 mm X 7.94 mm

Renkler: Mavi, kırmızı ve siyah

Samsung Galaxy A10 Ekran Özellikleri

Ekran kısmında Samsung’un tecrübesi yansıtılıyor. Yeni akıllı telefonlarda OLED ya da AMOLED ekran paneli kullanılmıyor. Bunun yerine fiyatı aşağı çekmek için PLS ekranlarının kullanıldığını görüyoruz.

PLS bir yandan iyi görüntü sunarken bir yandan daha uygun fiyatlı bir akıllı telefon sunulmasını sağlıyor. Bunun dışında ekranın PPi değerinin de 271 PPi olduğunu da belirtelim.

Ekran gövde oranı ise %80.8 olarak açıklandı. Bu değer, fiyat performans akıllı telefonları için oldukça iyi bir ekran gövde değeri.

Samsung Galaxy A10 Teknik Özellikler

Gelelim uygun fiyatlı akıllı telefonun teknik özelliklerine. Yeni akıllı telefon içerisinde işlemci olarak Samsung’un kendi işlemcilerine yer verildiği görülüyor.

Exynos 7 Octa 7884 modeline yer verilen işlemcilerin 1.6 GHz hız değeri sunduğunu görüyoruz. 8 çekirdekli işlemciler ideal bir performans değerine ulaşılmasını sağlıyor. 14 nm üretim sürecinden çıkan işlemcilerle beraber gelen grafik biriminin ise Mali G71 MP2 serisi olduğunu ekleyelim.

Yine bu grafik biriminin de oldukça ideal bir performans değerine sahip olduğunu belirtelim. RAM bellek kısmında ise 2 GB RAM bellek miktarına yer veriliyor.

Yine 2 GB RAM bellek miktarıyla beraber standart olarak 32 GB depolama alanına yer veriliyor. Pil kısmında ise 3400 mAh değerinde bir bataryaya yer veriliyor.

Samsung Galaxy A10 Kamera Özellikleri Neler?

Yine giriş seviyesi modellerde gördüğümüz kamera sistemine yer veren Samsung Galaxy A10 akıllı telefonlarının, 13 MP değerinde f/1.9 diyafram açıklık değerine sahip olan tek bir arka kamerası bulunuyor.

Full HD çekim yapabilen kameraların ön kısımda ise 5 MP değerinde bir kamerayla karşımıza çıktığını görüyoruz.

Ön kamera kısmında da f/2.0 diyafram açıklık değeri karşımıza çıkıyor. Açıkçası kamera kısmında çok öne çıkan bir detay söz konusu değil. Hemen hemen her fiyat performans serisi akıllı telefon modelinde gördüğümüz kameraları görüyoruz.

Fiyat: Tüm bu özelliklerle beraber gelen yeni akıllı telefonların fiyatının ise 1.189 TL olduğunu da ekleyelim. Fiyatına göre iyi bir akıllı telefon sunulmuş durumda.

En Uygun Telefonlar listemizde geldik 3.modelimize. Yine yeni akıllı telefonların arasında yer alan ve fiyatıyla dikkat çeken Huawei Y6 2019 akıllı telefonları da listemizin üçüncü sırasında yer alıyor.

Hem tasarım kısmında yeni nesli yansıtan akıllı telefon hem de teknik kısımda başarılı bir model olarak karşımıza çıkıyor.

Huawei Y6 2019 Tasarımı Nasıl?

Yeni akıllı telefon modelinin tasarım kısmında fark yarattığını söylemek yanlış olmayacaktır. Son dönemde gittikçe yaygınlaşan çentikli ekran tasarımını kullanan akıllı telefonun, su damlası çentik alanı sunduğu ekleyelim.

Üst kısımda sadece kameranın yer aldığı su damlası çentik alanının sunulduğunu görmek mümkün oluyor.

Bunun dışında çentik alanının hemen yanında çerçevesiz bir yapının sunulduğunu ekleyelim. Alt kısımda ise bir çerçeve alanı bulunuyor. Huawei tarafından birçok akıllı telefon modelinde tercih edilen alt çerçeve alanının bu telefonda da yer aldığını görmek mümkün olacak.

Yine alt çerçeve alanında Huawei yazısının yer aldığını da görüyoruz. Bunun dışında arka kapak tasarımına geçtiğimiz zaman ise tek arka kameranın köşeye yerleştirildiği bir telefon görüyoruz. Köşeye konumlandırılmış olan tek arka kameranın hemen altında ise flaş ışığının bulunduğunu da ekleyelim.

