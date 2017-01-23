En Yüksek Kapasiteli Powerbank Cihazları Ve Özellikleri

Taşınabilir şarj cihazları artık akıllı telefonların olmazsa olmazları haline gelmeye başladı. Sadece telefonların değil bunun dışında tablet ve hatta bilgisayarların bile taşınabilir şarj cihazlarından yararlanmaya başladığını da görür olduk. İşte bu ayrıcalığın sağlanması için ise birçok marka artık çok daha yüksek kapasiteli ama mini boyutlu taşınabilir şarj cihazları üzerinde durmaya başladı. Peki son dönemde çıkan serilerle beraber En Yüksek Kapasiteli Powerbank ürünleri hangileri?

En Yüksek Kapasiteli Powerbank Tüm Özellikleri, Tasarımı

Powerbank alırken en çok dikkat edilen konu olarak karşımıza çıkan en yüksek kapasite konusunda şu an için piyasanın en iyi modelleri ve kapasite değerlerine geçelim.

Xiaomi 20.000 mAh

En Yüksek Kapasiteli Powerbank modelleri içerisinde listemizin başında yer alan model bu alanda en iyi olarak gösterilen Xiaomi modeli. Tam tamına 20.000 mAh kapasitesinde olan modelin teknik özellikleri ile işe başlayalım.

Özellikleri: İlk olarak zaten 20.000 mAh gibi bir değere sahip olması cihazı bir anda en üst sıraya taşıyor. Bunu bir özellik olarak sınıflandırmamız bile yanlış olur. Bunun dışında seride hızlı şarj teknolojisi de yer almakta. Quick Charge 2.0 olarak bilinen teknolojiyi destekleyen seri de maksimum olarak 5.1V çıkış değeri bulunuyor ki bunun yanında çift cihazı aynı anda şarj edebiliyorsunuz. Mi Mix akıllı telefonlarda denendiğinde 5 kez tam şarj yapmayı başaran seri alanının en iyisi olmaya aday. En azından özellikler konusunda lider modellerden biri demek yanlış olmaz.

Görselliği: Tasarım konusunda ise modelin yine standartlaşan dikdörtgen tasarımı ile beraber geldiğini belirterek işe başlayalım. Kenarları Oval olarak karşımıza çıkan modelde 330-338 gram arasında bir ağırlık değerinin sunulması da modeli bir hayli öne çıkarıyor. Eski serilere göre bu değer %20 daha hafif anlamına gelmekte.

Satış Fiyatı: Satış fiyatı konusunda serinin 130 – 150 TL arasında değiştiği söylemek gerek.

S-Link Swapp Ip-L44

Yine En Yüksek Kapasiteli Powerbank serileri içerisinde yer alan S-link taşınabilir şarj cihazı özellikleri kadar görselliğiyle de dikkat çeken modellerden bir tanesi. Hemen özelliklerden başlayalım.

Özellikleri: S-Link serisinde 12.000 mAh kapasite bulunuyor. Bunun yanında hem hızlı şarj desteği bulunan hem de dahili kablo sistemi ile beraber gelen seri teknik özellikler konusunda oldukça başarılı modellerden biri olarak karşımıza çıkmış durumda. 2.1 A çıkış değeri sayesinde hızlı şarj desteğinin de sunulduğu modelde 12.000 kapasitesi ile beraber telefona göre değişmekle 3-4 kez şarj imkanı elde edebiliyorsunuz. Bunun dışında ekstra LED çubukları da şarj durumu hakkında bilgi verebiliyor.

Görselliği: S-Link serisi görsellik olarak da aranan modellerden bir tanesi. Üzerine dikişli suni deri olan cihazın dikdörtgen tasarımı yanı sıra farklı renk seçenekleri gibi ayrıcalıkları da S-Lınk serisini en çok tercih edilen serilerden biri haline getiriyor. Tabi ki dahili kablo eklentisini de unutmayalım.

Satış Fiyatı: 135 TL

Sony CP-B20 20000 mAh

En Yüksek Kapasiteli Powerbank serilerine dahil olmasının dışında en iddialı ve en kaliteli modellerden de biri olan Sony CP serisinde bir taşınabilir şarj cihazının geleceği son noktayı görebiliyorsunuz. Hemen özellikleri ile başlayalım.

