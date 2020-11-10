Endless OS 3.9.0 Yayılandı – Kurulumu ve Yenilikleri

Endless ekibi, nihayet Endless OS 3.9.0 sürümünü yayınladı. Yeni işletim sistemi tonlarca yeni özellik, iyileştirme ve temel bileşen güncellemesi ile kararlı bir sürüm olarak geliyor. Neler yenilendi diye soracak olursanız, okumaya devam edin.

Temel öğelerden başlayarak sürüm 3.9.0, en yeni donanım, dosya sistemi, ekran kartı sürücüleri ve güvenlik için destek sağlayan Linux Core 5.8‘e yükseltildi. Ek olarak, yeni NVIDIA grafik kartlarına destek eklemek için NVIDIA driver 450.66 donanımı eklendi. Bunlara ek olarak Systemd 246, Dracut 050, Xorg 1.20.8 ve Mesa 20.1.1 gibi güncellenmiş düşük seviyeli kullanıcı alanı bileşenlerini de genişletti.

Endless OS 3.9.0 ile başka bir heyecan verici geliştirme, en son çııkan GNOME 3.38 masaüstü ortamına sahip olmanızdır. GNOME 3.38 ile artık yüklü uygulamalara ebeveyn kontrolü uygulayabilir ve masaüstlerinde simgeleri sürükleyip bırakabilirsiniz.

GNOME 3.38

Hack modu değiştirildi. Peki bu mod ne? Hack moduna geçtiğinizde Endless OS, bilgisayarı Art, Maker, İşletim Sistemi, Web ve Oyunlar gibi öğrenme yollarını keşfedebileceğiniz eğlenceli bir öğrenim ortamına dönüştürür.

Bununla birlikte hack yapma olanakları, belirli bir moda eklenmeden varsayılan olarak kullanılabilir. Bu nedenle, Sidetrack görevlerinin tadını çıkarmaya devam edebilir ve bilmeceleri çözmek için uygulamanın diğer tarafındaki Hacking Toolbox’ı kullanabilirsiniz.

Hacking Toolbox

Endless OS 3.9.0 ile gelen diğer iyileştirmeler ve değişiklikler aşağıdadır.

Çevrimdışı Endless OS bilgisayarlardan manuel olarak ölçüm verilerini toplamak için bir USB cihazı oluşturmak için bir araç

Yüklenen tüm uygulamaları Masaüstü’nde görmek mümkün

Flathub’dan Videos 3.38 film oynatıcı eklendi

Exploration Center kaldırıldı

Masaüstündeki Web Bağlantısı Ekle… özelliği kaldırıldı

Uygulama Merkezinde değişiklikler oldu

Discovery Feed, kaldırıldı

Uygulamalar yüklenirken açılış ekranı kaldırıldı

Güncellenmiş Yardım Merkezi

Flatpak 1.8.2

Endless OS 3.9.0 İndir

Son olarak, en son Endless OS 3.9.0’ı edinmek istiyorsanız, ISO dosyasını buradan Masaüstü, Sanal Makine ve Raspberry Pi 4 için indirilebilirsiniz.

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