Telefonun Ölçüleri: 156.28 mm X 73.5 mm X 8 mm

Renkler: Altın, Mavi ve siyah

Huawei Y6 2019 Ekran Özellikleri

Tasarımın hemen ardından yeni akıllı telefonların ekran özelliklerinden söz edelim. Ekran kısmında 6.09 inçlik bir panel kullanılıyor. OLED ya da AMOLED ekran kullanmayı tercih etmeyen Huawei, bu modelde de IPS LCD panel kullanıyor.

Yeni akıllı telefonların ekran kısmında IPS LCD teknolojisinin sunulmasının yanında, 720 X 1560 piksel çözünürlük değerinin sunulduğunu da ekleyelim. 6.09 inçlik ekran ve çözünürlük değeriyle beraber telefonun sunduğu piksel yoğunluk değeri ise 282 PPi olarak açıklandı.

Telefonun ekran gövde oranı ise %78.8 seviyesinde. Fiyat performans modelleri için uygun bir ekran teknolojisinin sunulmuş olduğu net.

Huawei Y6 2019 Teknik Özellikler

Fiyat ve performans akıllı telefon modellerinden biri olan Huawei Y6 2019 akıllı telefonlarının işlemci kısmında MediaTek MT6761 modelini kullandığını görüyoruz.

2.0 GHz hız değerine sahip olan işlemciler, 4 çekirdekli ve 12 nm üretim sürecinden geçmiş olan bir işlemciden söz ediyoruz. Grafik birimi kısmında ise PowerVR GE8320 serisine yer veriliyor.

Hem grafik birimi kısmında hem de işlemci kısmında fiyat performans serisi olan akıllı telefonların, RAM bellek kısmında ise 2 GB RAM bellek sunulduğunu görüyoruz. 2 GB RAM bellek miktarına sahip olan akıllı telefonun depolama alanı kısmında ise 32 GB seçeneğini sunduğunu belirtelim.

Bu özelliklerle beraber yeni akıllı telefonların bataryaları kısmında ise 3020 mAh değerinde bir pile yer veriliyor. Hızlı şarj desteği ve benzeri pil destekleri ise bulunmuyor.

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Huawei Y6 2019 Kamera Özellikleri

Uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri içerisinde çok sık gördüğümüz kameraların, bu modelde de karşımıza çıktığını görüyoruz. Arka kamera kısmında 13 MP değerinde ve f/1.8 diyafram açıklık değerinde bir kamera var.

Full HD çekimin kullanıldığı kamerayı ön kısımda ise 8 MP değerinde bir kamera karşılıyor. f/2.0 diyafram açıklık değerine sahip olan ön kameranın da Full HD çekim yapabildiğini ekleyelim.

Fiyat: tüm bu özelliklerle beraber Huawei Y6 2019 akıllı telefonlarının fiyatı ise 1.196 TL olarak belirlenmiş durumda. Tabii ki bu fiyatlar, telefonu alacağınız yere göre değişiklikler gösterebiliyor.

Geldik biraz daha iyi bir modele. Kendini yavaş yavaş kanıtlamaya başlayan Xiaomi markasının tutulan akıllı telefonlarından biri olan Xiaomi Redmi 7, listemizin yeni üyesi.

Tasarım kısmında gerçekten başarılı olan akıllı telefonun, teknik özellikleri de kötü sayılmaz. Hemen yeni model için detaylara geçelim ve tüm sistem özelliklerine bakalım.

Xiaomi Redmi 7 Tasarım

Tasarım kısmında yine yeni nesle geçiş yapılmış bir akıllı telefon söz konusu. Bu modelde yine çentik alanı kullanımı tercih edilmiş durumda. Fakat çentik alanı kısmında çok geniş bir seçim yapılmamış. Bunun yerine su damlası çentik alanına yer verilmiş bir akıllı telefon görüyoruz. Sadece tek bir ön kameranın yer aldığı çentik alanından söz ediyoruz.

Bunun dışında üst çerçeve alanında herhangi biri detay yok. Bu kısımlarda tamamen çerçevesiz bir akıllı telefon sunulmuş durumda. Alt kısma indiğimiz zaman, parmak alanı olarak değerlendirebileceğimiz çerçeve bölümünün bu modelde de yer aldığını görüyoruz.

