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En Yeni Araba Modelleri – 2021

En yeni araba modellerini bir çatı altında topladık. Bu listeyi yeni arabalar çıktıkça güncelleyeceğiz.

Ayşen Sıla

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2021, geçtiğimiz seneye nazaran daha sakin geçiyor. Bu sene araba sektörü de pandemiden payını aldı. Yine de son sürat gelen yepyeni arabalar var. Bu sene daha fazla elektrikli araba göreceğiz. Bu yıl içinde piyasaya sürülmesi beklenen modellerin bir listesini oluşturduk ve bir başlık altında topladık. Yeni arabalar piyasaya sürüldükçe bu yazıyı güncelleyeceğiz. Haydi başlayalım!

1- Mercedes

mercedes

Bu yıl Mercedes severler için dolu dolu bir yıl olacağa benziyor. Yılın ilk çeyreğinde tamamen elektrikli yeni EQA 250 modeli Türkiye’de satışa sunulacak. Yine yılın ilk çeyreğinde CLA 200 4MATIC ile dört çeker özelliğine kavuşacak. İkinci çeyreğindeyse GLB, 200 4MATIC ithal edilecek ve beklenen bir diğer yenilik olarak 2.0 litre ve dört çeker versiyonu ile satışa sunulması planlanan CLS 300 d 4MATIC olacak.
2021’de tanıtılacak yeni C-Serisi ise üçüncü çeyrekte, C 180 ve C 200 4MATIC motor seçenekleriyle ithal edilirken EQS (580 4MATIC), EQA 300 4MATIC ve EQA 350 4MATIC seçeneklerinin de Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Mercedes-Maybach ailesinden S-Serisi 580 4MATIC ise tamamen yenilenerek Türkiye’de satışa sunulması bu gelişmeler arasındaki yerini alıyor.

2- BMW İX3

bmw

Alman otomotiv devi BMW’nun ilk elektrikli Crossover modeli olan iX3, BMW X3’ün tamamen elektrikli bir versiyonu olarak karşımıza çıkması planlanıyor. Mercedes’in EQC ve Jaguar’ın I-Pace modelleriyle rekabet edecek olan iX3’ün batarya kapasitesi 80 kWh, menzili 460 kilometre olarak görünüyor.

3- BMW i4

BMW i4

Fotoğraf ve videolarda adeta bilgisayar yapımı bir otomobil gibi görünen i4, Yeni konseptiyle herkesi şaşırttı. Dış tasarımının yanı sıra hiç de alışık olmadığımız bir iç tasarıma sahip bu aracın batarya kapasitesi 80 kWh, menzili 598 kilometre olarak görünüyor.

4- Land Rover Discovery

discovery

Otomotiv dünyasının popüler ismi olan Land Rover, ülkemizde de beğenilen modeli Discovery’nin yenilenmiş versiyonunu 2021’de satışa sunacak. Motor tipi benzin, dizel ve hibrit olan bu araç Pivi Pro adlı yenilenmiş bir bilgi eğlence sistemi ile müşterilerin karşısına çıkacak. Bu modelin en performanslı versiyonu olarak 360 HP güç üretebilecek.

5- MINI

mini cooper

MINI 3 ve 5 Kapı (LCI), MINI Cabrio (LCI), MINI Electric (LCI) ve MINI JCW 3 Kapı (LCI) modellerinin bulunduğu MINI yeni modellerinin Mayıs ayı başında gelmesi planlanıyor.

6- Renault Megane eVision

Renault Megane eVision

Fütüristik bir tasarıma sahip Megane eVision’ın ön görselinde herhangi bir ızgarası yok. Megane eVision, batarya kapasitesi 60 kWh olup bu bataryanın üretebildiği güç ise 220 HP olarak görünüyor.

7- Nissan Ariya

Nissan Ariya

Nissan’ın çıkaracağı bu model teknik detaylara sahip iddialı bir tasarım olan ve tamamen elektrikle çalışan SUV otomobili Ariya. Nissan’ın ProPilot ASSIST 2.0 adlı asistan teknolojisine de sahip olan Ariya, Tesla Model Y ile rekabet edecek. Batarya kapasitesi 87 kWh, menzili 440 kilometre olarak görünen bu aracın 2021’de çıkması planlanıyor.

8- Honda CIVIC

Honda CIVIC

Geçtiğimiz aylarda yenilenmiş tasarımıyla karşımıza çıkan Honda Civic, tam anlamıyla yeniden doğmuş gibi görünüyor.
Tasarımsal farklarıyla daha yumuşak bir görünüme kavuşan Civic, agresifliğinden ödün vermiyor. Şimdilik bu kadarını bilmekle sınırlı kaldığımız model, 2021 yılı içerisinde bayilerdeki yerini alması planlanıyor.

9- 2021 Opel Mokka

2021 Opel Mokka

Araç tasarım olarak kısa çıkıntılar ve en küçük ayrıntısına kadar düşünülmüş çarpıcı oranlar sunuyor. Önceki modelden 12.5 cm daha kısa olan Mokka uzun bir dingil mesafesine sahip ve bagaj hacmi 350 litreye kadar yükleme alanı sağlıyor. Bu yeni donanımıyla Opel, ilk kez Mokka’nın daha sportif görünümlü bir versiyonunu sunacak.

10- AUDI

AUDI

Yılın ilk yarısında yeni Audi A3 Sportback, A3 Sedan ve Q3 Sportback gelirken markanın küçük modeli yeni A1’in de ilk yarıda showroomlara inmesi planlanıyor.

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