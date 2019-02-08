En Yüksek Radyasyon Değerine Sahip Telefonlar

Şüphesiz akıllı telefonlar, hepimizin kullandığı ve en çok zaman geçirdiğimiz aletlerden birisidir. Hatta satın alırken özellikleri, fiyatı ve özellikleri hakkında çok fazla araştırma yapıyoruz.

Fakat asıl sıkıntı satın alma kararını verirken, asla radyasyon seviyesinin ne kadar olduğuna hiç dikkat etmiyoruz. Alman Federal Ofisi maksimum ve minimum radyasyon yayan cihazları bulmak için araştırmalar yaptı.

Statista tarafından derlenen verilerde, çevrimiçi istatistikler ve her popüler cihazın yaydığı radyasyon değerleri karşılaştırıldı. Şaşırtıcı bir şekilde, Xiaomi ve OnePlus cihazları listeyi en yüksek radyasyon yayan cihazlar olarak üstlendi.

En Yüksek Radyasyon Yayan Telefonlar 2019 Değerlendirmesi

OnePlus ve Xiaomi’nin orta ölçekli en çok kullanılan ve tercih edilen cihazları en fazla radyasyonu yayıyor. Rapora göre, Xiaomi Mi A1 maksimum radyasyon yayarken, OnePlus 5T ikinci sırada yer aldı.

Üçüncü ve dördüncü sıralarda da yine Xiaomi’nin Mi Max 3 ve OnePlus 6T cihazları duruyor. 16 telefonun bulunduğu listede, her iki şirketin de en fazla radyasyon yayan telefon olarak listelenen sekiz cihazı var.

Testler, Alman Radyasyon ve Koruma Dairesi tarafından belirlenen kriterler temelinde gerçekleştirildi. Emme hızı kilogram başına watt olarak 0.60’ın altına düştüğünde, cihaz “güvenli” olarak adlandırılır. Yukarıda listelenen tüm cihazlar, gösterge seviyesinden iki kat daha fazla radyasyon yayıyor.

En Düşük Radyasyon Yayan Telefonlar 2019 Değerlendirmesi

Şaşırtıcı bir şekilde, Samsung ve Motorola cihazlarının çoğu en az radyasyon yayan kategoride yer alıyor. Kore devi’nin Galaxy Note 8 modeli, kilogram başına en düşük 0.17 watt emme oranını taşıyor.

Listede Galaxy A8, Galaxy S8 Plus, Galaxy S7 Edge gibi birçok Samsung cihazı bulunuyor. Bu liste göz önüne alınarak, Samsung ve Motorola telefonlarının oldukça başaralı olduğunu söylemek yanlış olmaz.