Telefonun alt çerçeve alanının biraz daha geniş tutulmuş olması, eleştiri yapacağımız tek kısım olacaktır. Bunun dışında Xiaomi Redmi 7 arka kapak tasarımında ise çift arka kamerayla öne çıkıyor. Köşeye konumlandırılmış olan çift arka kameranın üst üste yerleşim gösterdiğini ve kamera alanının hemen altında da bir flaş ışığının kullanıldığını ekleyelim.

Bunun dışında ortalanmış bir de parmak izi sensörüne yer verilmiş olduğunu da ekleyelim. Son olarak Xiaomi Redmi 7 akıllı telefonlarının en önemli artısının degrade renk desteği olduğunu da ekleyelim. Bazı kasalarda değişken renk desteği sunuluyor ve bu çok iddialı bir akıllı telefon tasarımına adım atılmasını sağlıyor.

Telefonun Ölçüleri: 158.73 mm X 75.58 mm X 8.47 mm

Renk Seçenekleri: Mavi, Kırmızı siyah geçişli, kırmızı ve siyah

Xiaomi Redmi 7 Teknik Özellikleri

Teknik özellikler kısmında orta segment bir akıllı telefon görüyoruz. Daha önce ele aldığımız akıllı telefonlardan farklı olarak bu modelin içerisinde biraz daha başarılı bir işlemci modeline yer veriliyor. Telefonun içerisinde Snapdragon 632 işlemcilerinin kullanıldığını görüyoruz.

1.8 GHz hız değerine sahip olan işlemciler, 8 çekirdek ve beraberinde Adreno 506 grafik birimiyle beraber geliyor. Yine 14 nm üretim sürecinden geçen işlemcilerden söz ettiğimizi de ekleyelim. İşlemciler bir yana bu modelde farklı RAM bellek seçeneklerine de yer veriliyor.

Xiaomi, 3 farklı RAM bellek miktarı kullanmakta. LPDDR3 teknolojisinde 2,3,4 GB RAM bellek miktarlarına yer veriliyor. 3 farklı RAM bellek miktarıyla beraber sunulan depolama alanı kısmında da yine 16, 32, 64 GB seçeneklerini görüyoruz.

3 farklı depolama birimine sahip olan akıllı telefonun, arttırılabilir hafıza imkanı da bulunmakta. Pil kısmında da 4000 mAh değerinde bir bataryaya sahip ve 5V hızlı şarj destekli bir akıllı telefon karşımızda.

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Xiaomi Redmi 7 Kamera Teknolojileri

Gelelim uygun fiyatlı akıllı telefon modelinin kamera seçeneklerine. Başta dediğimiz gibi Xiaomi Redmi 7 akıllı telefonları kamera kısmında da biraz daha iyi bir seri. Telefonun içerisinde 2 arka kamera bulunuyor. Üst üste sıralanmış olan çift arka kameranın kullanıldığı telefonda, 12 MP değerinde bir ana kamera bulunacak.

f/2.2 diyafram açıklık değerine sahip olan ana kameranın Full HD 60 Fps çekim yapabildiği gözüküyor. Bunun dışında yavaş çekim özelliği de bulunuyor. Derinlik algısı için ise ikinci kamera kullanılıyor.

2 MP değerinde ikinci arka kameranın dışında, ön kısımda 8 MP değerinde f/2.0 diyafram açıklığına sahip olan bir akıllı telefondan söz ediyoruz. Yine ön kamera kısmında da çekim kalitesi Full HD olarak açıklandı.

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Fiyat: Bu özellikler, çift kamera artısı gibi artılarla beraber gelen Xiaomi Redmi 7 akıllı telefonlarının fiyat kısmında da uygun bir seri olduğunu ekleyelim. Telefonun fiyatı için 1.389 TL açıklamasını yapalım.

Yerli modellerden biri olarak karşımıza çıkan Casper VIA G4 akıllı telefonları da yine uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. En Uygun Telefonlar listesinde de yer verdiğimiz akıllı telefonun, yeni nesiller içerisinde en uygun modellerden biri olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Hemen son modelin tasarımından söz ederek başlayalım.