Özellikleri: Sony CP serisinin ilk göze çarpan ve listemize de girmesini sağlayan özelliği ürünün 20.000 mAh kapasitesinde olması. Birçok kez akıllı telefonunuzu şarj etmenize yarayacak olan kapasite sayesinde cihazlarınızı 4-5 kez şarj etme imkanı da elde edebiliyorsunuz.Bunun dışında 5V çıkışı olan cihazda 1,5 A desteği bulunuyor ve hızlı şarj teknolojisinden pek bahsetmemiz mümkün değil. Tabi b eksiği üzerinde 4 adet USB bağlantı noktasına yer vermesi ile kapatan cihaz son olarak şarj durumunu göstermek için LED bildirim ışıklarına da sahip. Bununu da belirtelim.

Görselliği: Tasarım konusunda Sony CP sade ama biraz kaba bir tasarıma sahip. 17 Cm boyu olan cihazın eni ise sadece 8.4 cm. Fakat diğer modellere baktığımızda doğal olarak kapasitelerinden de kaynaklı nedenlerden dolayı bu modelin bir tık daha kaba daha geniş olduğunu da görebiliyoruz.

Satış fiyatı: 300 – 350 TL

Codegen 20800mAh

En Yüksek Kapasiteli Powerbank serileri içerisinde yer alan bu model sadece en yüksek kapasiteleri ile değil en ilginç seriler olmasıyla da listeye girebilecek bir cihaz olarak dikkat çekiyor. Öncelikle şunu belirtelim taşınabilir bir şarj cihazı ama yine de bu serinin boyutları biraz daha büyük.

Özellikleri: İçerisinde hem iPhone için hem de Android akıllı telefonlar için bağlantılar bulunduran Codegen cihazı 20.800 mAh kapasitesine ek olarak 2.1 A hızlı şarj desteği de sunuyor. Ayaklı olarak gelen modeli masa üstünüze bir biblo gibi koyabiliyorsunuz. Serinin diğer bir ayrıcalığı ise aynı anda 2’den fazla cihazı şarj edebiliyor olması. Bu durumda ayaklı tasarımının etkisi de büyük tabi ki.

Görselliği: Görsellik konusunda da yine beklentiler boşa çıkmıyor. En Yüksek Kapasiteli Powerbank serileri içerisinde en beğenilen görselliğe sahip olan seri ayaklı ve bir restoran menüsünü andırıyor zaten adından da bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Öyle ki ürünün tam adında böyle bir sıfatı var. Bunun dışında hareketli resimli ön panelde çok eğlenceli bir deneyim sunuyor.

Satış Fiyatı: 270 – 300 TL

GreenTech GT-PB35

En Yüksek Kapasiteli Powerbank modellerimizin bir diğeri olan GreenTech serileri aslında taşınabilir cihaz alanında ünlü olan seriler. Hem Apple hem de Android cihazlarda en çok kullanılan serilerden biri olan GreenTech bunun dışında sürekli olarak ürün yelpazesine de yeni ürünler eklemekte.

Özellikleri: Ürünün özellikleri konusunda ilk olarak 20.000 mAh kapasitesinin bulunduğuyla işe başlayalım. Haliyle en az 4-5 kez akıllı telefonunuzu şarj edebilecek olan modeli bunun dışında çift şarj desteği bulunuyor. Yani aynı anda iki farklı akıllı telefonu şarj edebiliyorsunuz. İki farklı cihazı şarj ederken ise maksimum olarak bir cihazda hızlı şarj desteği sunulabiliyor. 5.1 V çıkışlı olan bu bölümün dışında diğer şark kısmında ise 1,5 amper çıkışı kullanılıyor ve hızlı şarj desteği ne yazık ki bu seride yer verilmiyor.

Görselliği: Görsellik konusunda serinin bazı küçük ayrıcalıkları var. Öncelikle serinin önünde yer alan bir mini bir LED ışığı bulunuyor. Dereceli bir şekilde LED ışığı kullanabildiğiniz cihazda kavisli bir tasarımda yer alıyor.

Satış Fiyatı: Satış fiyatı konusunda seri 120 ile 130 lira arasında değişen bir rakamdan söz edebiliriz.