Casper VIA G4 Tasarım Detayları

Son dönem uygun fiyatlı akıllı telefonlarında çentikli ekran tasarımına yer verilmeye başlandı. Casper VIA G4 akıllı telefonları da çentikli ekran tasarımına devam eden bir model. Casper VIA G4 akıllı telefonlarında da yine geniş bir çentik alanı kullanılmıyor. Bunun yerine yeni akıllı telefonların su damlası çentik alanına sahip olduğunu görüyoruz.

Yine bu modelde de tek ön kameranın yerleştirilmesi için kullanılan çentik alanının, genel ekran kullanım alanını genişlettiğini de söylemek gerekiyor.

Hem üst kısımda hem de yan kısımda çerçevesiz akıllı telefonlara yakın bir tasarım sunan model, alt kısımda ise yine Huawei modellerine benzer bir çerçeve alanına yer veriyor. Alt kısımda kullanılan çerçeve alanının tasarımı tamamladığını da ekleyelim.

Arka kapak kısmında ise yine çift kameranın etkisini görmekteyiz. Köşeye konumlandırılmış olan çift arka kameranın dizilimi diğer modellerle aynı. Yine üst üste sıralı kameralar söz konusu. Arka kapak kısmında dikkat çeken son detayın da parmak izi sensörleri olduğunu da ekleyelim. Ortalanmış olan parmak izi sensörleri de oldukça kullanışlı.

Casper VIA G4 Ekran Özellikleri

Yeni akıllı telefonların ekran özelliklerinden de söz ederek devam edelim. Geniş ekran teknolojisine yer verilen akıllı telefonun, 6.22 inçlik bir ekran paneli var.

Yine fiyatı aşağı çekme konusunda oldukça önemli olan IPS LCD teknolojisini kullanmaya devam eden model, 720 X 1520 piksel çözünürlük değerine yer veriyor.

Bu çözünürlük değerinin ekran boyutuyla beraber sunduğu piksel yoğunluğu ise 270 PPi olarak açıklanmış durumda. Ekran gövde oranından da söz etmek gerekiyor. Bu model %81.24 ekran gövde oranı gibi oldukça iddialı bir değere sahip.

Casper VIA G4 Teknik Özellikleri

MediaTek özel serisinden güç alan akıllı telefonun içerisinde, MediaTek Helio P22 işlemcileri kullanılıyor. 8 çekirdekli işlemcilerin 2 GHz değerinde hıza sahip olduğunu görüyoruz ve bu modelin beraberinde PowerVR GE8320 grafik birimi geliyor.

12 nm üretim sürecinden geçen işlemcilerin, RAM bellek miktarı kısmında ise 3 GB RAM bellek miktarına yer verdiğini görüyoruz.

Açıkçası RAM bellek miktarı kısmında standart bir seri sunulmuş durumda. Zaten işlemciler kısmında da öyle çok yüksek bir akıllı telefon performansı beklenmeyin. Yine de fiyat performans ürünleri içerisinde iyi bir akıllı telefon modeli söz konusu.

3 GB RAM bellek miktarıyla beraber sunulan depolama alanının da 32 GB olduğunu ve artırılabilir hafıza miktarının da 256 GB olduğunu ekleyelim. Son olarak batarya kısmında 3500 mAh değerinde bir pil kullanıldığını ekleyelim.

Casper VIA G4 Kamera Özellikleri

Casper VIA G4 akıllı telefonlarının 13 MP değerinde tek arka kamerası bulunuyor. f/1.8 diyafram açıklığına sahip olan tek arka kameranın kullanıldığı telefonda, Full HD çekim sunuluyor. 30 Fps değerinde Full HD çekim yapabilen kameralara 2 MP değerinde ikinci bir kamera da eşlik ediyor.

Derinlik algısına sahip olan 2 MP değerinde ikinci kameraların ise f/2.0 diyafram açıklık değeri bulunuyor. Ön kamera kısmında da yine 8 MP değerinde standart bir seriye yer veriliyor. f/2.0 diyafram açıklığında ön kameranın çekim kalitesi de yine Full HD olarak açıklanmış durumda.

Fiyatlar: Bu özellikler ve tasarım artısıyla beraber Casper VIA G4 akıllı telefonlarının satış fiyatının 1.550 TL olarak açıklandığını da ekleyelim.

En Uygun Telefonlar listemizde yer verdiğimiz modeller bu şekilde. Modellerin başlıklarına tıklayarak detaylı özelliklere ulaşabilirsiniz. Sizin de önerileriniz ya da görüşleriniz varsa, yorum bölümünden bizlere iletebilirsiniz.